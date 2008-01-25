Глюкокортикоиды при COVID-19: новое руководство ВОЗ
2 сентября ВОЗ опубликовала руководство для клиницистов и лиц, принимающих решения в области здравоохранения, по применению кортикостероидов у пациентов с COVID-19.
Рекомендуется применять системные кортикостероиды для лечения пациентов с COVID-19 в тяжелом и критическом состоянии (табл. 1). В руководстве не рекомендовано использовать кортикостероиды для лечения пациентов с нетяжелым течением COVID-19, поскольку это не принесло пользы и даже могло оказаться вредным (табл. 2). Лечение должно проходить под наблюдением врача.
Таблица 1. Критерии тяжелого и критического течения COVID-19
|Критическое течение
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Определяется критериями острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), сепсиса, септического шока и т.д.
|Тяжелое течение
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Определяется любым из критериев:
Кортикостероиды включены в модельный список основных лекарственных средств ВОЗ, которые легко доступны во всем мире по невысокой цене. ВОЗ призывает страны поддерживать достаточные запасы кортикостероидов для лечения COVID-19 и других заболеваний, при которых они эффективны, не поддерживая при этом чрезмерных запасов, которые могут лишить доступа другие страны.
Таблица 2. Рекомендации ВОЗ
|1
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Системные кортикостероиды при лечении пациентов с тяжелым и критическим течением COVID-19 предпочтительнее их отсутствия (сильная рекомендация, основанная на доказательствах умеренной силы)
|2
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Использование кортикостероидов при лечении пациентов с нетяжелым COVID-19 не рекомендуется (условная рекомендация, основанная на консенсусе экспертов при доказательствах с низкой силой)
Это руководство было разработано в сотрудничестве с некоммерческим фондом Magic Evidence Ecosystem Foundation (MAGIC), который предоставил методологическую поддержку для разработки и распространения рекомендаций по лечению COVID-19. Работа над этим руководством началась 22 июня, когда исследование RECOVERY продемонстрировало пользу кортикостероидов. Чтобы дополнить результаты, ВОЗ в партнерстве с исследователями провела метаанализ этих исследований, чтобы быстро получить дополнительные доказательства. Группа вынесла свою рекомендацию на основании свидетельств снижения на фоне терапии кортикостероидами уровня смертности на 8,7 и 6,7% среди пациентов с COVID-19, которые находятся в критическом или тяжелом состоянии.
Практические советы
— Системные кортикостероиды можно вводить перорально или внутривенно.
— Можно использовать дексаметазон или другие кортикостероиды, такие как гидрокортизон или преднизон.
— Режим приема лекарств: схемы приема: дексаметазон 6 мг один раз в сутки эквивалентен 160 мг гидрокортизона (например по 50 мг каждые 8 ч или по 100 мг каждые 12 ч), 40 мг преднизона, 32 мг метилпреднизолона (например 8 мг каждые 6 ч или 16 мг каждые 12 ч).
— Продолжительность приема: до 7–10 дней.
— Мониторинг: отслеживать уровень глюкозы в крови независимо от того, есть ли у пациента сахарный диабет.
— Побочные эффекты, взаимодействия: профиль безопасности системных кортикостероидов благоприятный.
По материалам www.who.int
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