По данным одноцентрового рандомизированного исследования было установлено, что можно достоверно отслеживать динамику заболевания у пациентов с тяжелой легочной гипертензией (ЛГ) и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Ученые выделили 3 неинвазивных критерия оценки состояния больных. Результаты исследования опубликованы в журнале «CHEST».

Подтверждение наличия ЛГ

Всего в анализ было включено 142 пациента с ХОБЛ, перенесших катетеризацию правых отделов сердца по клиническим показаниям с предполагаемой ЛГ. В прогностическую модель тяжелой ЛГ были включены три независимые переменные:

систолическое давление в легочной артерии ≥56 мм рт. ст., оцененное с помощью эхокардиографии;

уровень N-терминального промозгового натрийуретического пептида (N-terminal pro-brain natriuretic peptide — NT-proBNP) в плазме крови ≥650 пг/мл;

отношение диаметра основной легочной артерии к диаметру восходящей аорты в канальцевом участке (соотношение PA/Ao) на компьютерной томограмме органов грудной клетки ≥0,93.

При соответствии всем 3 критериям специфичность прогностической модели составила 94,9%, а положительная прогностическая ценность при тяжелой ЛГ — 93,5%. Наличие хотя бы 1 из критериев (84% случаев) соответствовало чувствительности 98,2%, и у большинства пациентов с ХОБЛ тяжелая ЛГ могла быть диагностирована по выраженному повышению систолического давления в легочной артерии. Если же пациент не соответствовал ни одному из приведенных критериев, вероятность тяжелой ЛГ составляла 6,7%.

Авторы указали, что они не включали индекс массы тела в свою первоначальную модель прогнозирования, несмотря на то, что он был повышен у пациентов с тяжелой ЛГ.

Долгосрочное наблюдение

При медиане наблюдения 3,7 года у около 50% пациентов наступил летальный исход, а 3 больным была проведена трансплантация легких. Среднее время до комбинированной конечной точки — летального исхода или трансплантации легких — составило 5,9 года.

Исходно 61% пациентов с тяжелой ЛГ получали препарат, применяемый при легочной артериальной гипертензии, по сравнению с 27% больных с умеренной ЛГ.

Исследователи отметили, что гемодинамика, возможно, была хуже у пациентов, получавших лечение, чем у тех, у кого не было показаний к медикаментозной терапии, однако выживаемость между двумя группами существенно не отличалась.

Габор Ковач (Gabor Kovacs), доцент пульмонологии Медицинского университета Граза (Medical University of Graz), отметил, что каждому пациенту следует подбирать индивидуализированную оптимальную схему лечения. Однако на сегодня ни один препарат еще не был одобрен для применения у больных с тяжелой ЛГ и ХОБЛ.

В недавнем исследовании INCREASE, проведенном с участием пациентов с интерстициальным заболеванием легких и ЛГ, было установлено, что у тех, кто получал ингаляционный трепростинил, наблюдалось значительное улучшение. Клинический эффект оценивали через 16 нед после окончания исследования по улучшению результатов теста 6-минутной ходьбы (6-minute walk distance — 6MWD) и снижению уровней NT-proBNP на 15% от исходного уровня.

Также в текущий момент проводится исследование PERFECT, в котором изучают возможность применения ингаляционной формы трепростинила у пациентов с ХОБЛ и ЛГ.

Стивен Кассади (Steven Cassady), доцент медицины Медицинской школы Университета Мэриленда (University of Maryland School of Medicine), Балтимор, отметил, что это исследование важно, поскольку оно предоставляет дополнительные доказательства целесообразности использования нескольких неинвазивных методов для выявления ЛГ при ХОБЛ, а не только эхокардиографии. Такой подход будет более информативным у пациентов с прогрессирующим заболеванием легких, поскольку позволяет идентифицировать больных с определенным фенотипом (низкая диффузионная способность, выраженная гипоксемия) и оценить динамику заболевания на фоне лечения.

По материалам www.medscape.com