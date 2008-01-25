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Новости медицины и фармацииХвороба ясен може спричиняти розвиток широкого спектра захворювань, пов’язаних із хронічним запаленням

Хвороба ясен може спричиняти розвиток широкого спектра захворювань, пов’язаних із хронічним запаленням

Опубликовано  26.10.2020

Нове дослідження демонструє, як хвороба ясен може збільшити вираженість запалення в інших частинах тіла. Отримані дані допомагають пояснити зв’язок між захворюванням ясен і кількома іншими станами, які включають надмірне запалення.

Під час захворювання ясен або пародонтиту бактерії в зубному нальоті викликають атаку імунної системи. Це спричиняє запалення, яке з часом руйнує м’які тканини і кістки, що підтримують зуби.

За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), США, майже в половини дорослих віком старше 30 років у США відмічають захворювання пародонту.

Дослідження показують, що захворювання пародонту спричиняють розвиток широкого спектра інших станів, у яких грає роль хронічне запалення. У довгий список цих хвороб входять артрит, захворювання серця, цукровий діабет, рак, респіраторні захворювання і деменція.

Однак механізм, що пов’язує ці стани із захворюваннями пародонту, досі незрозумілий.

Експерименти дослідників стоматологічного факультету Університету Торонто (University of Toront), Канада, продемонстрували, що захворювання ясен стимулює клітини крові, які називають нейтрофілами, що потім надмірно реагують на інфекцію в інших частинах тіла.

Нейтрофіли, які є частиною вродженого імунного захисту організму, виділяють сигнальні молекули, звані цитокінами, які посилюють запалення.

«Це схоже на те, як якщо б ці білі кров’яні тільця були на другій передачі, а мали бути на першій. У цьому випадку нейтрофіли мають більше шансів швидше вивільняти цитокіни, що призводить до негативних наслідків», — наголосив старший автор дослідження професор Майкл Глогауер (Michael Glogauer).

Результати дослідження опубліковано у виданні «Journal of Dental Research».

Системна імунна відповідь

Коли дослідники викликали захворювання пародонту у мишей, це призвело до проліферації нейтрофілів у кістковому мозку тварин, що свідчить про поширену або системну імунну відповіді.

Навпаки, у мишей з перитонітом — інфекцією очеревини, мембрани, що вистилає черевну порожнину, була підвищена кількість нейтрофілів у крові поблизу місця інфекції.

Однак у мишей, у яких вже було захворювання пародонту, коли у них розвинувся перитоніт, кількість нейтрофілів у місці інфекції була значно більшою.

Після подальшого дослідження вчені виявили, що нейтрофіли тварин із захворюванням ясен і перитонітом мають молекулярні маркери на їх зовнішніх мембранах, що вказують на те, що вони були «налаштовані», щоб викликати запалення.

Однак у мишей тільки з перитонітом (без захворювання ясен), нейтрофіли не були «налаштовані» таким же чином.

Щоб визначити, чи відбуваються подібні імунні зміни у людей, вчені попросили здорових добровольців не чистити зуби зубною ниткою протягом 3 тиж. Це призвело до гінгівіту, легкої форми захворювання ясен.

Коли вчені проаналізували зразки крові учасників у лабораторії, вони виявили нейтрофіли, здатні викликати запалення, як і в більш ранніх експериментах на тваринах.

Після того, як добровольці повернулися до чищення зубів зубною ниткою, нейтрофіли в їх крові повернулися до свого попереднього, менш реактивного стану.

Автори роблять висновок: «Ці результати показують, що запалення тканин пародонту має системні ефекти, які призводять до посилення вродженої імунної відповіді. Це вказує на те, що нейтрофіли можуть синергічно реагувати на одночасні й віддалені запальні тригери і, отже, робити внесок у взаємодію між захворюванням пародонту та іншими запальними станами».

За матеріалами medicalnewstoday.com

Опубликовано  26.10.2020

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