Хронический лимфолейкоз: ибрутиниб

Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) обычно представляет собой медленно прогрессирующее злокачественное лимфопролиферативное заболевание. Общая заболеваемость ХЛЛ в Европе составляет около 4,92 случая на 100 000 человек в год и примерно в 1,5 раза чаще отмечается у мужчин, чем у женщин. ХЛЛ — это преимущественно болезнь пожилых людей, средний возраст на момент установления диагноза составляет 72 года.

Было проведено 2 исследования, в которых изучали безопасность и эффективность применения пероральной комбинированной терапии у взрослых пациентов с ранее нелеченым ХЛЛ. Изучали схему лечения ибрутинибом в сочетании с венетоклаксом. В исследовании GLOW III фазы (NCT03462719) оценивали эффективность и безопасность комбинации ибрутиниб + венетоклакс по сравнению с комбинацией хлорамбуцил + обинутузумаб у лиц пожилого возраста с ХЛЛ. В исследовании CAPTIVATE І и ІІ фазы (PCYC-1142) оценивали эффективность схемы ибрутиниб + венетоклакс у ранее нелеченных пациентов с ХЛЛ в возрасте младше 70 лет.

Крейг Тендлер (Craig Tendler), вице-президент Late Clinical Development and Global Medical Affairs, Oncology, Janssen Research & Development, LLC, отметил, что комбинация ибрутиниб + венетоклакс продемонстрировала положительные результаты при сочетанном применении в течение фиксированного периода лечения. Этот результат очень важен в разработке более удобных схем терапии для людей, живущих со сложными формами онкогематологических заболеваний, такими как ХЛЛ.

Информация об ибрутинибе

Ибрутиниб — это пероральный препарат для приема 1 раз в сутки. Ибрутиниб блокирует белок тирозинкиназы Брутона (Bruton’s tyrosine kinase — BTK), который необходим нормальным и аномальным В-клеткам, включая специфические раковые клетки, для размножения и распространения. Блокируя ВТК, ибрутиниб подавляет пролиферацию аномальных В-клеток.

В 2014 г. ибрутиниб был впервые одобрен Европейской комиссией (European Commission — EC) и сегодня показания включают:

ХЛЛ: в режиме монотерапии или в комбинации с ритуксимабом или обинутузумабом для лечения взрослых пациентов с ранее нелеченым ХЛЛ, а также в режиме монотерапии или в комбинации с бендамустином и ритуксимабом для лечения взрослых пациентов с ХЛЛ, которые ранее получали хотя бы один курс химиотерапии;

мантийноклеточная лимфома: в качестве единственного препарата для лечения взрослых пациентов с рецидивирующей или рефрактерной мантийноклеточной лимфомой;

макроглобулинемия Вальденстрема: в качестве единственного препарата для лечения взрослых пациентов, которые получили по крайней мере один курс химиотерапии, или в качестве терапии первой линии для людей, которым не показана химио-/иммунотерапия, и в комбинации с ритуксимабом для лечения взрослых пациентов.

По материалам www.jnj.com