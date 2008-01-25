Инфекционный эндокардит: определение, симптомы и лечение

По оценкам экспертов академического медицинского центра Penn Medicine, инфекционный эндокардит — это воспаление слизистой оболочки (эндокарда) камер сердца и клапанов.

Как правило, инфекционный эндокардит развивается вследствие бактериальной инфекции, реже — грибковой. При этом, провоцирующий фактор может казаться незначительным — например, им может быть экстракция зуба.

Развитие инфекционных поражений эндокарда приводит к нарушению работы клапанов сердца. Инфекционный процесс обусловливает развитие вегетаций на клапанах — скопления клеток крови, бактерий, тромботических масс. Опасность формирования вегетаций состоит в том, что они могут являться причиной эмболий, например, приводить к легочной эмболии и инсульту.

Факторы риска развития инфекционного эндокардита:

внутривенное употребление наркотиков;

гемодиализ при почечной недостаточности;

заболевания сердца;

врожденные пороки сердца;

нарушения гигиены зубов;

эндокардит в анамнезе;

искусственные клапаны сердца или предшествующая замена клапана;

трансплантация сердца с негерметичным клапаном;

иммунодефицит.

Причины инфекционного эндокардита

По данным экспертов медицинского центра Cedars Sinai, источником инфекции при инфекционном эндокардите могут быть бактерии, которые находятся в пищеварительном тракте, дыхательных путях или на коже. Наиболее частыми возбудителями инфекции при этом являются стрептококки и стафилококки. Стоматологические процедуры у лиц с заболеваниями сердца, например с заменой клапанов сердца в анамнезе, значительно повышают риск развития инфекционного эндокардита. Так, лицам из группы риска для профилактики инфекционного эндокардита рекомендуется применение антибиотиков перед стоматологическими процедурами.

В исследовании, результаты которого недавно были опубликованы в журнале «Clinical Medicine Journal» показано, у каких категорий пациентов эффективно проведение антибиотикопрофилактики инфекционного эндокардита.

Так, антибиотикопрофилактика рекомендована лицам с высоким риском развития эндокардита, которым запланировано удаление зубов, удаление поддесневого/зубного налета или манипуляции с деснами, зубами или слизистой оболочкой полости рта.

К группе высокого риска относятся лица, у которых:

было проведено протезирование сердечных клапанов или восстановление клапана;

в анамнезе зафиксирован эндокардит;

отмечают нелеченый хирургически цианотичный врожденный порок сердца или шунт.

Симптомы инфекционного эндокардита, по данным специалистов из Клиники Кливленда (Cleveland Clinic):

повышение температуры тела выше 38 °C;

повышенное потоотделение или озноб, особенно ночная потливость;

кожная сыпь, пятнистая, петехиальная, возможно наличие болезненных узелков;

кашель;

одышка;

снижение аппетита;

болевой синдром: боль в суставах, мышечная боль;

головная боль;

синусит;

отеки ног;

уменьшение массы тела;

боль в горле и др.

Эксперты из Клиники Майо (Mayo Clinic) объясняют, что основой терапии при инфекционном эндокардите является антибиотикотерапия. Также в ряде случаев необходимо хирургическое лечение для удаления вегетаций, восстановления поврежденных клапанов или проведения протезирования пораженных клапанов.

Антибиотикотерапия при инфекционном эндокардите обычно проводится в условиях стационара. При грибковой этиологии инфекционного эндокардита рекомендуются противогрибковые препараты. В некоторых случаях требуется пожизненный прием противогрибковых лекарственных средств для профилактики рецидива заболевания.

По оценкам экспертов из Клиники Кливленда, хирургическое лечение показано при наличии:

абсцесса или аневризмы аортального клапана;

грибковой инфекции с обширным поражением клапана;

сердечной недостаточности;

крупных вегетаций;

разрыва хорд митрального клапана (разрывы хордовых структур, которые помогают функционированию митрального клапана).

Ургентное хирургическое вмешательство показано при:

кардиогенном шоке;

острой сердечной недостаточности;

антибиотикорезистентности;

тромбообразовании;

развитии сепсиса;

отеке легких.

Эксперты подчеркивают, что лечение при инфекционном эндокардите должно быть начато незамедлительно. Следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если у вас есть какие-либо из симптомов и факторов риска, описанных выше.

По материалам www.medicalxpress.com