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Имеет ли значение, во сколько вы ложитесь спать?

Опубликовано  29.03.2023

Некоторые из нас предпочитают ложиться спать в определенное время каждую ночь. Кто-то отходит ко сну, когда чувствует себя уставшим, а кто-то — когда закончит все запланированные дела.

Но имеет ли значение, во сколько вы ложитесь спать?

Эксперты говорят, что недостаток ночного сна или низкое его качество повышают риск развития инфекционных заболеваний, депрессии, деменции, сахарного диабета,  артериальной гипертензии и избыточной массы тела. В недавних исследованиях было показано, что недостаточность ночного сна может обусловливать затяжное течение COVID-19.

Время сна регулируется так называемыми циркадными ритмами, внутренними биологическими часами организма. Циркадные ритмы — это ритмы сна и бодрствования. Они были выработаны в процессе эволюции для оптимальной адаптации живых организмов к смене дня и ночи.

Мы можем спать в любое время дня, если достаточно устали. В то же время наиболее оптимально спать ночью и быть активными днем. Так, в исследованиях показано, что нарушение циркадных ритмов, например при посменной работе, потенциально приводит к ухудшению здоровья. Даже смещение времени ночного сна в выходные на более позднее время повышает риск развития ожирения и нарушений психического здоровья.

В то же время существует понятие хронотипа. Хронотип — это естественная склонность человека спать или быть активным в определенное время суток в соответствии с его циркадными ритмами. Таким образом, индивидуальная «биологическая ночь» может отличаться от реальной ночи в окружающей среде. Так называемые жаворонки (ранний тип) и совы (поздний тип) — хронотипы, представляющие две крайности в спектре. Кроме того, хронотип может меняться в течение жизни. К тому же он не определяет необходимую индивидууму длительность сна.

В течение жизни изменения хронотипа зависят от наших социальных обязанностей (школа, работа, семейные дела), влияющих на то, когда и сколько мы спим. При этом зачастую у так называемых сов хронотип противоречит требованиям их графика. Следовательно, поздний хронотип часто связан с повышенным риском развития кардиометаболических заболеваний и депрессии.

В этом контексте эксперты рекомендуют для подростков более позднее начало занятий в школах. По их мнению, это способствует обеспечению достаточной длительности сна и улучшению школьной успеваемости.

Таким образом, единого ответа на вопрос, когда же ложиться спать, не существует. В то же время эксперты подчеркивают, что регулярный хороший ночной сон в среднем на протяжении 7–8 ч важен для поддержания здоровья и благополучия. Оптимальное же время суток для сна зависит от индивидуальных циркадных ритмов, генетических и социальных факторов.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  29.03.2023

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