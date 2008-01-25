Как экология влияет на еще не рожденного ребенка?
Ранее в исследованиях было показано, что воздействие определенных экологических факторов, таких как пассивное курение, свинец, пестициды и загрязнение воздуха, может повлиять на здоровье будущего ребенка. Так, по мнению исследователей, воздействие пассивного курения во время беременности связано с повышением риска врожденных дефектов на 13% и вероятности мертворождения — на 23%. Также в исследованиях было показано, что влияние свинца, пестицидов и загрязнения воздуха может отразиться на здоровье плода.
В данном исследовании токсические частицы были выявлены в легких, печени и головном мозге еще не рожденных детей.
Исследование было проведено учеными из Университета Абердина (University of Aberdeen) в Шотландии, Великобритания, и Университета Хасселта (Hasselt University) в Бельгии.
По оценкам исследователей, токсические частицы могут проникать через плаценту в ткани плода уже в I триместр беременности. Такие результаты были опубликованы в журнале «Lancet Planetary Health».
Доктор Тим Наврот (Tim Nawrot), профессор эпидемиологии окружающей среды в Университете Хасселта, объяснил, что основная цель этого исследования заключалась в том, чтобы определить, влияет ли загрязнение воздуха на плод. Он рассказал, что ранее уже было показано, что токсические частицы проникают в плаценту. Таким образом, по его мнению, они могут попадать в различные органы плода.
Исследователи определяли наличие наночастиц черного углерода в тканях плода. Черный углерод — это частицы сажи, которые образуются вследствие неполного сгорания угля, дизельного топлива и другого топлива из биомассы. Он оказывает негативное влияние на здоровье человека. Загрязнение окружающей среды этим веществом повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и преждевременной смерти.
Исследователи проанализировали образцы тканей матери и плода посредством технологии фемтосекундного импульсного освещения.
Профессор Пол Фаулер (Paul Fowler), заведующий кафедрой трансляционных медицинских наук в Университете Абердина и соавтор исследования, объяснил, что ранее не было изучено, действительно ли частицы сажи проникают в ткани плода. В исследовании же было показано, что они попадают в организм плода в I и II триместр беременности. Так, наночастицы черного углерода были выявлены в тканях печени, легких и головного мозга.
Профессор П. Фаулер также рассказал, что исследователи были удивлены тем, что уровень наночастиц черного углерода в плаценте и в тканях плода был схожим. Это означает, что в отношении данного вида токсических частиц плацента не защищает плод от повреждения. Также он подчеркнул, что частички сажи несут на своей поверхности тяжелые металлы и токсические органические соединения. Таким образом, их воздействие на органы плода является многофакторным.
Доктор Т. Наврот объяснил, что полученные результаты показывают необходимость строгих стандартов в отношении загрязнения воздуха. Также он рассказал, что ученые планируют провести дополнительные исследования для определения связей между уровнем частиц сажи в тканях плода и дальнейшим риском для здоровья ребенка.
Профессор П. Фаулер подчеркнул, что знание механизмов воздействия токсических частиц на плод потенциально будет способствовать разработке профилактических мер для уменьшения их негативного воздействия на плод и дальнейшее здоровье ребенка.
По материалам www.medicalnewstoday.com
Новости медициныВсе новости
Алопеция, или Почему выпадают волосы?
30.04.2024
Что следует знать о рассеянном склерозе?
26.04.2024
Чем опасен инфаркт миокарда?
24.04.2024
Липома. Чем опасен подкожный жировик?
23.04.2024
Судороги в ногах — неужели навсегда?
22.04.2024