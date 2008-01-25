Инфекционный эндокардит: определение, симптомы и лечение
По оценкам экспертов академического медицинского центра Penn Medicine, инфекционный эндокардит — это воспаление слизистой оболочки (эндокарда) камер сердца и клапанов.
Как правило, инфекционный эндокардит развивается вследствие бактериальной инфекции, реже — грибковой. При этом, провоцирующий фактор может казаться незначительным — например, им может быть экстракция зуба.
Развитие инфекционных поражений эндокарда приводит к нарушению работы клапанов сердца. Инфекционный процесс обусловливает развитие вегетаций на клапанах — скопления клеток крови, бактерий, тромботических масс. Опасность формирования вегетаций состоит в том, что они могут являться причиной эмболий, например, приводить к легочной эмболии и инсульту.
Факторы риска развития инфекционного эндокардита:
- внутривенное употребление наркотиков;
- гемодиализ при почечной недостаточности;
- заболевания сердца;
- врожденные пороки сердца;
- нарушения гигиены зубов;
- эндокардит в анамнезе;
- искусственные клапаны сердца или предшествующая замена клапана;
- трансплантация сердца с негерметичным клапаном;
- иммунодефицит.
Причины инфекционного эндокардита
По данным экспертов медицинского центра Cedars Sinai, источником инфекции при инфекционном эндокардите могут быть бактерии, которые находятся в пищеварительном тракте, дыхательных путях или на коже. Наиболее частыми возбудителями инфекции при этом являются стрептококки и стафилококки. Стоматологические процедуры у лиц с заболеваниями сердца, например с заменой клапанов сердца в анамнезе, значительно повышают риск развития инфекционного эндокардита. Так, лицам из группы риска для профилактики инфекционного эндокардита рекомендуется применение антибиотиков перед стоматологическими процедурами.
В исследовании, результаты которого недавно были опубликованы в журнале «Clinical Medicine Journal» показано, у каких категорий пациентов эффективно проведение антибиотикопрофилактики инфекционного эндокардита.
Так, антибиотикопрофилактика рекомендована лицам с высоким риском развития эндокардита, которым запланировано удаление зубов, удаление поддесневого/зубного налета или манипуляции с деснами, зубами или слизистой оболочкой полости рта.
К группе высокого риска относятся лица, у которых:
- было проведено протезирование сердечных клапанов или восстановление клапана;
- в анамнезе зафиксирован эндокардит;
- отмечают нелеченый хирургически цианотичный врожденный порок сердца или шунт.
Симптомы инфекционного эндокардита, по данным специалистов из Клиники Кливленда (Cleveland Clinic):
- повышение температуры тела выше 38 °C;
- повышенное потоотделение или озноб, особенно ночная потливость;
- кожная сыпь, пятнистая, петехиальная, возможно наличие болезненных узелков;
- кашель;
- одышка;
- снижение аппетита;
- болевой синдром: боль в суставах, мышечная боль;
- головная боль;
- синусит;
- отеки ног;
- уменьшение массы тела;
- боль в горле и др.
Эксперты из Клиники Майо (Mayo Clinic) объясняют, что основой терапии при инфекционном эндокардите является антибиотикотерапия. Также в ряде случаев необходимо хирургическое лечение для удаления вегетаций, восстановления поврежденных клапанов или проведения протезирования пораженных клапанов.
Антибиотикотерапия при инфекционном эндокардите обычно проводится в условиях стационара. При грибковой этиологии инфекционного эндокардита рекомендуются противогрибковые препараты. В некоторых случаях требуется пожизненный прием противогрибковых лекарственных средств для профилактики рецидива заболевания.
По оценкам экспертов из Клиники Кливленда, хирургическое лечение показано при наличии:
- абсцесса или аневризмы аортального клапана;
- грибковой инфекции с обширным поражением клапана;
- сердечной недостаточности;
- крупных вегетаций;
- разрыва хорд митрального клапана (разрывы хордовых структур, которые помогают функционированию митрального клапана).
Ургентное хирургическое вмешательство показано при:
- кардиогенном шоке;
- острой сердечной недостаточности;
- антибиотикорезистентности;
- тромбообразовании;
- развитии сепсиса;
- отеке легких.
Эксперты подчеркивают, что лечение при инфекционном эндокардите должно быть начато незамедлительно. Следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если у вас есть какие-либо из симптомов и факторов риска, описанных выше.
По материалам www.medicalxpress.com
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