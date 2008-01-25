На сегодня ожирение у детей является серьезной проблемой здравоохранения. Так, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), эту патологию выявляют у 20% детей в США.

В недавнем исследовании было показано, что повышенный индекс массы тела (ИМТ) у детей связан с негативными изменениями головного мозга.

Ранее в исследованиях было продемонстрировано, что ожирение негативно влияет на общее состояние здоровья.

В данном исследовании была проанализирована связь когнитивного развития подростков с ИМТ. В исследование было включено 11 878 детей в возрасте 9–10 лет из 21 медицинского центра в США.

После детального обследования из исследования были исключены дети с расстройствами пищевого поведения, заболеваниями нервной системы, психическими болезнями или черепно-мозговой травмой. Таким образом, исследовательская группа составила 5169 детей (51,9% девочек).

Исследователи оценивали z-показатели ИМТ детей. Это измерения относительной массы тела ребенка, скорректированные с учетом его возраста, пола и роста, чтобы обеспечить стандартизированный подход.

Всем детям проводили магнитно-резонансную томографию (МРТ) для выявления микроструктурных или морфологических изменений в головном мозге. При этом использовали структурную МРТ и функциональную МРТ в состоянии покоя для определения изменений кровообращения и активности головного мозга. Также проводили оценку межнейронных связей между различными частями мозга с помощью анализа функциональной МРТ в состоянии покоя. Для оценки состояния белого вещества головного мозга использовали диффузионно-тензорную визуализацию. Также участникам исследования проводили МРТ-визуализацию рестрикционного спектра.

Было показано, что более высокий ИМТ у детей связан с морфологическими изменениями в белом веществе головного мозга, уменьшением толщины серого вещества коры и количества функциональных связей.

Результаты исследования представлены на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (Radiological Society of North America — RSNA).

Исследователи отметили, что морфологические изменения были преимущественно выявлены в областях головного мозга, связанных с когнитивными функциями, контролем поведения, мотивацией и принятием решений.

Хейли Бишофф (Haley Bishoff), диетолог, не участвовала в этом исследовании. Она рассказала, что в исследовании получены данные, объясняющие почему профилактика детского ожирения так важна. Так, по ее мнению, ожирение связано с повышенным риском развития нарушений когнитивных функций у детей. Х. Бишофф объяснила, что необходимо обучать родителей и детей с раннего возраста принципам рационального питания и ведения здорового образа жизни. Диетолог отметила, что в рационе детей с ожирением зачастую преобладают обработанные пищевые продукты, пища с высоким содержанием жира и легкоусваиваемых углеводов. При этом в диете таких детей зачастую отмечается дефицит белка, омега-3 жирных кислот и витаминов группы В, необходимых для развития нервной системы. Дети, которые придерживаются рациона, богатого фруктами, овощами, бобовыми, зерновыми, продуктами с высоким содержанием белка и омега-3 жирных кислот, обычно имеют более низкий ИМТ. Х. Бишофф уточнила, что эти продукты способствуют здоровому развитию головного мозга. Также она подчеркнула важность физической активности.

По материалам www.medicalnewstoday.com