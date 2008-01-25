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Новости медицины и фармацииКак бороться с хроническим стрессом и паническими расстройствами?

Как бороться с хроническим стрессом и паническими расстройствами?

Опубликовано  20.12.2022

Современная жизнь людей, в частности украинцев, наполнена тяжелыми драматическими событиями, провоцирующими возникновение интенсивного и хронического стресса. Нахождение в таком состоянии может негативно отразиться на здоровье. Это связано со способностью стресса нарушать механизмы адаптации организма и, как следствие, приводить к формированию не только психических (панические расстройства, депрессия, синдром выгорания и т.п.), но и соматических (сердечно-сосудистые, метаболические, кожные и т.п.) нарушений. Как работает этот разрушительный механизм и как безопасно его можно корректировать, поговорим далее.

Хронический стресс: почему истощение организма так тяжело остановить?

Стресс (англ. stress — напряжение) — это неспецифическая реакция организма на ситуацию, требующую большей или меньшей функциональной перестройки, соответствующей адаптации. Стрессоры делят на физиологические (боль, голод, жажда и т.п.) и психологические (опасность, угроза, обман, оскорбление, информационная нагрузка и др.).

То есть стресс помогает человеку адаптироваться к разным факторам, что, безусловно, является очень полезным процессом. На каком же этапе польза превращается в угрозу?

Стресс проходит 3 стадии:

  • реакция тревоги. Активация симпатической нервной системы, мобилизующей функциональные резервы для борьбы со стрессом. Большинство стрессов преодолеваются на этой стадии;
  • сопротивление (собственно адаптация). Наступает в случае, если фактор, вызвавший стресс, продолжает действовать. Тогда организм защищается от стресса, затрачивая резервный запас сил, с максимальной нагрузкой на все системы;
  • истощение (дистресс). Эта стадия возникает в том случае, если организм больше не может противодействовать стрессу и его ресурсы истощились. Именно на этой стадии влияние стресса приобретает отрицательный характер для организма человека. В результате истощения адаптационных резервов может возникнуть или обостриться психосоматическая болезнь. Симптомы могут относиться к эмоциональной, когнитивной и соматической сферам.

Обычно реакция истощения понятна, когда стрессор физиологический. Однако почему так важно остановить влияние психологического фактора? Дело в том, что обычно он не прекращает влиять со временем: продолжает действовать либо непосредственно, либо из-за воспоминаний. Восстановление в памяти как причины стресса, так и всех сопутствующих обстоятельств (люди, места, время, местность, одежда и т.д.) может снова и снова запускать механизмы запоминающейся стрессовой реакции.

Эта особенность лежит в основе развития хронического стресса. Его распространенными симптомами являются раздражительность, тревожность, депрессия, головная боль, нарушения сна.

Расстройство адаптации: как восстановить равновесие?

Во время военных событий украинцы находятся под влиянием как острого, так и хронического стресса, провоцирующего дистресс и расстройства адаптации.

На начальных этапах дезадаптация может проявляться в возникновении синдрома выгорания, при котором, кроме психологического дискомфорта, периодически возникают нарушения сна, эмоциональная лабильность, астенические проявления, тревога, ухудшение памяти и внимания, вегетативные дисфункции.

Очень важно отслеживать это состояние и начать его коррекцию до появления патологических изменений. Исследования, проведенные среди 12 575 сотрудников органов внутренних дел, показали, что при отсутствии профилактических и коррекционных мероприятий риск трансформации начальных проявлений в клинически оформленную патологию возрастает в 2,7 раза.

Основной задачей профилактики и коррекции дезадаптации является повышение стрессоустойчивости, расширение компенсаторных возможностей организма и активация его ресурсов (биологических и психологических).

Что касается фармакологических методов воздействия, то одним из немногих препаратов, отвечающих требованиям к терапии при дезадаптации, является Адаптол. Почему так?

Адаптол объединяет спектр очень важных для такой терапии свойств. Это транквилизатор. Он устраняет или снижает ощущение беспокойства, тревоги, страха, внутреннего эмоционального напряжения и раздражения. Начало действия достаточно быстрое — 30 мин после приема.

Однако при таких эффектах очень важно, чтобы человек, и так имеющий определенные нарушения адаптации, не потерял работоспособность и эффективность в течение дня.

Следовательно, успокаивающий эффект Адаптола не сопровождается миорелаксацией и нарушением координации движений. Препарат не снижает умственную и двигательную активность, поэтому его можно применять в течение рабочего дня или во время учебы. Адаптол не создает приподнятого настроения, ощущения эйфории. Именно на этом основании его относят к дневным транквилизаторам. Снотворного эффекта не оказывает, но усиливает действие снотворных средств и улучшает сон при его нарушении.

Кроме успокаивающего, Адаптол оказывает ноотропное действие. Препарат улучшает когнитивные функции, повышает внимание и умственную работоспособность, не стимулируя симптоматику продуктивных психопатологических расстройств — бред, патологическую эмоциональную активность.

Важно, что Адаптол обладает как системными нейромедиаторными, так и клеточными механизмами действия. Так, в основе адаптогенных, стресспротективных и ноотропных свойств мебикара лежат его клеточные эффекты: сочетание антигипоксического и мембраностабилизирующего действия, активация процессов энергообеспечения клетки, обмена глюкозы и тканевого дыхания. Благодаря этому Адаптол улучшает нейропластичность и уменьшает проявления астении.

Нейромедиаторные эффекты Адаптола включают влияние на все 4 основные нейромедиаторные системы — ГАМК-ергическую, холинергическую, серотонинергическую и адренергическую — способствует их сбалансированности и интеграции, но не оказывает периферического адреноотрицательного действия. Итак, препарат обладает нормастеническими свойствами.

Следует отметить высокую безопасность мебикара, учитывая приближенность его состава к природным метаболитам. Действующее вещество Адаптола — мебикар — это бициклическое производное мочевины. Препарат обладает минимальным количеством побочных эффектов, не взаимодействует с компонентами пищи и другими лекарственными средствами, во время его приема не образуются метаболиты (выводится в неизмененном виде), он не накапливается в организме (привыкания к препарату не происходит).

Роль Адаптола в терапии пациентов с паническими расстройствами

Как известно, симптомами панического расстройства являются повторяющиеся приступы тяжелой тревоги (паники), которые не ограничиваются определенной ситуацией или обстоятельствами, в результате чего их невозможно предвидеть. Приступ длится не менее нескольких минут, а интенсивность симптоматики достигает максимума очень быстро. Панические атаки имеют широкий спектр проявлений:

  • физического состояния: повышенное потоотделение, дрожь, затруднение дыхания, тошнота, озноб;
  • психического состояния: ощущение головокружения, дереализация, деперсонализация, страх смерти и т.д.

Следует учитывать, что панические атаки могут являться вторичным проявлением развития посттравматического синдрома. Он возникает у некоторых людей, переживших тяжелое событие — интенсивный стресс. Поэтому посттравматический синдром — это расстройство, основанием для развития которого, прежде всего, является нарушение адаптационных возможностей центральной нервной системы (ЦНС).

Характерными симптомами посттравматического синдрома являются:

  • развитие через определенный промежуток времени (3–6 мес);
  • острые вспышки тревоги, агрессии, панические атаки;
  • «флешбеки» и кошмарные сновидения, которые провоцируются неожиданными воспоминаниями о травматическом событии;
  • нарушение поведения, злоупотребление алкоголем и наркотиками.

Медикаментозное лечение при посттравматическом синдроме и панических расстройствах основано на антидепрессантах и анксиолитиках. В то же время эти заболевания нарушают работу многих систем организма, поэтому терапия обычно комплексная и включает дополнительные группы препаратов. В таком случае включение Адаптола в схему лечения может быть полезным в следующих аспектах:

  • Адаптол лучше переносится, чем распространенные анксиолитики бензодиазепинового ряда: он не вызывает эмоциональной притупленности, снижения инициативности и активности, ухудшения внимания и памяти, заторможенности, мышечной расслабленности, сонливости;
  • Адаптол сочетается с антидепрессантами, антипсихотиками и другими противотревожными средствами, усиливая их действие и уменьшая побочные эффекты;
  • благодаря широкому спектру свойств и высокому уровню безопасности Адаптол может снизить риски полипрагмазии, вынужденной при комплексном лечении пациентов с такими заболеваниями;
  • все психотропные средства, традиционно применяемые при посттравматическом синдроме, очень косвенно влияют на адаптационный потенциал мозга. Они не обеспечивают длительной перестройки структур мозга, задействованных в патогенезе заболевания. В этом контексте важно, что Адаптол является не только противотревожным средством, но и центральным адаптогеном, действующим на всех уровнях структурно-функционального регулирования ЦНС — от молекулярного до системного;
  • Адаптол можно использовать для профилактики посттравматического синдрома и тревожных расстройств. Ведь повышение адаптационного потенциала ЦНС можно (и целесообразно) обеспечивать не только в условиях уже сложившейся клинической картины, но и на этапе ожидаемого острого стресса или ранних стадиях его влияния.

Адаптол при психосоматике: не только профилактика, но и лечение

Комплексный механизм действия и высокий уровень безопасности Адаптола позволяют применять его:

  • в случае острой стрессовой ситуации с симптомами тревоги и беспокойства;
  • для поддержания полноценной адаптивной реакции и предотвращения развития психосоматического заболевания;
  • в комплексном лечении широкого круга пациентов с психосоматическими заболеваниями.

В клинической практике продемонстрированы эффекты Адаптола как анксиолитика и адаптогена при многих формах психосоматической патологии. Обычно они касаются работы ЦНС, сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной, дыхательной систем. Адаптол может быть эффективным при комплексном лечении пациентов с кожными проявлениями психосоматических расстройств. Ведь такие больные особенно уязвимы к нарушению социальной адаптации.

Кроме того, одним из важных показаний к применению Адаптола являются кардиалгии различного генеза, не связанные с ишемической болезнью сердца. Исследования показывают, что Адаптол облегчает или купирует боль в сердце у 75% пациентов, особенно при боли рефлекторного и функционального характера. В 90% случаев полностью исчезали кардиалгии при климактерических кардиодистрофиях.

Опубликовано  20.12.2022

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