Как эндометриоз влияет на организм женщины?

По оценкам экспертов, эндометриоз диагностируется у около 10% женщин репродуктивного возраста в США. Эндометриоз зачастую проявляется изнуряющим болевым синдромом и может привести к бесплодию. В то же время на сегодня существует гиподиагностика этого заболевания.

При эндометриозе ткань эндометрия разрастается вне матки — в кишечнике и/или яичниках, а также полости малого таза. При нормальном менструальном цикле эндометрий циклически утолщается и отторгается. Однако при эндометриозе ткань эндометрия после отторжения «приживается» в других органах и тканях. При этом отторжение эндометрия во время менструации провоцирует развитие воспаления, болевого синдрома и рубцовых изменений в пораженных тканях и органах.

Хью Тейлор (Hugh Taylor), доктор медицинских наук, председатель отделения медицины акушерства, гинекологии и репродуктивных наук Йельского университета (Yale Medicine Obstetrics, Gynecology & Reproductive Sciences), США, отметил, что выраженность болевого синдрома при эндометриозе прогрессирует со временем, также как и рубцовые изменения.

Х. Тейлор подчеркнул, что эндометриоз до сих пор не всегда выявляется, и многие пациентки с эндометриозом не получают необходимого лечения.

Х. Тейлор сообщил, что первым симптомом эндометриоза чаще всего являются болезненные менструации. Однако этот вид боли медицинское сообщество считает условной нормой, и пациенток с альгоменореей зачастую не направляют на обследование для определения причины боли. Кроме того, многие женщины, особенно молодые, стесняются обсуждать другие возможные симптомы эндометриоза, такие как боль при дефекации или во время полового акта.

Как эндометриоз влияет на организм в целом?

В исследованиях показано, что эндометриоз — это хроническое системное заболевание, поражающее весь организм. Так, Х. Тейлор объяснил, что при эндометриозе развивается системный воспалительный процесс, а также существуют различия в содержании микро-РНК у женщин с эндометриозом и женщин без этого заболевания.

Ранее считалось, что риск эндометриоза повышен у женщин с недостаточной массой тела. На сегодня в исследованиях показано, что эндометриоз может приводить к недостаточности массы тела у женщин, а не наоборот.

В недавних исследованиях установлено, что у женщин с эндометриозом повышен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это объясняется тем, что эндометриоз приводит к более быстрому прогрессированию атеросклероза. Также ещё одним фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний является гистерэктомия, которую зачастую проводят для лечения эндометриоза.

В исследованиях показано, что у женщин с эндометриозом повышен риск развития депрессии и тревоги.

В исследовании на мышиной модели, проведенном доктором Х. Тейлором и его коллегами, показано, что у мышей с эндометриозом выявлены изменения в экспрессии ряда генов и проводимости нервных импульсов в головном мозге. Доктор Х. Тейлор отметил, что у мышей с эндометриозом развивалась центральная сенситизация боли, то есть повышенная чувствительность к болевым раздражителям.

Одна из причин гиподиагностики эндометриоза — то, что он может проявляться значительным количеством симптомов со стороны различных органов и таким образом имитировать различные заболевания.

Например, эндометриоз зачастую вызывает симптомы со стороны кишечника и мочевого пузыря. В то же время обострение этих симптомов во время менструации, циклическое возникновение симптомов характерны именно для эндометриоза.

Наиболее точный метод диагностики эндометриоза — диагностическая лапароскопия. Однако на ранних этапах зачастую невозможно визуализировать очаги эндометрия в пораженных органах.

Эндометриоз является прогрессирующим заболеванием. Доктор Х. Тейлор сообщил, что циклическая боль, интенсивность которой повышается со временем, почти всегда является симптомом эндометриоза.

Какие существуют методы лечения эндометриоза?

В лечении эндометриоза применяют комбинированные оральные контрацептивы, препараты прогестинов, а также лапароскопические хирургические вмешательства. В то же время на сегодня не разработана специфическая медикаментозная терапия эндометриоза.

По материалам www.yalemedicine.org