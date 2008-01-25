Как снизить риск развития атеросклероза сонных артерий?

Образование атеросклеротических бляшек в сонных артериях повышает риск развития транзиторной ишемической атаки и/или инсульта.

У кого риск развития атеросклероза сонных артерий повышен?

Риск развития этого заболевания повышается при наличии ряда факторов риска:

семейный анамнез этого заболевания или атеросклероза;

возраст;

сахарный диабет;

гиперхолестеринемия;

повышенный уровень артериального давления;

недостаток физической активности;

ожирение;

обструктивное апноэ во сне;

употребление табака.

Каковы методы лечения заболеваний сонных артерий?

Профилактика инсульта является основной целью лечения заболеваний сонных артерий. План терапии будет зависеть от степени обструкции (закупорки) сонных артерий и может включать в себя сочетание изменения образа жизни, приема лекарственных средств и хирургического вмешательства.

При лечении обструкции легкой и умеренной степени может быть рекомендовано изменение образа жизни, направленное на замедление прогрессирования повреждения артерий, а также отказ от курения, уменьшение массы тела, сокращение потребления кухонной соли и регулярные физические упражнения.

Также возможно применение лекарственных средств для контроля уровня артериального давления, снижения уровня холестерина в плазме крови или профилактики тромботических осложнений.

Хирургическое вмешательство может быть рекомендовано при значительном атеросклеротическом сужении сонных артерий, инсульте или транзиторной ишемической атаке в анамнезе.

Существует несколько инвазивных методов терапии атеросклеротического поражения сонных артерий:

каротидная эндартерэктомия — это наиболее распространенный метод лечения заболеваний сонных артерий. При этом доступ к артерии осуществляется через разрез в передней области шеи. После удаления бляшки проводится пластика артерии с использованием заплатки из вены, искусственного материала или оболочки коровьего сердца.

Стентирование сонных артерий. Существует 2 типа каротидного стентирования: транскаротидное и трансфеморальное. Транскаротидная реваскуляризация — это минимально инвазивная процедура. Во время процедуры делается небольшой разрез чуть выше ключицы для доступа к сонной артерии. Катетер вводят в артерию и подключают к транскаротидной системе нейрозащиты. Эта система направляет поток крови через фильтр и предотвращает попадание кусочков бляшек в мозг (профилактика эмболии). Затем в сосуд вводится стент для стабилизации места закупорки и возобновления нормального кровотока. Трансфеморальное стентирование сонных артерий рассматривают в тех случаях, когда каротидная эндартерэктомия или транскаротидное стентирование невозможны. В таком случае доступ осуществляется через бедренную артерию. Риск развития осложнений при проведении трансфеморального стентирования выше, чем при каротидной эндартерэктомии или транскаротидном стентировании.

Существуют ли способы снизить риск развития заболеваний сонных артерий?

Для профилактики развития или прогрессирования заболевания сонной артерии эксперты рекомендуют:

контролировать хронические заболевания, прежде всего сахарный диабет и артериальную гипертензию;

рассмотреть возможность ограничения потребления кухонной соли. Сокращение потребления натрия способствует снижению уровня артериального давления;

есть разнообразные фрукты и овощи. Здоровая пища обеспечивает ваш организм ценными питательными веществами, которые способствуют снижению риска развития инсульта;

регулярно выполнять физические упражнения;

ограничить потребление холестерина и жиров, это способствует уменьшению накопления бляшек в артериях;

ограничить употребление алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя повышает риск развития заболеваний сонной артерии;

поддерживать оптимальную массу тела. Это способствует снижению риска развития артериальной гипертензии, сахарного диабета и ряда других патологий;

отказаться от курения: бросить или не начинать. В исследованиях доказано, что риск развития инсульта после прекращения курения уже через несколько лет снижается до уровня соответствующего риска у некурильщиков;

записаться на прием к специалисту по сердечно-сосудистым заболеваниям.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org