Відповідно до попередніх даних, які повідомляє компанія Synairgen, інгаляційний бета-інтерферон може знижувати ризик розвитку тяжкої інфекції і підвищувати ймовірність одужання від COVID-19 у порівнянні з плацебо.

Компанія опублікувала ранні результати подвійного сліпого плацебо-контрольованого дослідження, у якому з 30 березня до 27 травня 2020 р. був зареєстрований 101 пацієнт з COVID-19. Хворим в умовах лікарні випадковим чином призначали лікування інгаляційним бета-інтерфероном (SNG001, Synairgen) або плацебо.

Згідно з попередніми результатами, ймовірність розвитку важкої форми COVID-19, що вимагає вентиляції легень або призводить до смерті протягом періоду лікування, була знижена на 79% у пацієнтів, які отримували інгаляційний бета-інтерферон, у порівнянні з плацебо.

«Результати підтверджують нашу впевненість у тому, що бета- інтерферон, широко відомий препарат, який в ін’єкційній формі був схвалений для застосування за рядом інших показань, має величезний потенціал як інгаляційний лікарський засіб для відновлення імунної системи легень, посилення захисту, прискорення одужання і протидії впливу вірусу SARS-CoV-2», — наголосив провідний дослідник Том Вілкінсон (Tom Wilkinson).

За даними компанії, подальший аналіз SNG001 у контексті лікування пацієнтів з COVID-19 буде проведено наприкінці 2020 р.

За матеріалами www.healio.com