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Новости медицины и фармацииКак поддержать здоровье сердца женщинам в период менопаузы?

Как поддержать здоровье сердца женщинам в период менопаузы?

Опубликовано  08.11.2023

Врачи Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association — AHA) предлагают несколько советов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в период менопаузы.

Брук Аггарвал (Brooke Aggarwal), доцент кафедры кардиологии Медицинского центра Колумбийского университета (Columbia University Medical Center) в Нью-Йорке, объяснила, что у значительной части женщин период постменопаузы составляет до 40% их жизни.

Б. Аггарвал — волонтер движения AHA «Go Red for Women» (направлено на увеличение осведомленности о сердечно-сосудистых заболеваниях у женщин). Б. Аггарвал объяснила, что важно уделять внимание здоровью сердца и головного мозга на всех этапах жизни. Она также подчеркнула важность поддержания ключевых показателей здоровья в пределах нормы.

  • Артериальное давление, уровень глюкозы в плазме крови и индекс массы тела следует контролировать ежегодно. В случае если показатель отличается от нормы — следует контролировать его значение чаще.
  • Не менее важно контролировать уровень холестерина в плазме крови. При этом рекомендуемый уровень холестерина в плазме крови зависит от имеющихся у пациента факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Важно придерживаться здорового рациона питания. По оценкам экспертов, наиболее полезными для сердечно-сосудистой системы являются рацион питания DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) и диета средиземноморского типа. Эти диетические программы включают употребление значительного количества овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, полезных жиров и нежирных белковых продуктов. В них также включают небольшое количество соли, сахара, алкоголя и обработанных пищевых продуктов.
  • Физические упражнения также важны. Сбалансированная программа тренировок должна включать силовые тренировки и тренировки с отягощениями, упражнения на выносливость, баланс и гибкость. По оценкам экспертов, физические упражнения способствуют увеличению минеральной плотности костей и мышечной массы. При этом у женщин в период менопаузы уменьшается мышечная масса и минеральная плотность костей.
  • Также важно уделять первоочередное внимание сну. В менопаузе многие симптомы могут повлиять на хороший ночной сон. К ним относятся ночная потливость, бессонница и необходимость чаще вставать в туалет. В то же время, полноценный ночной сон способствует нормальному функционированию иммунной системы, поддержанию хорошего настроения, энергичности, более ясному мышлению и снижению риска развития хронических заболеваний. Поставьте вечером будильник, обозначающий время подготовки ко сну. Отключайте по вечерам все электронные устройства. Позвоните своему врачу, если у вас имеются нарушения сна.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  08.11.2023

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