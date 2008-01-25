Компания Johnson & Johnson приостановила исследование вакцины против COVID-19 фазы 3 из-за неожиданного заболевания участника. Пауза наступила через несколько недель после того, как компания начала исследование с участием 60 000 пациентов, и примерно через месяц после того, как AstraZeneca приостановила собственное исследование COVID-19 по аналогичным причинам. Издание «STAT» сообщило об этом поздно вечером 12 октября.

«Прямо сейчас мы ждем, пока независимая комиссия по мониторингу безопасности лекарственных средств проведет свой анализ… Мы до сих пор не знаем, относится ли это (событие) к группе плацебо или группе вакцинированных», — отметил финансовый директор J&J Джозеф Уолк (Joseph Wolk), общаясь с представителем CNBC утром 13 октября. По его словам, приостановка исследования из-за неожиданного заболевания — не редкость, особенно в таких крупных исследованиях, как это. На сбор и оценку нужного набора информации уйдет как минимум несколько дней. Помимо многочисленности участников, исследование Johnson & Johnson интересно тем, что среди его участников будут представлены коренные жители Аляски, американские индейцы, лица негроидной расы и латиноамериканского происхождения, а также лица в возрасте старше 60 лет.

И J&J, и AstraZeneca являются участниками правительственной программы «Operation Warp Speed» по обеспечению американцев 100 млн доз жизнеспособной вакцины COVID-19 к январю 2021 г., отмечает «Fierce». И этим не исчерпывается их общность. Помимо этих двух компаний, разрабатывающих вакцины на основе аденовирусного вектора, в программе участвуют Pfizer и Moderna, собирающиеся проводить иммунизацию, основываясь на продуктах из мРНК.

По материалам statnews.com; fiercebiotech.com; jnj.com