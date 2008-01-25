Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииIgA борются с SARS-CoV-2 эффективнее, чем IgM и IgG?

IgA борются с SARS-CoV-2 эффективнее, чем IgM и IgG?

Опубликовано  23.12.2020

Согласно результатам исследования*, проведенного в Париже международной группой микробиологов и вирусологов, антитела IgA против SARS-CoV-2,  количество которых достигает максимальных значений в течение 3-й недели заболевания, эффективно нейтрализуют вирус даже в большей степени, чем IgG. Концентрация специфических IgA в сыворотке крови заметно снизилась через месяц после появления симптомов, но нейтрализующий IgA оставался выявляемым в слюне в течение более длительного времени (дни с 49-го по 73-й после появления симптомов). Эти результаты представляют собой важное наблюдение, учитывая появляющуюся информацию о типах антител, связанных с оптимальной защитой от повторного инфицирования, и о том, следует ли учитывать при схемах вакцинации нацеливание на мощный, но потенциально краткосрочный ответ IgA.

По словам авторов исследования, проведенного с участием около 160 человек, инфицированных SARS-CoV-2, COVID-19 имеет более легкое течение и быстрее разрешается у людей с высоким уровнем антител IgA. Исследователи из клинической больницы «Pitie-Salpetriere», расположенной в предместье Парижа, отметили, что экспрессия большого количества IgA у многих пациентов демонстрирует высокий потенциал этих антител при использовании в качестве компонента иммунной защиты против COVID-19.

«Наше исследование показало, что IgA нейтрализует вирус SARS-CoV-2 намного эффективнее, чем антитела IgM и IgG, лучше блокируя S-белок вируса», — сообщили авторы. Они также отметили, что антитела IgA могут снизить риск заражения через секреты инфицированных людей, уменьшая содержание в них SARS-CoV-2, способного к репликации.

По материалам pitiesalpetriere.aphp.fr

*Sterlin D., Mathian A. IgA dominates the early neutralizing antibody response to SARS-CoV-2. Science Translational Medicine, 07 Dec 2020: eabd2223.

Опубликовано  23.12.2020

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости