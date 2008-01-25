Как поддержать близкого человека с хронической болью?

Для миллионов людей жизнь с хронической болью может существенно повлиять на их повседневную деятельность, отношения, работу и благополучие. Ее обычно классифицируют в зависимости от продолжительности.

Боль или дискомфорт, которые люди испытывают во время восстановления после травмы или болезни, считаются острыми или подострыми. Боль, продолжающаяся более 12 нед, считается хронической. Боль может перейти из острой в хроническую в зависимости от процесса выздоровления человека.

Хроническая боль может заставить человека избегать действий, которые вызывают еще большую боль. Так, вследствие гиподинамии возможно развитие мышечной слабости, патологии суставов и повышенной склонности к травмам. Такое избегающее поведение также может привести к психологической изоляции и стрессу. Поощрение со стороны семьи, друзей и лиц, осуществляющих уход, оставаться активными и мотивированными имеет жизненно важное значение для улучшения физического здоровья и психологического благополучия.

Центральная сенсибилизирующая боль ведет к изменениям настроения и усталости. Пациенты с центральной сенсибилизирующей болью могут отмечать усиление болевого синдрома во время физической активности.

Важно, чтобы близкие понимали влияние хронической боли на повседневную жизнь человека. Неспособность общаться с семьей и друзьями может привести к развитию тревоги, возникновению чувства беспомощности и безнадежности.

Полезно поощрять людей с хронической болью сохранять ощущение нормальности, продолжать участвовать в общественной деятельности и придерживаться обычного режима сна. В то же время активность не должна обострять ощущение ограниченности возможностей.

Вот несколько рекомендаций по поддержке близкого человека с хронической болью:

понять природу хронической боли. Помните, что хроническая боль отличается от острой и может длиться дольше ожидаемого периода восстановления. Существуют различные типы хронической боли и они оказывают влияние на жизнь вашего близкого человека;

поощряйте движение и физическую активность. Мотивируйте человека выполнять легкие упражнения, растяжку, даже если поначалу это вызывает некоторый дискомфорт. Постепенное повышение уровня активности может помочь уменьшить выраженность боли;

поддерживайте сбалансированный распорядок дня. Помогите установить регулярный график сна и обеспечьте, чтобы человек подвергался воздействию дневного света в течение дня. Поощряйте здоровые привычки, такие как рациональное питание и отказ от курения и употребления наркотиков;

поймите, что у человека с хронической болью ее выраженность может колебаться. Поощряйте участие в общественных мероприятиях и в семейных обедах или прогулках, когда человек этого хочет. Практикуйте терпение, гибкость и адаптируемость, чтобы приспособиться к потребностям и ограничениям близкого человека с хронической болью;

обеспечьте эмоциональную поддержку. Хроническая боль может сказаться на психическом здоровье человека. Слушайте, когда это необходимо, предлагайте эмоциональную поддержку и поощряйте открытое общение о своих чувствах и переживаниях. Помогите человеку обратиться за профессиональной помощью, если это необходимо;

избегайте потворствующего поведения. Хотя важно проявлять сочувствие, избегайте закрепления сидячего или неактивного образа жизни. Поощряйте независимость и мотивируйте человека максимально участвовать в повседневной деятельности;

поддержите оказание надлежащей медицинской помощи;

узнайте больше о конкретном состоянии, вызывающем боль у вашего близкого человека, доступных методах лечения и стратегиях управления болью. Эти знания помогут вам лучше понять и поддержать вашего близкого человека. Помогите ему найти медицинских работников, которые специализируются на лечении хронической боли;

поощряйте заботу о себе. Напомните человеку, что ему следует уделять приоритетное внимание заботе о себе, в том числе практиковать методы релаксации, заниматься хобби и деятельностью, которая приносит радость и снижает стресс.

Доктор Касим Раза (Qasim Raza), специалист по медицине боли Системы здравоохранения клиники Мэйо (Mayo Clinic Health System), США, Бэррон и О-Клэр, Висконсин, подчеркнули, что опыт людей с хронической болью уникален, поэтому очень важно адаптировать вашу поддержку к их индивидуальным потребностям.

По материалам www.medicalxpress.com