Іспанія має намір запровадити використання застосунку для відстеження контактів пацієнтів, у яких було діагностовано COVID-19, вже у вересні. Таке рішення було прийнято після публікації результатів пілотного дослідження, у ході якого було показано що цей застосунок здатен виявляти майже вдвічі більше потенційних інфікованих, ніж люди, що відслідковують контактних осіб хворого. Дослідження проводилося як імітація спалаху захворювання на маленькому острові.

За відсутності вакцини чи ефективних ліків країни використовують бездротову технологію bluetooth для реєстрації контактів та оповіщення людей, якщо хтось, з ким вони знаходилися у близькому контакті, отримав позитивні результати тесту на COVID-19.

Іспанія використовувала нову систему, розроблену Google та Apple, яка зберігає дані про окремі пристрої для забезпечення конфіденційності, з метою створення застосунку, який тестували на острові Ла Гомера, що знаходиться поруч із туристичною точкою Тенеріфе в архіпелазі Канарських островів, у липні.

Тепер уряд має на меті запропонувати застосунок регіональним органам охорони здоров’я, які могли б використовувати його із середини вересня, а з 10 серпня — в районах, залежних від туризму, або місцях, де збільшується кількість випадків COVID-19.

Застосунок може відстежувати більше контактів, ніж люди, адже ми зазвичай пам’ятаємо лише контакти з людьми, яких знаємо, а програма також фіксує контакти з незнайомими людьми.

Близько 3200 осіб завантажили застосунок. Учасники дослідження анонімно вводили випадково розподілені коди у застосунок, деякі з цих кодів відмічали учасника як COVID-19-позитивного, а потім застосунок сповіщав усіх, з ким контактували умовно COVID-19-позитивні учасники протягом як мінімум 15 хв на відстані 2 м або менше.

Для кожного учасника з віртуальним позитивним діагнозом застосунок визначав у середньому 6,4 контактів з іншими у порівнянні із у середньому 3,5 контактами, виявленими людьми, що відслідковували контактних осіб на Канарських островах.

За матеріалами medscape.com