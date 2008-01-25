Как распознать симптомы пневмонии?

По данным Американской ассоциации легких (American Lung Association — ALA), пневмония является причиной более 1 млн госпитализаций и 50 000 летальных исходов в год в США.

Пневмония — это инфекционное воспаление альвеол (воздушных мешков) в одном или обоих легких. У пациентов возникают кашель с мокротой, лихорадка, озноб и затруднение дыхания.

Степень тяжести пневмонии может варьировать от легкой до опасной для жизни. Риск развития тяжелой пневмонии наиболее высокий у маленьких детей и лиц в возрасте старше 65 лет, а также лиц с сопутствующими заболеваниями (особенно с сердечной недостаточностью или хроническими заболеваниями легких) или иммунодефицитом.

Выраженность симптомов зависит от таких факторов, как тип патогенного микроорганизма, вызывающего инфекцию, возраст больного и общее состояние здоровья. При легкой тяжести пневмонии симптомы подобны таковым при простуде или гриппе, но заболевание длится дольше.

Признаки и симптомы пневмонии могут включать:

боль в груди при дыхании или кашле;

спутанность сознания или изменения психического состояния у лиц в возрасте 65 лет и старше;

кашель, который может сопровождаться выделением мокроты, в том числе гнойной;

усталость, быструю утомляемость;

лихорадку, потливость и озноб;

снижение температуры тела ниже нормы у лиц в возрасте старше 65 лет и лиц с иммунодефицитом;

тошноту, рвоту или диарею;

одышку.

У новорожденных и младенцев симптомы пневмонии могут отсутствовать либо можно отмечать рвоту, жар и кашель, дети могут выглядеть беспокойными, уставшими и лишенными энергии, возможны затруднение дыхания и нарушение аппетита.

Обратитесь за медицинской помощью, если у вас:

затрудненное дыхание;

боль в груди;

постоянная температура тела 39 °C или выше;

постоянный кашель, особенно с отхождением гнойной мокроты.

Особенную настороженность следует проявить лицам из групп риска и обратиться к врачу при появлении любого из вышеперечисленных симптомов. К группе риска тяжелого течения пневмонии принадлежат:

лица в возрасте старше 65 лет;

дети в возрасте младше 2 лет;

лица с тяжелыми сопутствующими заболеваниями;

лица с иммунодефицитом;

лица, получающие химиотерапию или принимающие лекарственные средства, подавляющие иммунную систему.

Какие возможны меры по профилактике пневмонии?

Доступна вакцинация от гриппа и некоторых видов пневмонии (например от пневмококковой инфекции) — проконсультируйтесь по этому поводу с лечащим врачом.

Соблюдайте правила гигиены. Чтобы защитить себя от респираторных инфекций, которые иногда приводят к пневмонии, регулярно мойте руки или используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.

Не курите. Курение приводит к нарушению естественной защиты легких от респираторных инфекций.

Поддерживайте свою иммунную систему. Для здоровья иммунной системы высыпайтесь, регулярно занимайтесь спортом и рационально питайтесь.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org