Как экология влияет на еще не рожденного ребенка?

Ранее в исследованиях было показано, что воздействие определенных экологических факторов, таких как пассивное курение, свинец, пестициды и загрязнение воздуха, может повлиять на здоровье будущего ребенка. Так, по мнению исследователей, воздействие пассивного курения во время беременности связано с повышением риска врожденных дефектов на 13% и вероятности мертворождения — на 23%. Также в исследованиях было показано, что влияние свинца, пестицидов и загрязнения воздуха может отразиться на здоровье плода.

В данном исследовании токсические частицы были выявлены в легких, печени и головном мозге еще не рожденных детей.

Исследование было проведено учеными из Университета Абердина (University of Aberdeen) в Шотландии, Великобритания, и Университета Хасселта (Hasselt University) в Бельгии.

По оценкам исследователей, токсические частицы могут проникать через плаценту в ткани плода уже в I триместр беременности. Такие результаты были опубликованы в журнале «Lancet Planetary Health».

Доктор Тим Наврот (Tim Nawrot), профессор эпидемиологии окружающей среды в Университете Хасселта, объяснил, что основная цель этого исследования заключалась в том, чтобы определить, влияет ли загрязнение воздуха на плод. Он рассказал, что ранее уже было показано, что токсические частицы проникают в плаценту. Таким образом, по его мнению, они могут попадать в различные органы плода.

Исследователи определяли наличие наночастиц черного углерода в тканях плода. Черный углерод — это частицы сажи, которые образуются вследствие неполного сгорания угля, дизельного топлива и другого топлива из биомассы. Он оказывает негативное влияние на здоровье человека. Загрязнение окружающей среды этим веществом повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и преждевременной смерти.

Исследователи проанализировали образцы тканей матери и плода посредством технологии фемтосекундного импульсного освещения.

Профессор Пол Фаулер (Paul Fowler), заведующий кафедрой трансляционных медицинских наук в Университете Абердина и соавтор исследования, объяснил, что ранее не было изучено, действительно ли частицы сажи проникают в ткани плода. В исследовании же было показано, что они попадают в организм плода в I и II триместр беременности. Так, наночастицы черного углерода были выявлены в тканях печени, легких и головного мозга.

Профессор П. Фаулер также рассказал, что исследователи были удивлены тем, что уровень наночастиц черного углерода в плаценте и в тканях плода был схожим. Это означает, что в отношении данного вида токсических частиц плацента не защищает плод от повреждения. Также он подчеркнул, что частички сажи несут на своей поверхности тяжелые металлы и токсические органические соединения. Таким образом, их воздействие на органы плода является многофакторным.

Доктор Т. Наврот объяснил, что полученные результаты показывают необходимость строгих стандартов в отношении загрязнения воздуха. Также он рассказал, что ученые планируют провести дополнительные исследования для определения связей между уровнем частиц сажи в тканях плода и дальнейшим риском для здоровья ребенка.

Профессор П. Фаулер подчеркнул, что знание механизмов воздействия токсических частиц на плод потенциально будет способствовать разработке профилактических мер для уменьшения их негативного воздействия на плод и дальнейшее здоровье ребенка.

По материалам www.medicalnewstoday.com