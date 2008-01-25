Согласно данным нового исследования, длительное применение препаратов, замедляющих половое созревание, у трансгендерных молодых людей ассоциировано с более низкой минеральной плотностью костей.

В Руководстве по клинической практике эндокринологического общества (The Endocrine Society Clinical Practice Guidelines) рекомендуется лечение агонистами гонадотропин-высвобождающего гормона или препаратами, замедляющими половое созревание, начиная с начала полового созревания для трансгендерных или гендерно девиантных молодых людей.

По словам ведущего исследователя Натали Нокофф (Natalie Nokoff) из Медицинского кампуса Университета Колорадо Аншутц (University of Colorado Anschutz Medical Campus), около 2% молодых людей идентифицируют себя как трансгендеры, и многие из них применяют препараты, замедляющие половое созревание. Влияние этого метода гормональной коррекции на минеральную плотность костей недостаточно изучено. Медицинскому персоналу требуется дополнительная информация об оптимальной продолжительности лечения препаратами, замедляющими половое созревание, перед прекращением или введением гормонов, определяющих половую принадлежность (тестостерон или эстрадиол).

Исследователи изучили данные 56 трансгендерных молодых людей в возрасте 10–19 лет, из которых у 53% пол при рождении был определен как женский. Все участники принимали различные виды гормональной терапии. К ним относятся аналоги гонадотропин-рилизинг-гормона, тестостерон или эстрадиол или тестостерон/эстрадиол в комбинации с аналогами гонадотропин-рилизинг-гормона.

Все участники были обследованы на предмет установления плотности костей. В исследовании измерялся Z-показатель плотности костей участников с использованием как мужских, так и женских референтных показателей для всех возрастных групп. Z-показатели измеряют среднюю плотность костей людей одного возраста, пола и с такой же массой тела.

Исследование показало, что общий медианный Z-показатель минеральной плотности костей был ниже 0 у лиц, принимающих только аналоги гонадотропин-рилизинг-гормона или только эстрадиол. Оценка ниже 0 указывает на то, что плотность костей человека в среднем ниже, чем у других людей того же возраста, пола и с такой же массой тела. Более длительная терапия аналогами гонадотропин-высвобождающего гормона была связана с более низкой Z-оценкой минеральной плотности костной ткани.

Н. Нокофф отмечает, что пациенты и их лечащие врачи должны обсуждать влияние препаратов, замедляющих половое созревание, на состояние костной ткани, а также возможные меры профилактики остеопороза. Исследователи акцентируют внимание на необходимости дальнейших исследований, которые позволят оптимизировать подходы к оказанию медицинской помощи у этой когорты пациентов.

По материалам www.medicalxpress.com