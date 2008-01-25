Хитакса: помощник в лечении детей с аллергическими заболеваниями

В последние годы эксперты отмечают увеличение количества аллергических заболеваний у детей и населения в целом. Отчасти это объясняется ростом урбанизации и загрязнением окружающей среды (Husna S.M.N. et al., 2022). Так, по оценкам экспертов, в ЕС у 25% детей школьного возраста диагностировано по меньшей мере одно аллергическое заболевание. Наиболее часто выявляемыми аллергическими заболеваниями при этом являются сезонный и хронический аллергический ринит, крапивница, аллергическая бронхиальная астма и лекарственная аллергия (Ferrer M., 2009).

Хитакса: что важно знать об аллергическом рините?

Аллергический ринит — это наиболее часто диагностируемое хроническое аллергическое заболевание. По оценкам экспертов, его отмечают у около 25% детей и 40% взрослых во всем мире (Husna S.M.N. et al., 2022). В то же время частота выявления аллергического ринита отличается в разных странах. Так, например, по оценкам экспертов, аллергический ринит диагностирован у 25% граждан Швеции (Bjermer L. et al., 2019). В то же время патологию выявляют у около 36% населения ближневосточных государств Персидского залива (Adham T.M.H., 2011).

В около 80% случаев симптомы аллергического ринита впервые развиваются у пациентов до 20 лет. При этом чаще его диагностируют у лиц в возрасте 20–40 лет. По оценкам экспертов, у 17,2% детей в возрасте младше 5 лет выявляют аллергический ринит. При этом диагноз чаще всего устанавливают в 24–29 мес (Husna S.M.N. et al., 2022). Важно понимать, что аллергический ринит — это очень распространенное заболевание. Учитывая это, если у вас или у вашего ребенка часто возникают эпизоды ринита, особенно если они не сопровождаются симптомами интоксикации и повышением температуры тела, следует обсудить с врачом возможность диагноза аллергического ринита. Так, просто насморк с большой вероятностью является симптомом этой патологии. При аллергическом же рините не применяют антибиотики, местные сосудосуживающие препараты и фитотерапию. Один из основных методов лечения при данной патологии — назначение антигистаминных лекарственных средств. В многочисленных исследованиях показана эффективность и безопасность применения дезлоратадина при аллергическом рините (Adham T.M.H., 2011). Если врач диагностировал у вас аллергический ринит — спросите его о препарате Хитакса, содержащем в качестве действующего вещества дезлоратадин.

Какие факторы влияют на вероятность развития аллергического ринита? В исследованиях показано, что риск возникновения этой патологии выше у жителей городов по сравнению с обитателями сельской местности, у мальчиков в детстве, у девочек в подростковом возрасте, у детей, чьи матери курят. Кроме того, продемонстрировано, что новые табачные изделия, такие как электронные сигареты и нагреваемые изделия из табака, повышают риск развития аллергического ринита у подростков в более значительной степени, чем традиционное курение (Husna S.M.N. et al., 2022).

Хитакса: важно ли лечить пациента с аллергическим ринитом?

Аллергический ринит значительно снижает качество жизни больных, приводит к ухудшению сна, когнитивным расстройствам и нарушениям эмоциональной сферы, снижению производительности на работе и успеваемости в школе и даже влияет на способность управлять автомобилем (Bjermer L. et al., 2019). Можно обсудить с врачом возможность применения препарата Хитакса, действующим веществом которого является дезлоратадин. Согласно инструкции по медицинскому применению это лекарственное средство назначают при аллергическом рините.

Ребенок, часто и длительно болеющий, или ребенок с аллергическим ринитом? Как родителям понять, что у ребенка есть данная патология?

Чаще всего появление у ребенка симптомов ринита воспринимается родителями и другими родственниками как проявление респираторных инфекционных заболеваний и ослабленного иммунитета. Так ли это?

Симптомы аллергического ринита:

водянистая ринорея — наличие жидких выделений из носа;

чихание, особенно пароксизмальное (несколько раз подряд);

заложенность носа;

зуд в носу (Husna S.M.N. et al., 2022);

слезотечение, зуд в глазах, покраснение конъюнктивы (сопутствующий аллергический конъюнктивит);

зуд в ушах или небе (Adham T.M.H., 2011).

Важно учитывать также наличие у ребенка других аллергических заболеваний (атопический дерматит, бронхиальная астма, пищевая аллергия) (Husna S.M.N. et al., 2022).

Если у ребенка отмечают вышеперечисленные симптомы, необходимо обратиться к педиатру, отоларингологу и аллергологу для установления правильного диагноза. Не следует заниматься самолечением, давать ребенку противовирусные препараты, иммуномодуляторы и витамины. Аллерголог проведет аллергологическую диагностику и назначит терапию. Методы лечения при аллергическом рините многообразны и позволяют подобрать индивидуальную эффективную терапию каждому пациенту. Так, протокол лечения при этой патологии, кроме дезлоратадина и других антигистаминных препаратов, включает применение интраназальных кортикостероидов, монтелукаста. Также возможно назначение местных антигистаминных препаратов. Важно: аллерголог может рекомендовать комбинированную терапию с использованием системных и местных лекарственных средств. Соответственно, оптимально, чтобы антигистаминный препарат можно было комбинировать с другими методами лечения. При этом лекарственное средство Хитакса можно применять как в сочетании с интраназальными кортикостероидами, так и с монтелукастом. Кроме того, лечение детей с аллергическим ринитом может включать проведение аллерген-специфической иммунотерапии и элиминацию аллергенов, на которые у ребенка развивается аллергическая реакция (например, комнатные растения, пыль, домашние животные в случае выявления повышения уровней специфических иммуноглобулинов класса Е именно к этим аллергенам).

Дезлоратадин: характеристики действующего вещества

Действующее вещество препарата Хитакса — дезлоратадин — конкурентно ингибирует взаимодействие гистамина с H 1 -рецепторами (Bjermer L. et al., 2019). Он также оказывает противовоспалительное действие (Aberer W., 2009).

-рецепторами (Bjermer L. et al., 2019). Он также оказывает противовоспалительное действие (Aberer W., 2009). В исследованиях in vitro показано, что дезлоратадин ингибирует химические медиаторы, участвующие как в ранней, так и в поздней фазе аллергических реакций. Также в исследованиях продемонстрировано, что он ингибирует высвобождение цитокинов, хемокинов и молекул клеточной адгезии, участвующих в развитии поздней фазы аллергической реакции (Aberer W., 2009).

Дезлоратадин — неседативный антигистаминный препарат. В исследованиях показано, что он влечет за собой незначительные изменения поведения, неврологической или вегетативной функции в дозах до 300 мг/кг у мышей и 12 мг/кг у крыс — то есть при применении доз, значительно превышающих используемые в клинической практике. Таким образом, риск развития побочных эффектов со стороны нервной системы (сонливости, седативного эффекта) при приеме дезлоратадина в рекомендуемых дозах минимальный (Gupta S. et al., 2007).

Дезлоратадин — основной метаболит лоратадина. В исследованиях на мышах показано, что дезлоратадин примерно в 4 раза активнее лоратадина, тогда как в исследованиях на людях in vitro продемонстрировано, что он в 10 раз активнее лоратадина (Gupta S. et al., 2007).

В клинических исследованиях показано, что дезлоратадин эффективен при аллергическом рините у пациентов с предварительной неэффективной терапией лоратадином (Glass D.J., Harper A.S., 2003). Продемонстрировано, что дезлоратадин при приеме дозы 5 мг 1 раз в сутки обеспечивает уменьшение выраженности симптомов аллергического ринита на 24 ч (Gupta S. et al., 2007).

Хитакса: обратите внимание на несколько пунктов

Хитакса выпускают в двух формах: диспергируемые таблетки, содержащие 2,5 мг и 5 мг дезлоратадина, что позволяет подобрать необходимую дозу для детей в возрасте старше 6 лет и взрослых. Хитакса — таблетки, диспергирующиеся в полости рта. Таким образом, их можно применять у детей и взрослых с нарушениями глотания, а также у всех детей и взрослых, которым сложно, дискомфортно глотать целые таблетки и капсулы. При этом нет необходимости запивать таблетки Хитакса;

Чаще у пациентов с аллергическим ринитом наблюдаются и другие виды аллергии. Хитакса не содержит красителей, которые могут вызывать аллергические реакции, и сахара, что особенно важно для пациентов с сахарным диабетом.

Хитакса и крапивница: применение у взрослых и детей

Другое часто диагностируемое аллергическое заболевание — это хроническая крапивница. По оценкам экспертов, ее выявляют у более 5% населения в целом и чаще диагностируют у взрослых (Wen Y. et al., 2021). В то же время, по некоторым данным, крапивница у детей в возрасте 1–4 лет развивается чаще, чем у взрослых (Peck G. et al., 2021).

Симптомы аллергической крапивницы:

уртикарная сыпь (волдыри);

гиперемия (покраснение) кожи;

зуд.

Выделяют хроническую и острую крапивницу. Основой симптоматической терапии как при острой, так и при хронической крапивнице является применение антигистаминных препаратов. Кроме того, для лечения пациентов с хронической крапивницей с целью уменьшения выраженности зуда и интенсивности сыпи врач может порекомендовать применение местных лекарственных средств, содержащих глюкокортикостероиды.

Хроническая крапивница является реакцией гиперчувствительности I типа, вызываемой множеством сложных факторов. Диагностируют эту патологию при персистировании симптомов в течение 6 и более недель. При хронической крапивнице сыпь рецидивирует и сопровождается выраженным зудом. Часто зуд усиливается в вечернее и ночное время, что приводит к развитию нарушений сна. Дезлоратадин, антагонист H 1 -рецепторов второго поколения, обладает высокой селективностью в отношении периферических H 1 -рецепторов. В исследованиях была показана его высокая эффективность в терапии пациентов с хронической крапивницей. Более того, в ходе проведения сравнительных исследований продемонстрировано, что эффективность дезлоратадина при хронической крапивнице выше таковой цетиризина, мизоластина или лоратадина. Не менее важно то, что в исследованиях показан хороший профиль безопасности этого действующего вещества (Wen Y. et al., 2021). Так, продемонстрировано, что при применении дезлоратадина 1 раз в сутки наблюдалось уменьшение выраженности симптомов хронической крапивницы в течение 24 ч (Gupta S. et al., 2007). Таким образом, препарат Хитакса, содержащий в качестве действующего вещества дезлоратадин, назначают в терапии пациентов с крапивницей.

Хитакса: терапия при аллергических заболеваниях