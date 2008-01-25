IgA борются с SARS-CoV-2 эффективнее, чем IgM и IgG?

Согласно результатам исследования*, проведенного в Париже международной группой микробиологов и вирусологов, антитела IgA против SARS-CoV-2, количество которых достигает максимальных значений в течение 3-й недели заболевания, эффективно нейтрализуют вирус даже в большей степени, чем IgG. Концентрация специфических IgA в сыворотке крови заметно снизилась через месяц после появления симптомов, но нейтрализующий IgA оставался выявляемым в слюне в течение более длительного времени (дни с 49-го по 73-й после появления симптомов). Эти результаты представляют собой важное наблюдение, учитывая появляющуюся информацию о типах антител, связанных с оптимальной защитой от повторного инфицирования, и о том, следует ли учитывать при схемах вакцинации нацеливание на мощный, но потенциально краткосрочный ответ IgA.

По словам авторов исследования, проведенного с участием около 160 человек, инфицированных SARS-CoV-2, COVID-19 имеет более легкое течение и быстрее разрешается у людей с высоким уровнем антител IgA. Исследователи из клинической больницы «Pitie-Salpetriere», расположенной в предместье Парижа, отметили, что экспрессия большого количества IgA у многих пациентов демонстрирует высокий потенциал этих антител при использовании в качестве компонента иммунной защиты против COVID-19.

«Наше исследование показало, что IgA нейтрализует вирус SARS-CoV-2 намного эффективнее, чем антитела IgM и IgG, лучше блокируя S-белок вируса», — сообщили авторы. Они также отметили, что антитела IgA могут снизить риск заражения через секреты инфицированных людей, уменьшая содержание в них SARS-CoV-2, способного к репликации.

По материалам pitiesalpetriere.aphp.fr

*Sterlin D., Mathian A. IgA dominates the early neutralizing antibody response to SARS-CoV-2. Science Translational Medicine, 07 Dec 2020: eabd2223.