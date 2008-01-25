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Новости медицины и фармацииКак повысить эффективность трансплантации печени у пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой?

Как повысить эффективность трансплантации печени у пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой?

Опубликовано  28.07.2022

В недавнем исследовании, проведенном на базе медицинского комплекса Маун Синай (Mount Sinai), показано, что предтрансплантационная терапия при гепатоцеллюлярной карциноме, направленная на уменьшение объема опухоли, повышает эффективность трансплантации печени. Результаты наблюдений опубликованы в журнале «JAMA Surgery».

Отбор для трансплантации печени пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой осуществляется в соответствии с миланскими критериями. Согласно этим критериям трансплантацию следует проводить пациентам с одной опухолью диаметром 5 см или меньше или с тремя опухолями диаметром 3 см или меньше каждая, без макроваскулярной инвазии и метастазирования. В дальнейшем был введен еще один аспект текущих критериев: снижение стадии — то есть проведение противоопухолевой терапии для уменьшения размеров опухоли у пациентов с исходными опухолями большего, чем указанный в миланских критериях, размера.

В исследование было включено 2645 взрослых пациентов, которым была проведена трансплантация печени по поводу гепатоцеллюлярной карциномы в пяти академических медицинских центрах США в период с января 2001 г. по декабрь 2015 г. Анализ данных проводился в период с мая 2019 г. по июнь 2021 г. Было проведено сравнение 10-летней выживаемости и частоты развития рецидивов в трех группах пациентов. У пациентов 1-й группы (n=341) стадия заболевания была снижена до соответствия миланским критериям. У пациентов 2-й группы (n=2122) размеры опухоли изначально соответствовали миланским критериям. У пациентов 3-й группы (n=182) стадия не была снижена путем проведения предтрансплантационной противоопухолевой терапии, и они не соответствовали миланским критериям.

Отмечено, что 10-летняя выживаемость после трансплантации и частота развития рецидивов составляли, соответственно, 52,1 и 20,6% у пациентов 1-й группы; 61,5 и 13,3% у представителей 2-й группы; и 43,3 и 41,1% у участников 3-й группы.

Париса Табрициан (Parissa Tabrizian), доктор медицинских наук, соавтор исследования и доцент хирургии в Медицинской школе Икана в Маунт Синай (Icahn School of Medicine at Mount Sinai), объяснила, что в исследовании показано явное клиническое преимущество проведения предтрансплантационной противоопухолевой терапии у пациентов, размеры опухолей у которых не соответствуют миланским критериям.

Хосеп Лловет (Josep Llovet), доктор медицинских наук, ведущий автор исследования, основатель и директор Программы по борьбе с раком печени (Liver Cancer Program) в медицинской системе Маунт Синай (Mount Sinai Health System), подчеркнул, что, учитывая полученные результаты, необходимо рекомендовать предтрансплантационную терапию для уменьшения размера опухоли у пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой, не соответствующих миланским критериям.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  28.07.2022

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