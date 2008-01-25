«Johnson & Johnson» 23 октября объявила, что после временной паузы готовится возобновить набор участников в ключевое исследование ІІІ фазы «ENSEMBLE» в США. На основании рекомендации независимого совета по безопасности и мониторингу данных продолжаются переговоры с другими регулирующими органами и в других странах. После тщательной оценки серьезного медицинского события у одного из участников точная причина не была установлена. Так, компания не нашла доказательств того, что вакцина-кандидат стала причиной происшествия.

«ENSEMBLE» ІІІ фазы представляет собой рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование, предназначенное для оценки безопасности и эффективности однократного введения вакцины по сравнению с плацебо с участием до 60 000 лиц в возрасте 18 лет и старше, в том числе значительного количества людей старше 60 лет.

«Johnson & Johnson» планирует раскрывать данные клинических исследований относительно COVID-19 в заранее указанные сроки.

По материалам jnj.com