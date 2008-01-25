Как бороться с тревожными расстройствами и нарушением сна?

Стресс давно стал обычным явлением в современном мире, однако с началом глобальной пандемии COVID-19 страхи и тревоги стали постоянными спутниками даже тех, кто до эпидемии сохранял контроль над эмоциями. Что уж говорить о новых реалиях, которые сформировала для украинцев полномасштабная военная агрессия против нашей страны со стороны россии?

Каждый день мы получаем плохие новости и теряем психологическое равновесие, следствием чего становятся расстройства сна, постоянное ощущение тревоги и другие проблемы, которые являются следствием стресса.

В таком состоянии очень тяжело оставаться продуктивным, а постоянная концентрация на негативе вовсе может привести к тяжелым психологическим проблемам, с которыми нелегко справиться без профессиональной помощи.

Кратковременный стресс не представляет большой угрозы, более того, он стимулирует работу мозга и всего организма, даже поддерживает иммунитет. Проблемой является длительный стресс, который приводит к нарушениям в работе нервной и сердечно-сосудистой систем.

Стресс — это нормальная защитная реакция организма человека на внешние раздражители, которая проявляется психически, физически, эмоционально и позволяет адаптироваться к изменениям. Организм стимулирует симпатическую нервную систему, надпочечники начинают вырабатывать адреналин и кортизол. Повышенный уровень этих гормонов, называемых гормонами стресса, вызывает ускорение сердцебиения, повышение артериального давления, сокращение мышц и даже расстройства пищеварения. Эти симптомы могут представлять угрозу людям с хроническими заболеваниями и психическими расстройствами. В таком случае они будут нуждаться в терапии и помощи медиков.

Что такое хронический стресс?

Хронический стресс — это патологическое состояние, которое приводит к разбалансированию систем организма, заставляя его постоянно поддерживать высокий уровень гормонов стресса, даже в условиях, когда для этого уже нет причин. Как следствие, возникают физиологические, когнитивные, эмоциональные нарушения.

Симптомы хронического стресса разнообразны, их делят на следующие группы:

физические реакции: проблемы со сном, напряженность мышц и нервный тик, постоянная усталость, тахикардия, боль в разных частях тела, расстройства желудочно-кишечного тракта;

проблемы со сном, напряженность мышц и нервный тик, постоянная усталость, тахикардия, боль в разных частях тела, расстройства желудочно-кишечного тракта; эмоциональные реакции: гнев, тревога, онемение, стыд, пустота, снижение способности испытывать удовольствие и др.;

гнев, тревога, онемение, стыд, пустота, снижение способности испытывать удовольствие и др.; когнитивные реакции: кошмары, низкая концентрация внимания, нерешительность, беспокойство;

кошмары, низкая концентрация внимания, нерешительность, беспокойство; межличностные реакции: подозрительность, раздражительность, проблемы на работе, в школе.

Распознать признаки хронического стресса бывает сложно, ведь почти каждый взрослый человек иногда сталкивается с этими симптомами, не обращая на них особого внимания. Однако игнорировать их нельзя, поскольку в комплексе они могут свидетельствовать о тяжелых осложнениях и проблемах с психическим здоровьем.

Хронический стресс может послужить причиной серьезных нарушений сна, астенических, тревожно-невротических расстройств, проблем с пищеварением и даже половой дисфункции. У детей хронический стресс может приводить к проблемам с поведением, заиканию, синдрому дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Профилактика стрессовых расстройств

Бороться с хроническим стрессом необходимо на всех уровнях: физическом и эмоциональном. Рекомендации достаточно просты:

предотвращайте стресс и попробуйте подготовиться к нему — определите, что становится причиной стресса, и старайтесь избегать этих факторов или подготовьте себя к ним, чтобы не терять равновесие;

— определите, что становится причиной стресса, и старайтесь избегать этих факторов или подготовьте себя к ним, чтобы не терять равновесие; чередуйте работу и отдых — режим дня и самодисциплина очень важны, они помогут вам сконцентрироваться на важных вещах, а не зацикливаться на проблемах;

— режим дня и самодисциплина очень важны, они помогут вам сконцентрироваться на важных вещах, а не зацикливаться на проблемах; практикуйте физическую активность — проводите на свежем воздухе хотя бы несколько часов в день и старайтесь вести подвижный образ жизни;

— проводите на свежем воздухе хотя бы несколько часов в день и старайтесь вести подвижный образ жизни; общайтесь с друзьями — социальная интеракция также необходима для поддержания эмоционального здоровья. Старайтесь общаться с теми, с кем вам комфортно;

— социальная интеракция также необходима для поддержания эмоционального здоровья. Старайтесь общаться с теми, с кем вам комфортно; поддерживайте свою самооценку — ставьте перед собой цели и достигайте их, пусть в начале они будут совсем простыми;

— ставьте перед собой цели и достигайте их, пусть в начале они будут совсем простыми; отдыхайте — старайтесь выделить максимум доступного времени на отдых и релаксацию, спите не менее 8 ч в сутки;

— старайтесь выделить максимум доступного времени на отдых и релаксацию, спите не менее 8 ч в сутки; здоровое питание — важно дать организму ресурсы для противодействия стрессу. Необходимо следить за количеством витаминов/аминокислот/белков в рационе.

Тревожные расстройства

Тревожность характеризуют как ощущение чрезмерного иррационального ужаса и страха вне зависимости от объективных обстоятельств или угроз. Это один из видов невротических расстройств.

Выделяют следующие виды тревожных расстройств:

тревожное расстройство (генерализованное тревожное расстройство, паническое состояние) (generalized anxiety disorder — GAD);

реакция на тяжелый стресс и нарушение адаптации, или посттравматический стресс (post-traumatic stress disorder — PTSD);

невроз навязчивых состояний, или обсессивно-компульсивное расстройство (obsessive-compulsive disorder — OCD);

социофобия, или социальное тревожное расстройство;

специфические фобии.

Люди с тревожными расстройствами быстро теряют эмоциональный баланс, что приводит к снижению производительности, нарушению социальных связей и взаимодействий.

Симптомы тревожного расстройства важно распознать как можно раньше, чтобы предотвратить тяжелые осложнения:

ощущение скованности и напряжения;

невозможность сконцентрироваться;

повышенная утомляемость;

проблемы с засыпанием;

неглубокий поверхностный сон.

Распространенность тревожных расстройств в популяции достигает 15–25%, а среди пациентов неврологических и терапевтических амбулаторий и стационаров — до 30–40%.

Нарушения сна: причины и методы борьбы

Расстройства сна напрямую связаны с уровнем стресса и тревожностью, они способны оказывать существенное влияние на способность организма адаптироваться к стрессовым условиям и восстанавливать баланс. Часто такие проблемы выявляют также у пациентов, переболевших коронавирусной болезнью (COVID-19).

Проблемы со сном разделяют на несколько видов: хроническая бессонница (инсомния), остановка дыхания во время сна (апноэ), хождение во сне (парасомния), синдром беспокойных ног, нарколепсия (внезапный сон).

Проблемы со сном нуждаются в тщательной диагностике, иногда сразу несколькими разными специалистами, что позволит точно выяснить причины расстройства и определить методы терапии. Чаще при таких нарушениях применяют транквилизаторы, антидепрессанты с седативным действием и барбитураты.

Лечение пациентов с тревожными расстройствами и расстройствами сна

Противодействовать стрессовым расстройствам можно разными методами: поддерживать здоровый образ жизни, быть физически активными, соблюдать правила здорового питания, избегать чрезмерных эмоциональных нагрузок, контролировать режим дня и сна.

Эти рекомендации помогут предотвратить хронический стресс или уменьшить его негативное влияние на организм и психоэмоциональное состояние человека. Однако бороться с расстройствами, являющимися последствиями хронического стресса, не всегда возможно без использования лекарственных средств.

Для терапии пациентов с расстройствами, спровоцированными хроническим стрессом, используют ноотропы, стимулирующие высшие интегративные функции мозга. Важно также, чтобы препараты обладали умеренным успокаивающим действием, это позволяет уменьшить негативное влияние факторов стресса и ускорить адаптацию организма к некомфортным условиям.

Действенным средством против хронического стресса и расстройств, связанных с ним, в частности, является препарат Ноофен®. Действующее вещество фенибут, производное гамма-аминомасляной кислоты и фенилэтиламина, обеспечивает комплексную антигипоксическую и антиамнестическую активность. Ноофен® эффективен при астенических и тревожно-невротических расстройствах, оказывает антиэпилептическое действие, а также обладает свойствами транквилизатора. При этом не вызывает сонливости, головокружения, снижения внимания и ухудшения памяти, характерных для препаратов группы транквилизаторов, а, наоборот, улучшает эти функции, что важно для сохранения продуктивности и концентрации.

Исключительным свойством фенибута как ноотропного препарата является анальгетический эффект, благодаря которому Ноофен® преодолевает головную боль напряжения, которая часто возникает во время хронического стресса. Лекарственное средство с первых дней терапии улучшает самочувствие у больных с астенией, повышает интерес и инициативность, мотивацию без нежелательной седации или возбуждения.

Благодаря транквилизаторным свойствам и сходству с природными метаболитами организма фенибут эффективен при расстройствах сна, повышает скорость засыпания и качество сна.

Важной особенностью фенибута является возможность комбинировать его с психотропами, при этом снижают дозы Ноофена и применяемых с ним лекарственных средств. Препарат увеличивает и продлевает действие снотворных, наркотических, нейролептических и противопаркинсонических средств.

Хронический стресс у детей

Отдельная тема — стресс у детей, поскольку они не могут самостоятельно распознать его признаки или рассказать родителям о своих ощущениях и переживаниях. Стресс у малышей обычно проявляется в виде резких изменений в поведении: раздражительность и агрессивность, постоянное беспокойство, капризность, панические приступы, чрезмерная активность или, наоборот, апатия и отказ от любимых занятий или игр.

Хронический стресс может привести к проблемам при наличии синдрома дефицита внимания, сопровождающегося гиперактивностью, у детей. Хотя сам по себе СДВГ не возникает из-за стресса, последний может существенно осложнить течение синдрома и лечение таких пациентов. Стресс может стать причиной возникновения психической травмы у детей, в результате которой может развиваться заикание и нервный тик.

Лечение детей с невротическими расстройствами эффективно только в случае комплексного подхода с привлечением различных специалистов и включает: психоанализ, когнитивно-поведенческую психотерапию, гипносугестивную и групповую терапию с использованием успокаивающей музыки:

цель психоанализа — выявить психотравмирующую ситуацию и мысли, с ней связанные;

цель когнитивно-поведенческой психотерапии — научиться спокойно относиться к навязчивым мыслям, не реагируя на них определенными действиями;

цель гипносугестивной терапии — внушить больному правильную модель поведения;

групповая терапия используется для поддержки пациента.

Медикаментозная терапия при невротических расстройствах у детей обычно включает применение антидепрессантов, антиконвульсантов и селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Подходит для лечения детей с невротическими расстройствами и Ноофен®. Препарат можно назначать пациентам с 8 лет, он способен уменьшать выраженность симптомов СДВГ, улучшать когнитивные функции у детей с этим синдромом и нервными тиками. Показан при заикании.