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Новости медицины и фармацииИзбыточная масса тела в детском возрасте повышает риск развития сахарного диабета?

Избыточная масса тела в детском возрасте повышает риск развития сахарного диабета?

Опубликовано  03.05.2022

В одном из недавних исследований были проанализированы генетические данные более 400 000 человек. Было показано, что избыточная масса тела в детском возрасте повышает риск развития диабета І типа в последующей жизни. Результаты исследования, проведенного совместно учеными из университетов Бристоля и Оксфорда (Universities of Bristol and Oxford), были опубликованы в журнале «Nature Communications». Дополнительно в нем была показана связь между выявлением избыточной массы тела в детстве и риском развития во взрослом возрасте таких заболеваний, как бронхиальная астма, экзема, гипотиреоз.

За последние 20 лет резко возросло количество людей, у которых диагностирован сахарный диабет І типа. Исследователи считают, что одной из причин увеличения количества случаев развития сахарного диабета является повышение распространения ожирения в детском возрасте. Так, диета с высоким содержанием жиров, кухонной соли (натрия хлорида) и углеводов повышает риск нарушения функции бета-клеток поджелудочной железы и впоследствии повышает вероятность развития сахарного диабета І типа.

Ранее в исследованиях была показана связь между избыточной массой тела у детей и развитием сахарного диабета ІІ типа. Кроме того, продемонстрировано, что снижение массы тела потенциально может привести к ремиссии патологии.

Исследователи проанализировали генетические данные 454 023 человек из британского биобанка и 15 573 случая диабета І типа из других когорт. Для анализа связи между ожирением и риском развития сахарного диабета І типа был применен метод менделевской рандомизации. Метод менделевской рандомизации менее подвержен влиянию искажающих факторов по сравнению с обычными эпидемиологическими исследованиями. В этом исследовании впервые была применена менделевская рандомизация для определения влияния ожирения на риск развития заболеваний в разном возрасте.

Таким образом, исследователи сделали выводы о связи между избыточной массой тела у детей и риском развития сахарного диабета І типа в дальнейшем у них уже во взрослом возрасте. Кроме того, была выявлена связь между избыточной массой тела в детском возрасте и риском развития других заболеваний, в патогенезе которых играют роль аутоиммунные нарушения во взрослом возрасте: бронхиальной астмы, экземы и гипотиреоза.

Доктор Том Ричардсон (Tom Richardson), научный сотрудник Бристольского отдела интегративной эпидемиологии совета по медицинским исследованиям (Research Fellow at Bristol’s MRC Integrative Epidemiology Unit) и Бристольского медицинского факультета популяционного здоровья (Bristol Medical School’s Population Health Sciences), а также ведущий автор исследования, считает, что учитывая полученные данные о связи детского ожирения и риска развития сахарного диабета І типа, особенно важно проводить профилактические мероприятия по снижению распространенности ожирения среди детей. Он объяснил, что уменьшение количества случаев ожирения в детском возрасте позволит снизить риск развития ряда заболеваний в дальнейшем во взрослом возрасте и улучшить качество жизни этих людей.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  03.05.2022

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