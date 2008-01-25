Известны ли причины развития злокачественных опухолей?

Общеизвестным считается факт, что около 40% случаев развития рака можно объяснить известными, часто модифицируемыми (то есть такими, на которые можно повлиять) факторами риска. Курение и ожирение являются основными из них. Но существует также множество других факторов, включая употребление алкоголя, некоторые инфекционные заболевания и загрязнение окружающей среды, например, асбестом, которые потенциально могут обусловить развитие рака.

В то же время оставшиеся 60% случаев возникновения онкологических заболеваний считаются не связанными с известными факторами риска, то есть являются спорадическими.

В новом исследовании было продемонстрировано, что, вероятно, часть этих случаев все же связана с особенностями образа жизни и окружающей среды. Какие же основные факторы риска развития рака выделяют эксперты?

Курение

Исследования канцерогенного действия табака ведутся уже не одно десятилетие. Ученые выявили уникальный набор мутаций в опухолях курильщиков. Эти же мутации они отмечали в культурах клеток, подвергшихся воздействию канцерогенов, содержащихся в табаке.

Кроме того, эксперты проанализировали эпидемиологические исследования. Была выявлена связь курения и развития злокачественных новообразований. Пол Бреннан (Paul Brennan), доктор философии, эпидемиолог рака из Международного агентства исследований рака Всемирной организации здравоохранения (World Health Organization’s International Agency for Research on Cancer — IARC) считает, что доказательства связи курения и повышения риска развития рака бесспорны.

По другим известным факторам риска, таким как ожирение и загрязнение воздуха, остается гораздо больше вопросов, чем ответов. Ричард Мартин (Richard Martin), доктор философии, профессор клинической эпидемиологии Бристольского университета, Великобритания (University of Bristol, United Kingdom), считает, что из-за сложности в оценке влияния некоторых факторов риска их роль в развитии онкологических заболеваний недооценивается.

Ожирение

Избыточная масса тела связана с повышенным риском развития как минимум 13 видов рака. Согласно оценкам исследователей, ожирение связано как минимум с 4% случаев всех онкологических заболеваний во всем мире — 1% в странах с низким экономическим развитием и до 8% в государствах с высоким уровнем экономического развития. П. Бреннан считает, что на самом деле ожирение повышает риск развития рака даже более значительно.

Основная причина, по его словам, заключается в том, что в большинстве исследований используется индекс массы тела (ИМТ), чтобы определить, есть ли у человека избыточная масса тела или ожирение. При этом ИМТ не отражает долю мышечной и жировой ткани в организме. Два человека с одинаковым ростом и массой тела могут иметь одинаковый ИМТ, даже если один из них — спортсмен, а второй ведет малоподвижный образ жизни и имеет абдоминальный тип ожирения. Кроме того, во многих исследованиях ИМТ рассчитывается только один раз и, таким образом, в этих исследованиях не учитываются колебания массы тела участников с течением времени. Также в исследованиях продемонстрировано, что часто диагностированный у лиц с ожирением дисбактериоз и повышенный уровень инсулина в плазме крови также повышают риск развития рака (могут обусловливать ускорение роста опухолей).

П. Бреннан считает, что если учесть эти дополнительные факторы, избыточное количество жировой ткани в организме может оказаться одной из основных причин развития раковых опухолей.

Загрязнение окружающей среды

Исследователи считают, что многие факторы окружающей среды или влияние особенностей образа жизни оказываются недооцененными. Загрязнение окружающего воздуха, промышленные токсические выбросы и продукты питания с высокой степенью переработки являются факторами риска развития рака. Однако существует множество потенциальных канцерогенов в быту, которые в незначительном количестве выявляют в окружающей среде.

Эффекты этих факторов сложно оценить. Например, гораздо сложнее изучить влияние канцерогенов, содержащихся в пище или воде, поскольку определенная часть населения будет испытывать одинаковые уровни воздействия. При этом влияние курения оценивать намного легче, поскольку можно сравнить выборку курильщиков с некурящими участниками. Также в отношении курения проще оценить как время, в течение которого данный фактор влиял на участников (стаж курения), так и интенсивность влияния (количество выкуриваемых в день сигарет).

Р. Мартин объяснил, что сложно оценить воздействие различных факторов, поскольку зачастую имеет место сочетанное влияние. И это приводит к тому, что многие факторы риска остаются недооцененными. Кроме того, влияние канцерогенных веществ, с которыми люди сталкиваются в течение ограниченного периода времени, может просто не учитываться, если исследование проводится не в момент воздействия этих веществ.

Грэм Колдиц (Graham Colditz), доктор медицинских наук, эпидемиолог и эксперт по общественному здравоохранению Вашингтонского университета в Сент-Луисе, штат Миссури (Washington University in St. Louis, Missouri), объяснил, что исследования, проведенные в текущий момент времени зачастую не отражают того, каким факторам риска участник был подвержен 5, 10, 15 лет назад.

П. Бреннан подчеркнул необходимость исследований механизмов развития злокачественных опухолей. Он объяснил, что мутации в ДНК клеток — это только один из патологических механизмов развития рака. Во многих случаях хроническое воспаление может спровоцировать каскад патофизиологических реакций, что в конечном итоге приведет к развитию рака.

Еще одна сложность заключается в том, что большинство исследований проводится в странах с высоким уровнем экономического развития. И полученные в этих исследованиях данные нельзя экстраполировать на население стран с низким уровнем развития экономики.

Спорадические случаи рака

И все же часть случаев развития рака нельзя объяснить воздействием факторов риска. Существует вероятность возникновения онкопатологии даже у лиц, не подверженных воздействию известных факторов риска и не имеющих семейного анамнеза рака. Таким образом, случайные мутации в ДНК могут приводить к развитию злокачественных опухолей.

В то же время часть людей, подверженных влиянию известных факторов риска, не заболевает раком.

По мнению П. Бреннана 10% или 15% случаев рака действительно являются спорадическими.

Исследователи считают, что большинство еще неизвестных на сегодня факторов риска развития рака связаны с окружающей средой и образом жизни. Это значит, что потенциально можно повлиять на их наличие и снизить вероятность развития онкологических заболеваний. При этом Марк Гюнтер (Marc Gunter), доктор философии, молекулярный эпидемиолог Международного агентства исследований рака Всемирной организации здравоохранения (World Health Organization’s International Agency for Research on Cancer — IARC) считает, что всегда будет доля спорадических случаев рака, но можно снизить индивидуальный риск развития онкопатологии путем влияния на образ жизни конкретного человека.

П. Бреннан считает, что исследования продолжаются и процесс получения новых знаний о природе и возможностях профилактики онкологических заболеваний не останавливается. 100% профилактика онкологических заболеваний в популяции, к огромному сожалению, невозможна, но новые знания о причинах развития рака позволят снизить риск его возникновения.

По материалам www.medscape.com