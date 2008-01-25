Боль в горле — это одна из наиболее частых жалоб пациентов при обращении к врачу первого контакта (врачу общей практики; врачу — терапевту участковому; врачу — терапевту участковому цехового участка; врачу — педиатру участковому).

Боль в горле вызывают различные заболевания глотки (назофарингит/фарингит) и других анатомических структур глотки и окологлоточного пространства — острый тонзиллит (иное наименование этой патологии — ангина), рецидивы хронического тонзиллита, паратонзиллярный абсцесс и другие болезни.

Как правильно выбрать спрей при боли в горле?

Спрей или аэрозоль для горла необходимо выбирать, учитывая общее состояние больного, первопричину появления боли в горле, возможного возбудителя заболевания, степень поражения анатомических структур глотки и окологлоточного пространства, возраст пациента, наличие или отсутствие аллергических реакций на то или иное фармакотерапевтическое средство или биологически активное вещество.

Спрей при боли в горле у детей

Спрей для горла детский с прополисом может быть применен для устранения боли в горле у детей в возрасте старше 2 лет.

Прополис представляет собой сложную смесь, состоящую из продуктов жизнедеятельности пчел и различных соединений растительного происхождения.

Прополис состоит приблизительно из 50% смол, 30% пчелиного воска, 10% эфирных масел, 5% пыльцы и 5% различных органических соединений. Более 300 химических соединений, многие из которых обладают фармакотерапевтическим действием, были идентифицированы в различных образцах прополиса. Пропорции биоактивных веществ в прополисе зависят от места и времени его сбора.

Механизм противомикробной активности сложный, и его можно объяснить синергизмом фенольных соединений и других веществ, содержащихся в прополисе, в основном флавоноидов — пиноцебрина, галангина и пинобаксина.

У прополиса наблюдается более сильная антибактериальная активность по отношению к грамположительным бактериям.

Антибактериальное действие прополиса направлено против Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, других грамположительных и грамотрицательных видов бактерий, грибов рода Candida.

Противовоспалительная активность прополиса обеспечивается различными флавоноидами и производными коричной кислоты.

К этим флавоноидам прополиса относятся акацетин, кверцетин и нарингенин, к производным коричной кислоты — кофейная кислота и ее эфиры.

Указанные компоненты угнетают in vivo (в живом организме) процессы метаболизма арахидоновой кислоты, таким образом значительно снижая уровень воспаления (Wagh V.D., 2013).

Спрей для горла детский, содержащий повидон-йод. Спрей от ангины, содержащий повидон-йод, применяют для лечения детей в возрасте 6–12 лет с надлежащим уровнем контроля фармакотерапии врачом или родителями, а также у детей старше 12 лет и взрослых.

Повидон-йод представляет собой йодофор — комплекс йода с поверхностно-активным агентом поливинилпирролидоном.

Повидон-йод сохраняет активность йода. Он обладает активностью в отношении вегетативных форм бактерий, вирусов и грибов.

Также повидон-йод обладает спороцидной активностью при длительной экспозиции.

В месте нанесения количество свободного йода невелико, но он постепенно высвобождается по мере разбавления нанесенного раствора.

Повидон-йод оказывает меньшее раздражающее действие, чем настойка йода (Beauduy C.E., Winston L.G., 2018).

Спрей для взрослых

Спреи, применяемые при боли в горле у взрослых, могут содержать противомикробные средства (например сульфаниламиды), антисептики, местные анестетики, а также нестероидные противовоспалительные средства.

Спрей с антибактериальным средством: когда применять?

Спреи с антибиотиком, назначаемые при боли в горле, в Украине в настоящее время не зарегистрированы. Вместе с тем следует отметить, что при заболеваниях горла, вызванных бактериальными инфекциями, можно применять спреи, содержащие сульфаниламиды.

Сульфаниламиды (стрептоцид или сульфатиазол натрия) — антибактериальные средства, которые применяют для лечения пациентов с различными инфекционными заболеваниями, включая бактериальные инфекции верхних дыхательных путей (например назофарингит/фарингит, ангина).

Механизм действия сульфаниламидов заключается в нарушении синтеза фолиевой кислоты в бактериальной клетке, необходимого компонента синтеза нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) из парааминобензойной кислоты. Являясь структурным аналогом парааминобензойной кислоты, сульфаниламиды блокируют синтез фолиевой кислоты, тем самым нарушая процессы деления бактерий и угнетая развитие инфекции в глотке и верхних дыхательных путях.

Сульфаниламиды ингибируют как грамположительные бактерии, такие как Staphylococcus spр., так и грамотрицательные бактерии, такие как Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Salmonella spp., и некоторые виды простейших (Martindale. The Complete Drug Reference, 2014).

Антисептические спреи для горла

Спрей для горла с хлоргексидином применяют для лечения взрослых и детей в возрасте 12 лет и старше.

Хлоргексидин представляет собой катионный бигуанид, который в водном растворе является антисептиком, оказывающим бактериостатическое и бактерицидное действие в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных бактерий. Активность против грамположительных кокков выражена сильнее.

Прорастание спор также ингибируется хлоргексидином. Указанный антисептик обладает изменчивой активностью в отношении грибов и вирусов.

Антисептическая активность хлоргексидина максимальна в слабокислой среде (pH 5,5–7,0).

Хлоргексидин в виде биглюконата устойчив к ингибированию кровью и другими биоматериалами.

Следует отметить, что хлоргексидин, или хлоргексидина диглюконат иногда включают в состав комбинированного обезболивающего спрея для горла, в состав которого, помимо антисептика, входит местный анестетик (например лидокаин), который за счет блокады натриевых каналов, оказывает обезболивающее действие, тем самым значительно облегчая процесс проглатывания твердой и жидкой пищи и ускоряет процесс выздоровления пациента.

Поверхностно-активные вещества (например мыло и моющие средства) способны нейтрализовать действие хлоргексидина.

Преимущество хлоргексидина в форме спрея для горла также обусловлено низкой токсичностью при пероральном приеме из-за незначительной абсорбции в желудочно-кишечном тракте (Beauduy C.E., Winston L.G., 2018).

Что представляют собой спреи, применяемые при боли в горле, которые содержат нестероидные противовоспалительные препараты?

Указанные спреи, применяемые при боли в горле, содержат нестероидные противовоспалительные препараты, основной механизм действия которых заключается в ингибировании каскада арахидоновой кислоты — одного из основных механизмов развития воспаления в организме человека.

В систематическом обзоре 2011 г. была описана эффективность терапии нестероидными противовоспалительными препаратами при боли в горле в течение первых 24 ч от момента ее возникновения (в 12 рандомизированных клинических исследованиях значимое улучшение наблюдалось у 25–75% пациентов), а также спустя 2–5 сут (в 6 рандомизированных клинических исследованиях отмечали значимое улучшение у 33–93% пациентов) (Kenealy T., 2011).

Выбор оптимального спрея при боли в горле: роль медицинских работников

Поскольку выбор конкретного спрея для горла зависит от многих факторов, выбрать самое эффективное средство в таком случае в Украине и других странах мира является довольно нетривиальной задачей, решить которую способен грамотный провизор или врач, к которым может обратиться пациент с болью в горле.