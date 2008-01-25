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Новости медицины и фармацииИнновационный ультразвуковой прибор снижает артериальное давление?

Инновационный ультразвуковой прибор снижает артериальное давление?

Опубликовано  13.03.2023

Во всем мире артериальная гипертензия является одной из основных причин летальных исходов. При повышенном артериальном давлении возрастает риск развития инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней головного мозга и почек. Артериальную  гипертензию называют «тихим убийцей», поскольку, по оценкам экспертов, у 46% пациентов заболевание протекает бессимптомно.

Лечение при повышенном артериальном давлении включает модификацию образа жизни, изменения рациона питания и фармакотерапию (монотерапию или комбинированный прием лекарственных средств). В то же время у части пациентов артериальная гипертензия резистентна даже к комбинированной терапии.

На сегодня не до конца изучены причины развития артериальной гипертензии. Эксперты указывают на роль сочетания генетических факторов, факторов образа жизни и старения. Также, по оценкам специалистов, у лиц среднего возраста она зачастую связана с гиперактивностью почечных симпатических нервов.

В недавнем метаанализе трех исследований, включивших 506 пациентов с артериальной гипертензией, показана эффективность нового ультразвукового прибора для снижения артериального давления.

Исследуемый ультразвуковой прибор снижает гиперактивность симпатических нервов (так называемая почечная денервация) в почках и способствует снижению артериального давления. Так, в исследовании у участников, которым была проведена почечная денервация, было зафиксировано снижение данного показателя в среднем на 8,5 мм рт. ст. по сравнению с контрольной группой. Снижение артериального давления оставалось стойким спустя 3 года наблюдения.

Устройство для проведения почечной денервации представляет собой тонкий катетер, вводимый в почку через вену ноги или запястья, и ультразвуковой генератор сверхвысокочастотных звуковых волн. Под воздействием ультразвука часть нервных окончаний рубцуется — то есть производится абляция почечных нервов.

Ведущий автор исследования доктор Аджай Дж. Киртане (Ajay J. Kirtane) объяснил, что, как ожидается, процедура будет проводиться амбулаторно под местной анестезией с возможной седацией пациента. Так, длительность проведения процедуры составляет менее 1 ч.

На сегодня данное устройство является экспериментальным и не одобрено для лечения пациентов с артериальной гипертензией.

Авторы исследования объяснили, что, вероятно, такое лечение станет вариантом терапии второй линии для лиц с резистентной артериальной гипертензией.

Исследование было проведено учеными из Колумбийского университета в Нью-Йорке (Columbia University, New York City) и Парижского университета (Université de Paris) во Франции.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «JAMA Cardiology».

Доктор Девин Кель (Devin Kehl) не участвовал в исследовании. Он подчеркнул, что показан хороший профиль долгосрочной безопасности процедуры. В то же время необходимы дальнейшие исследования безопасности ультразвуковой абляции почечных нервов и эффективности в снижении артериального давления с течением времени. Кроме того, в исследование были включены пациенты без большого количества сопутствующих заболеваний. Таким образом, необходимы исследования эффективности данной процедуры у коморбидных больных.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  13.03.2023

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