Как снизить риск развития фибрилляции предсердий и инсульта?

В недавнем исследовании показано, что риск развития нарушений ритма, включая мерцательную аритмию и сердечно-сосудистые события (инсульт, инфаркт миокарда), ниже у лиц с высоким уровнем физической активности. Низкая же физическая подготовка повышает риск развития фибрилляции предсердий.

Фибрилляция предсердий связана с повышенным риском развития инсульта, сердечной недостаточности, когнитивной дисфункции (деменции) и летального исхода.

Ряд факторов повышает риск развития мерцательной аритмии: пожилой возраст, наследственные факторы, употребление большого количества алкоголя, курение и высокий уровень стресса. В недавнем исследовании проведен анализ влияния уровня физической активности и физической подготовки на риск развития мерцательной аритмии.

Результаты исследования были представлены на Конгрессе Европейского общества кардиологов (European Society of Cardiology — ESC) 2023 г.

Исследование было ретроспективным одноцентровым. В исследование были включены взрослые, у которых ранее не была диагностирована фибрилляция предсердий. В то же время всем участникам с учетом клинического состояния был рекомендован тест с физической нагрузкой (тредмилл-тест).

Исследователи проанализировали уровень физической подготовки участников, определив, насколько интенсивно они могут тренироваться во время теста на беговой дорожке, используя показатель, называемый метаболическими эквивалентами (МЕТ). Более высокий балл MET обычно указывает на более высокий уровень физической подготовки и лучшие физические способности. Выявлено, что у участников, которые смогли тренироваться с самой высокой интенсивностью и достигли самых высоких показателей MET во время тестирования на беговой дорожке, риск развития фибрилляции предсердий был ниже на 8%, риск развития ишемического инсульта — ниже на 12%, а риск развития сердечно-сосудистых событий — на 14% ниже.

В исследовании приняли участие около 15 450 участников, период наблюдения составлял 11,5 года. За период исследования зарегистрировано 515 новых случаев мерцательной аритмии.

Результаты исследования были скорректированы с учетом возраста участников, диагностированной у них артериальной гипертензии и того, принимали ли участники определенные лекарственные средства.

По оценкам исследователей, «лучшая физическая работоспособность связана с лучшими результатами для здоровья сердца». Так, исследователи подчеркнули, что физическая активность способствует снижению риска развития фибрилляции предсердий, ишемического инсульта и сердечно-сосудистых событий в целом.

Доктор Анил К. Гехи (Anil K. Gehi) из отделения кардиологии Медицинского факультета Университета Северной Каролины (UNC School of Medicine) и заслуженный профессор медицины Сьюэлл Фэмили Макаллистер (Sewell Family-McAllister), директор службы клинической электрофизиологии сердца (Clinical Cardiac Electrophysiology Service Program), США, не принимавшие участия в исследовании, отметили, что исследование подчеркивает важность регулярных физических нагрузок.

Доктор Анил К. Гехи подчеркнула, что у пациентов с низкой физической подготовкой и низкой физической активностью риск развития фибрилляции предсердий и прогрессирования сердечно-сосудистого заболевания, как правило, более высокий. Причина этого, вероятно, связана со структурными, гормональными и воспалительными изменениями, которые развиваются у лиц с гиподинамией.

Так, ранее в исследованиях было показано, что регулярная физическая активность способствует снижению риска развития ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии.

Исследование имело ряд ограничений, поэтому на сегодня необходимы дальнейшие проспективные многоцентровые исследования влияния физической активности на риск развития фибрилляции предсердий и сердечно-сосудистых событий.

По материалам www.medicalnewstoday.com