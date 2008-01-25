С целью упорядочения оборота лекарственных средств рецептурной группы и уменьшения количества осложнений, развивающихся вследствие самолечения, с 1 апреля вводятся электронные рецепты (е-рецепты) на рецептурные лекарственные средства. В то же время будут действовать и бумажные рецепты на препараты. Именно пациент выбирает, какой рецепт — бумажный или электронный — для него удобнее получить в конкретном случае.

Для чего внедряют электронные рецепты?

Список рецептурных препаратов не меняется. Нововведение направлено на упорядочение оборота рецептурных лекарственных средств и уменьшение частоты случаев самолечения.

Почему самолечение — это очень опасно?

Самолечение, самоназначение лекарственных средств только по мнению необразованного человека безопасно. Так, на сегодня известно около 1000 препаратов, вызывающих медикаментозное поражение печени. По оценкам экспертов, до 5–7% всех заболеваний печени составляют именно медикаментозные поражения. Следует задуматься, что чаще всего причиной развития медикаментозного поражения печени являются антибактериальные, обезболивающие, гормональные, антигипертензивные, антиаритмические средства и т.д. (Кушнир И.Е., 2020).

Другой пример осложнений от «обычных» препаратов: человек принимает, скажем, ингибитор ангиотензинпревращающего фермента при повышенном артериальном давлении, но его эффект недостаточен. И вместо того, чтобы проконсультироваться с врачом относительно того, какое лекарственное средство добавить к терапии, или на какое изменить принимаемый сейчас препарат, пациент прислушивается к советам родственников и соседей. Например, соседка посоветует такому человеку принимать дополнительно валсартан — блокатор ангиотензиновых рецепторов. Но соседка не знает, что комбинация ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента и блокаторов ангиотензиновых рецепторов значительно повышает риск развития почечной недостаточности. А врач знает… Также он знает, что вероятность возникновения гепатотоксичности выше при приеме нимесулида, чем в случае применения других нестероидных противовоспалительных препаратов (Kwon J. et al., 2019). А значит, врач сможет подобрать пациенту лечение с учетом всех рисков.

На все нужно время?

Да, вероятно, всем нам потребуется определенное время, чтобы привыкнуть к необходимости обращаться к врачу за рецептом. Но это нормальная европейская практика. Кроме того, в течение переходного периода будут действовать и электронные, и бумажные рецепты. Это означает, что пациент сможет получить необходимое лекарственное средство вне зависимости от наличия у него телефона или электроэнергии в кабинете врача. Те же лекарства, которые не входят в группу рецептурных, и диетические добавки и в дальнейшем будут свободно отпускаться без рецепта.

Что же означает нововведение для пациентов и врачей и как сделать выписку рецептов удобной для пациента?

Как получить рецепт с 1 апреля?

Чтобы получить рецепт на лекарственные средства рецептурной группы, необходимо обратиться к врачу. Что это значит?

Вы можете:

записаться и прийти на прием к семейному врачу;

записаться и прийти на прием к профильному специалисту в государственную или частную клинику;

обратиться к своему семейному врачу дистанционно — по телефону или написав ему в мессенджер.

Конечно, бумажный рецепт врач сможет передать вам только при очном контакте. Электронный же рецепт можно выписать без вашего присутствия. В таком случае рецепт поступит в виде буквенно-цифрового кода посредством смс. С этим кодом и нужно идти в аптеку.

На протяжении какого времени электронный рецепт на лекарственные средства действителен?

Электронный рецепт действителен в течение 30 дней с момента выписки.

Важно! Для того чтобы получить смс с электронным рецептом, не нужно иметь смартфон. Даже старый кнопочный телефон может принять смс.

Важно! Вы можете переслать сообщение, содержащее ваш рецепт, другому человеку — своему родственнику или помощнику, и он может купить для вас препарат по этому рецепту.

Пошаговая инструкция для получения рецепта

Важнейший шаг на пути к получению рецепта — обратиться к своему врачу. Если у вас острое заболевание, вам необходимо прийти на прием к врачу. Врач осмотрит, при необходимости направит на дообследование, назначит лечение и выпишет электронный или бумажный рецепт. Если у вас хроническое заболевание и вы принимаете рецептурные лекарственные средства регулярно, вам не обязательно приходить к врачу. Вы можете связаться со своим семейным врачом по телефону или через мессенджер. Он выпишет рецепт без вашего присутствия, и вы получите электронный рецепт в виде смс на телефон.

Как видите, все очень просто.

Как получить рецепт у врача?

Рецепт у врача можно получить:

лично. Да, для того, чтобы получить бумажный рецепт, вам нужно прийти на прием к врачу. Также врач может выписать в вашем присутствии и распечатать ваш электронный рецепт;

позвонив семейному врачу по телефону или написав ему в мессенджере — если у вас хроническое заболевание и лекарственное средство вам необходимо принимать длительно/постоянно, вы можете не приходить к врачу каждый раз, когда вам необходим рецепт. Свяжитесь со своим врачом дистанционно и вы получите ваш е-рецепт в виде смс на телефон.

Как получить онлайн рецепт на лекарственное средство?

Чтобы получить рецепт на препарат онлайн, вам следует связаться со своим семейным врачом. Вы получите электронный рецепт в виде смс на телефон. Это смс нужно будет показать в аптеке. При этом не обязательно пользоваться смартфоном. Любой кнопочный мобильный телефон может принимать смс.

Какие лекарственные средства будут отпускаться по рецепту?

Перечень рецептурных лекарственных средств не изменился! Это сильнодействующие препараты, лекарственные средства, которые могут вызвать серьезные побочные эффекты, или такие, с которыми могут быть связаны злоупотребления. Существует множество безрецептурных фармакотерапевтических препаратов, диетических добавок и фитопрепаратов, на которые рецепт не нужен.

Как узнать, нужен ли рецепт на лекарственное средство?

Обычно на сайтах онлайн-аптек есть обозначение, рецептурный ли препарат или отпускается без рецепта. Также можно получить информацию на сайте Государственного реестра лекарственных средств.

Из любого правила есть исключения…

Так, на временно оккупированных и территориях, где ведутся активные боевые действия, фармацевты имеют право отпускать рецептурные лекарственные средства без рецепта. Это исключение не касается психотропных, наркотических, ядовитых и сильнодействующих препаратов, выписываемых на специальных рецептурных бланках формы №3. При этом фармацевт обязан дать пациенту разъяснение о необходимости применять лекарственные средства по показаниям, согласно способу и в дозах, указанных в инструкции по их медицинскому применению. На сегодня перечень территорий, находящихся под временной оккупацией и на которых ведутся активные боевые действия, определен приказом Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22.12.2022 г. № 309.