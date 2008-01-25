Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииХронический лимфолейкоз: ибрутиниб

Хронический лимфолейкоз: ибрутиниб

Опубликовано  03.12.2021

Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) обычно представляет собой медленно прогрессирующее злокачественное лимфопролиферативное заболевание. Общая заболеваемость ХЛЛ в Европе составляет около 4,92 случая на 100 000 человек в год и примерно в 1,5 раза чаще отмечается у мужчин, чем у женщин. ХЛЛ — это преимущественно болезнь пожилых людей, средний возраст на момент установления диагноза составляет 72 года.

Было проведено 2 исследования, в которых изучали безопасность и эффективность применения пероральной комбинированной терапии у взрослых пациентов с ранее нелеченым ХЛЛ. Изучали схему лечения ибрутинибом в сочетании с венетоклаксом. В исследовании GLOW III фазы (NCT03462719) оценивали эффективность и безопасность комбинации ибрутиниб + венетоклакс по сравнению с комбинацией хлорамбуцил + обинутузумаб у лиц пожилого возраста с ХЛЛ. В исследовании CAPTIVATE І и ІІ фазы (PCYC-1142) оценивали эффективность схемы ибрутиниб + венетоклакс у ранее нелеченных пациентов с ХЛЛ в возрасте младше 70 лет.

Крейг Тендлер (Craig Tendler), вице-президент Late Clinical Development and Global Medical Affairs, Oncology, Janssen Research & Development, LLC, отметил, что комбинация ибрутиниб + венетоклакс продемонстрировала положительные результаты при сочетанном применении в течение фиксированного периода лечения. Этот результат очень важен в разработке более удобных схем терапии для людей, живущих со сложными формами онкогематологических заболеваний, такими как ХЛЛ.

Информация об ибрутинибе

Ибрутиниб — это пероральный препарат для приема 1 раз в сутки. Ибрутиниб блокирует белок тирозинкиназы Брутона (Bruton’s tyrosine kinase — BTK), который необходим нормальным и аномальным В-клеткам, включая специфические раковые клетки, для размножения и распространения. Блокируя ВТК, ибрутиниб подавляет пролиферацию аномальных В-клеток.

В 2014 г. ибрутиниб был впервые одобрен Европейской комиссией (European Commission — EC) и сегодня показания включают:

  • ХЛЛ: в режиме монотерапии или в комбинации с ритуксимабом или обинутузумабом для лечения взрослых пациентов с ранее нелеченым ХЛЛ, а также в режиме монотерапии или в комбинации с бендамустином и ритуксимабом для лечения взрослых пациентов с ХЛЛ, которые ранее получали хотя бы один курс химиотерапии;
  • мантийноклеточная лимфома: в качестве единственного препарата для лечения взрослых пациентов с рецидивирующей или рефрактерной мантийноклеточной лимфомой;
  • макроглобулинемия Вальденстрема: в качестве единственного препарата для лечения взрослых пациентов, которые получили по крайней мере один курс химиотерапии, или в качестве терапии первой линии для людей, которым не показана химио-/иммунотерапия, и в комбинации с ритуксимабом для лечения взрослых пациентов.

По материалам www.jnj.com

Опубликовано  03.12.2021

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости