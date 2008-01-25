Данные фазы ІІa с участием 31 пациента, которые будут представлены на Digital International Liver Congress, демонстрируют потенциал исследуемого препарата антисмыслового нуклеотида (GSK3228836) для подавления вируса гепатита B после 4 нед лечения. Планируется запуск программы ІІb фазы исследований GSK’836 к концу 2020 г.

Основываясь на новаторской антисмысловой технологии, исследуемый препарат GSK’836 обеспечивает заметное снижение уровня поверхностного антигена гепатита B (HBsAg) и ДНК вируса гепатита B по сравнению с плацебо после 4-недельного лечения пациентов с хроническим гепатитом B, получающих терапию нуклеозидами или их аналогами, а также у не получавших данные препараты.

Существующие варианты лечения, включающие аналоги нуклеозидов/нуклеотидов, могут подавлять, но не уничтожать вирус, поэтому предусматривают пожизненное лечение. GSK’836, основываясь на технологии антисмысловых олигонуклеотидов, направлен на функциональное излечение — самую крупную неудовлетворенную медицинскую потребность в лечении хронического гепатита В. Функциональное излечение — это когда вирус уничтожен не полностью, но его репликация может контролироваться иммунной системой без лекарств. Это в значительной степени определяется как устойчивые низкие уровни ДНК вируса гепатита B и HBsAg (суррогатных маркеров хронического гепатита B) в крови с образованием или без образования защитных антител после окончания курсов лечения.

Основываясь на полученных данных, GSK продолжит клиническую программу фазы ІІb, включающую исследования под названием «B-Clear», «B-Fine» и «B-Together» во многих странах Европы, Африки, Северной Америки и Азии.

По материалам www.gsk.com