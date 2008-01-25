Инновационный ультразвуковой прибор снижает артериальное давление?

Во всем мире артериальная гипертензия является одной из основных причин летальных исходов. При повышенном артериальном давлении возрастает риск развития инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней головного мозга и почек. Артериальную гипертензию называют «тихим убийцей», поскольку, по оценкам экспертов, у 46% пациентов заболевание протекает бессимптомно.

Лечение при повышенном артериальном давлении включает модификацию образа жизни, изменения рациона питания и фармакотерапию (монотерапию или комбинированный прием лекарственных средств). В то же время у части пациентов артериальная гипертензия резистентна даже к комбинированной терапии.

На сегодня не до конца изучены причины развития артериальной гипертензии. Эксперты указывают на роль сочетания генетических факторов, факторов образа жизни и старения. Также, по оценкам специалистов, у лиц среднего возраста она зачастую связана с гиперактивностью почечных симпатических нервов.

В недавнем метаанализе трех исследований, включивших 506 пациентов с артериальной гипертензией, показана эффективность нового ультразвукового прибора для снижения артериального давления.

Исследуемый ультразвуковой прибор снижает гиперактивность симпатических нервов (так называемая почечная денервация) в почках и способствует снижению артериального давления. Так, в исследовании у участников, которым была проведена почечная денервация, было зафиксировано снижение данного показателя в среднем на 8,5 мм рт. ст. по сравнению с контрольной группой. Снижение артериального давления оставалось стойким спустя 3 года наблюдения.

Устройство для проведения почечной денервации представляет собой тонкий катетер, вводимый в почку через вену ноги или запястья, и ультразвуковой генератор сверхвысокочастотных звуковых волн. Под воздействием ультразвука часть нервных окончаний рубцуется — то есть производится абляция почечных нервов.

Ведущий автор исследования доктор Аджай Дж. Киртане (Ajay J. Kirtane) объяснил, что, как ожидается, процедура будет проводиться амбулаторно под местной анестезией с возможной седацией пациента. Так, длительность проведения процедуры составляет менее 1 ч.

На сегодня данное устройство является экспериментальным и не одобрено для лечения пациентов с артериальной гипертензией.

Авторы исследования объяснили, что, вероятно, такое лечение станет вариантом терапии второй линии для лиц с резистентной артериальной гипертензией.

Исследование было проведено учеными из Колумбийского университета в Нью-Йорке (Columbia University, New York City) и Парижского университета (Université de Paris) во Франции.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «JAMA Cardiology».

Доктор Девин Кель (Devin Kehl) не участвовал в исследовании. Он подчеркнул, что показан хороший профиль долгосрочной безопасности процедуры. В то же время необходимы дальнейшие исследования безопасности ультразвуковой абляции почечных нервов и эффективности в снижении артериального давления с течением времени. Кроме того, в исследование были включены пациенты без большого количества сопутствующих заболеваний. Таким образом, необходимы исследования эффективности данной процедуры у коморбидных больных.

По материалам www.medicalnewstoday.com