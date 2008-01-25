Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииІспанія планує впровадити застосунок для відстеження контактних осіб з COVID-19

Іспанія планує впровадити застосунок для відстеження контактних осіб з COVID-19

Опубликовано  06.08.2020

Іспанія має намір запровадити використання застосунку для відстеження контактів пацієнтів, у яких було діагностовано COVID-19, вже у вересні. Таке рішення було прийнято після публікації результатів пілотного дослідження, у ході якого було показано що цей застосунок здатен виявляти майже вдвічі більше потенційних інфікованих, ніж люди, що відслідковують контактних осіб хворого. Дослідження проводилося як імітація спалаху захворювання на маленькому острові.

За відсутності вакцини чи ефективних ліків країни використовують бездротову технологію bluetooth для реєстрації контактів та оповіщення людей, якщо хтось, з ким вони знаходилися у близькому контакті, отримав позитивні результати тесту на COVID-19.

Іспанія використовувала нову систему, розроблену Google та Apple, яка зберігає дані про окремі пристрої для забезпечення конфіденційності, з метою створення застосунку, який тестували на острові Ла Гомера, що знаходиться поруч із туристичною точкою Тенеріфе в архіпелазі Канарських островів, у липні.

Тепер уряд має на меті запропонувати застосунок регіональним органам охорони здоров’я, які могли б використовувати його із середини вересня, а з 10 серпня — в районах, залежних від туризму, або місцях, де збільшується кількість випадків COVID-19.

Застосунок може відстежувати більше контактів, ніж люди, адже ми зазвичай пам’ятаємо лише контакти з людьми, яких знаємо, а програма також фіксує контакти з незнайомими людьми.

Близько 3200 осіб завантажили застосунок. Учасники дослідження анонімно вводили випадково розподілені коди у застосунок, деякі з цих кодів відмічали учасника як COVID-19-позитивного, а потім застосунок сповіщав усіх, з ким контактували умовно COVID-19-позитивні учасники протягом як мінімум 15 хв на відстані 2 м або менше.

Для кожного учасника з віртуальним позитивним діагнозом застосунок визначав у середньому 6,4 контактів з іншими у порівнянні із у середньому 3,5 контактами, виявленими людьми, що відслідковували контактних осіб на Канарських островах.

За матеріалами medscape.com

Опубликовано  06.08.2020

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости