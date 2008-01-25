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Новости медицины и фармацииИнфекционный эндокардит: определение, симптомы и лечение

Инфекционный эндокардит: определение, симптомы и лечение

Опубликовано  01.05.2023

По оценкам экспертов академического медицинского центра Penn Medicine, инфекционный эндокардит — это воспаление слизистой оболочки (эндокарда) камер сердца и клапанов.

Как правило, инфекционный эндокардит развивается вследствие бактериальной инфекции, реже — грибковой. При этом, провоцирующий фактор может казаться незначительным — например, им может быть экстракция зуба.

Развитие инфекционных поражений эндокарда приводит к нарушению работы клапанов сердца. Инфекционный процесс обусловливает развитие вегетаций на клапанах — скопления клеток крови, бактерий, тромботических масс. Опасность формирования вегетаций состоит в том, что они могут являться причиной эмболий, например, приводить к легочной эмболии и инсульту.

Факторы риска развития инфекционного эндокардита:

  • внутривенное употребление наркотиков;
  • гемодиализ при почечной недостаточности;
  • заболевания сердца;
  • врожденные пороки сердца;
  • нарушения гигиены зубов;
  • эндокардит в анамнезе;
  • искусственные клапаны сердца или предшествующая замена клапана;
  • трансплантация сердца с негерметичным клапаном;
  • иммунодефицит.

Причины инфекционного эндокардита

По данным экспертов медицинского центра Cedars Sinai, источником инфекции при инфекционном эндокардите могут быть бактерии, которые находятся в пищеварительном тракте, дыхательных путях или на коже. Наиболее частыми возбудителями инфекции при этом являются стрептококки и стафилококки. Стоматологические процедуры у лиц с заболеваниями сердца, например с заменой клапанов сердца в анамнезе, значительно повышают риск развития инфекционного эндокардита. Так, лицам из группы риска для профилактики инфекционного эндокардита рекомендуется применение антибиотиков перед стоматологическими процедурами.

В исследовании, результаты которого недавно были опубликованы в журнале «Clinical Medicine Journal» показано, у каких категорий пациентов эффективно проведение антибиотикопрофилактики инфекционного эндокардита.

Так, антибиотикопрофилактика рекомендована лицам с высоким риском развития эндокардита, которым запланировано удаление зубов, удаление поддесневого/зубного налета или манипуляции с деснами, зубами или слизистой оболочкой полости рта.

К группе высокого риска относятся лица, у которых:

  • было проведено протезирование сердечных клапанов или восстановление клапана;
  • в анамнезе зафиксирован эндокардит;
  • отмечают нелеченый хирургически цианотичный врожденный порок сердца или шунт.

Симптомы инфекционного эндокардита, по данным специалистов из Клиники Кливленда (Cleveland Clinic):

  • повышение температуры тела выше 38 °C;
  • повышенное потоотделение или озноб, особенно ночная потливость;
  • кожная сыпь, пятнистая, петехиальная, возможно наличие болезненных узелков;
  • кашель;
  • одышка;
  • снижение аппетита;
  • болевой синдром: боль в суставах, мышечная боль;
  • головная боль;
  • синусит;
  • отеки ног;
  • уменьшение массы тела;
  • боль в горле и др.

Эксперты из Клиники Майо (Mayo Clinic) объясняют, что основой терапии при инфекционном эндокардите является антибиотикотерапия. Также в ряде случаев необходимо хирургическое лечение для удаления вегетаций, восстановления поврежденных клапанов или проведения протезирования пораженных клапанов.

Антибиотикотерапия при инфекционном эндокардите обычно проводится в условиях стационара. При грибковой этиологии инфекционного эндокардита рекомендуются противогрибковые препараты. В некоторых случаях требуется пожизненный прием противогрибковых лекарственных средств для профилактики рецидива заболевания.

По оценкам экспертов из Клиники Кливленда, хирургическое лечение показано при наличии:

  • абсцесса или аневризмы аортального клапана;
  • грибковой инфекции с обширным поражением клапана;
  • сердечной недостаточности;
  • крупных вегетаций;
  • разрыва хорд митрального клапана (разрывы хордовых структур, которые помогают функционированию митрального клапана).

Ургентное хирургическое вмешательство показано при:

  • кардиогенном шоке;
  • острой сердечной недостаточности;
  • антибиотикорезистентности;
  • тромбообразовании;
  • развитии сепсиса;
  • отеке легких.

Эксперты подчеркивают, что лечение при инфекционном эндокардите должно быть начато незамедлительно. Следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если у вас есть какие-либо из симптомов и факторов риска, описанных выше.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  01.05.2023

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