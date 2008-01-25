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Новости медицины и фармацииГормональная терапия рака груди и предстательной железы повышает риск сердечного приступа и инсульта

Гормональная терапия рака груди и предстательной железы повышает риск сердечного приступа и инсульта

Опубликовано  28.04.2021

Согласно новому научному заявлению Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association), гормональная терапия, используемая для лечения многих видов рака груди и предстательной железы, повышает риск сердечного приступа и инсульта, и пациенты должны регулярно наблюдаться и получать лечение для снижения данного риска и выявления проблем по мере их возникновения.

Гормонозависимые виды рака, такие как рак предстательной железы и груди, являются наиболее распространенными видами рака в США и во всем мире, не считая рака кожи. Поскольку улучшения в лечении, включая более широкое использование гормональной терапии, позволяют людям с этими видами онкопатологии жить дольше, сердечно-сосудистые заболевания стали основной причиной болезней и смерти таких пациентов.

Гормональные методы лечения рака груди включают селективные модуляторы рецепторов эстрогена (selective estrogen receptor modulators — SERM) и ингибиторы ароматазы (aromatase inhibitors — AI). SERM блокируют рецепторы эстрогена в раковых клетках, поэтому гормон не может стимулировать рост опухоли, позволяя эстрогену нормально действовать в других тканях. Примерами SERM являются тамоксифен и ралоксифен.

В свою очередь, AI снижают количество эстрогена, вырабатываемого у женщин в период постменопаузы. Примерами AI являются экземестан, анастрозол и летрозол.

Эндокринная терапия рака предстательной железы, называемая андрогенной депривационной терапией, включает некоторые лекарственные средства, которые снижают выработку тестостерона в результате воздействия на мозг, а также другие препараты, которые блокируют рецепторы тестостерона, выявленные в клетках предстательной железы и некоторых клетках рака предстательной железы.

Группа ученых рассмотрела существующие данные наблюдательных и рандомизированных контролируемых исследований и сделала следующие заключения:

  • тамоксифен повышает риск образования тромбов, тогда как AI увеличивает вероятность сердечного приступа и инсульта больше, чем тамоксифен;
  • у пациентов с раком груди, которым требуется более одного типа гормональной терапии из-за развитой резистентности к первоначальному лечению, наблюдается улучшение исходов рака. Однако лечение несколькими гормонами связано с более высокой частотой сердечно-сосудистых заболеваний, таких как высокое артериальное давление, нарушение сердечного ритма и образование тромбов;
  • андрогенная депривация (для снижения уровня тестостерона) при раке предстательной железы повышает уровень холестерина и триглицеридов, увеличивает жировые отложения на фоне уменьшения мышечной массы и снижает способность организма перерабатывать глюкозу (что может привести к развитию сахарного диабета 2-го типа). Эти метаболические изменения связаны с повышенным риском сердечных приступов, инсультов, сердечной недостаточности и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний;
  • чем дольше люди получают гормональную терапию, тем выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Требуются дальнейшие исследования, чтобы лучше определить риски, связанные с продолжительностью лечения;
  • повышение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, связанное с гормональной терапией, было самым высоким у людей, которые уже имели сердечно-сосудистые заболевания, или у тех, у кого на момент начала лечения отмечали 2 или более сердечно-сосудистых фактора риска, таких как высокое артериальное давление, ожирение, высокий уровень холестерина, курение или семейный анамнез, включающий сердечные заболевания или инсульты.

«Групповой подход к уходу за пациентами, который включает бригаду онкологов, кардиолога, врача первичной медико-санитарной помощи, диетолога, эндокринолога и других специалистов здравоохранения, в зависимости от ситуации, необходим для работы с каждым пациентом для управления и снижения повышенного риска сердечных заболеваний и инсультов, связанных с гормональной терапией при лечении рака груди и предстательной железы», — отметил соавтор исследования Точи М. Оквуоса (Tochi M. Okwuosa).

В настоящее время нет четких рекомендаций по мониторингу и управлению сердечно-сосудистыми рисками, связанными с гормональной терапией. В заявлении ученых содержится призыв к клиницистам проявлять бдительность в отношении усугубления проблем с сердцем у людей с предшествующими сердечными заболеваниями или факторами риска, а также признать, что даже те, у кого ранее не было проблем с сердцем, подвергаются более высокому риску из-за воздействия гормональной терапии.

В заявлении также содержится призыв к дополнительному изучению данного вопроса. Ученые подчеркивают, что исходы и риски сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта должны быть добавлены в качестве основных конечных точек в рандомизированных исследованиях гормональной терапии.

По материалам www.news-medical.net

Опубликовано  28.04.2021

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