Как обеспечить безопасный сон младенцу?

Риск синдрома внезапной детской смерти (СВДС) наиболее высок в 1-й год жизни. СВДС часто развивается во время сна, поэтому так важно знать правила и практиковать безопасный сон.

Доктор Анджела Маттке (Angela Mattke), педиатр Детского центра клиники Мейо (Mayo Clinic’s Children’s Center), рассказала про рекомендации по безопасному сну для младенцев.

Сон может стать большой проблемой для родителей с младенцами. Доктор объяснила, что мы, родители, все отчаянно пытаемся заставить наших детей спать по ночам, и предупредила родителей, что они должны знать о продуктах, которые небезопасны для сна.

Так, А. Маттке рассказала, что в продаже существует множество различных продуктов, которые позиционируются как гарантирующие улучшение сна младенцев. Но доказано, что большинство этих продуктов небезопасно для сна младенцев.

Так, например, шезлонги и утяжеленные одеяла небезопасны для сна.

Как же сделать спальное место младенца безопасным?

Доктор подчеркнула, что наиболее важно убедиться, что ребенок спит на спине, а вокруг него нет пушистых вещей. Ребенок должен спать на ровной поверхности без каких-либо предметов вокруг, которые могли бы нарушить его дыхание.

Совместное проживание с ребенком в одной спальне, особенно в течение первых 6 мес его жизни, может снизить риск СВДС на 50%. Но главное — разделять с ребенком спальню, а не кровать.

Рекомендации Американской академии педиатрии (American Academy of Pediatrics recommendations) по созданию безопасной среды сна включают:

укладывайте младенцев спать на спину в их собственном спальном месте, где нет других людей;

используйте кроватку, люльку или переносную игровую площадку с твердым плоским матрасом и простыней. Не укладывайте ребенка спать на диване, в кресле или в приспособлениях для сидения, например, на качелях или автомобильном сиденье (за исключением езды в автомобиле);

не допускайте попадания одеял, подушек, мягких игрушек, бортиков и других мягких предметов в спальное место;

по возможности отдайте предпочтение грудному вскармливанию и избегайте курения.

Эксперты также дают и другие рекомендации:

предлагайте младенцу соску перед сном и во время сна;

не используйте домашние мониторы или коммерческие устройства, в том числе клинья или позиционеры, предназначенные для снижения риска СВДС;

младенцы должны получить все рекомендованные прививки;

рекомендуется ежедневно обеспечивать младенцу проведение времени на животе под присмотром взрослых.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org