Глицерин: вопросы и ответы

Глицерин (глицерол, пропантриол-1,2,3, Е422) — трехатомный спирт. По физическим характеристикам представляет собой прозрачную вязкую жидкость, хорошо растворимую в воде, со сладковатым вкусом. Не токсичен. Глицерин применяется в медицине и косметологии, фармацевтической промышленности (как вспомогательное вещество, растворитель для других лекарственных средств), сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Глицерин не проникает в организм при нанесении на неповрежденную кожу, но всасывается со слизистых оболочек.

В каких формах выпускается глицерин?

Глицерин выпускается в форме:

раствора накожного 85%;

микроклизм;

глицериновых суппозиториев.

Каковы показания к применению глицерина раствора накожного 85%?

Глицерин раствор накожный применяется для:

смягчения кожи;

обработки слизистых оболочек;

в качестве основы для приготовления линиментов, мазей и растворов (например в качестве растворителя для борной кислоты, буры, протаргола, танина).

Какое действие проявляет глицерин при нанесении на кожу?

На кожу глицерин оказывает следующее действие:

смягчающее;

защитное.

Какие существуют противопоказания к накожному нанесению глицерина?

Повышенная индивидуальная чувствительность, аллергические реакции;

нарушения целостности кожи (раны, трещины).

Как применять глицерин раствор накожный?

Глицерин наносится только на неповрежденную кожу!

Возможно нанесение на слизистые оболочки.

Для проведения аппликаций препарат разводят водой в соотношении 1:3 и наносят на сухую кожу.

Какой эффект оказывают жидкие свечи/микроклизмы с глицерином?

Глицерин в форме жидких свечей/микроклизм применяется в качестве слабительного средства. Так, он смягчает, обволакивает затвердевшие каловые массы, раздражает слизистую оболочку кишечника и рефлекторно стимулирует таким образом моторику кишечника, способствуя его опорожнению.

Как быстро развивается слабительный эффект после применения микроклизм с глицерином?

Слабительный эффект после применения микроклизм, содержащих в качестве действующего вещества глицерол, развивается через 10–15 мин после применения.

Можно ли применять глицериновые микроклизмы при запорах у детей?

Да, глицериновые микроклизмы применяются в педиатрической практике. В зависимости от объема микроклизмы рекомендуют для применения у детей разного возраста — необходимо уточнить в инструкции перед применением. Обычно глицериновые микроклизмы рекомендуются:

детям в возрасте старше 1 года — только по назначению и под наблюдением врача;

детям в возрасте старше 3 лет — 1 микроклизма 1 раз в сутки.

Какие показания к применению микроклизм/жидких свечей с глицерином?

Микроклизмы/жидкие свечи с глицерином содержат 2,5; 4; 6; 7,5 и 9 мл действующего вещества.

Жидкие свечи с глицерином 2,5; 4 и 6 мл применяются в педиатрической практике:

при запорах различного генеза;

в случае наличия противопоказаний к применению пероральных слабительных средств;

с профилактической целью у детей, которым противопоказано тужиться при дефекации (например в послеоперационный период).

Жидкие свечи/микроклизмы с глицерином, содержащие 7,5 и 9 мл глицерина, применяются у детей в возрасте старше 12 лет и взрослых:

при запорах у лежачих больных;

при запорах в послеоперационный период;

при запорах у больных с тяжелой сопутствующей патологией (например декомпенсированными сердечно-сосудистыми заболеваниями);

при запорах у беременных и в период лактации;

для подготовки перед эндоскопическими исследованиями кишечника и другими диагностическими процедурами.

Как применять жидкие свечи/микроклизмы с глицерином?

Микроклизмы с глицерином применяют ректально.

Микроклизму рекомендуется вводить в положении лежа на левом боку с приведенной к животу правой ногой.

Перед введением снять защитный колпачок, держать микроклизму вертикально и, слегка надавив на нее, выдавить на кончик канюли каплю глицерина для облегчения введения. Канюлю осторожно ввести ректально и выдавить содержимое в прямую кишку. Вынимать микроклизму, не ослабляя давление на ее стенки, так как иначе часть лекарственного препарата попадет назад в микроклизму.

Как долго применять микроклизмы с глицерином?

С профилактической целью микроклизмы с глицерином применять не более 7 дней подряд.

Не рекомендуется использовать регулярно как слабительное средство. При восстановлении нормальной дефекации применение прекращают.

Если же запоры возникают регулярно, необходимо обратиться к врачу и пройти детальное обследование. Это связано с тем, что запор может быть симптомом различных заболеваний, требующих этиологического (воздействующего на причину развития симптомов) лечения. В некоторых случаях для успешной терапии при запоре в комплексе с применением слабительных средств рекомендуется диета и повышение физической активности, а также устранение различных факторов риска развития запора. Запор также может быть симптомом онкологических заболеваний кишечника, в таком случае особенно важна ранняя диагностика.

Каковы показания к применению глицерина в форме суппозиториев?

Суппозитории с глицерином показаны при запорах различного генеза, когда противопоказано применение пероральных слабительных средств.

Можно ли применять суппозитории с глицерином сочетано с другими лекарственными препаратами для ректального применения?

При необходимости ректального применения нескольких лекарственных препаратов, одним из которых являются суппозитории с глицерином, следует учитывать, что эти суппозитории могут снизить эффективность других вводимых ректально средств.

Рекомендуется применять суппозитории с глицерином и другие вводимые ректально препараты с интервалом в несколько часов.

Как применяются суппозитории с глицерином?

Суппозитории вводятся в прямую кишку;

после введения суппозитория необходимо задержать позыв к дефекации как минимум на 5 мин;

суппозитории вводятся 1 раз в сутки, при необходимости — максимальная доза для взрослых пациентов — 2 суппозитория 2,63 г в сутки.

Можно ли применять суппозитории с глицерином при запорах у детей?

Да, суппозитории с глицерином можно применять у детей:

в возрасте старше 5 лет применяют суппозитории, содержащие 2,63 г глицерина 1 раз в сутки;

в возрасте младше 5 лет применяются суппозитории, содержащие 0,88 г глицерина 1 раз в сутки.

Какие побочные эффекты возможны при применении глицерина ректально (в форме суппозиториев, микроклизм)?

При ректальном введении глицерин всасывается в небольших количествах и практически не оказывает системных побочных эффектов.

Так, возможно развитие аллергических реакций, тошноты, рвоты, боли в области живота. При длительном применении возможно раздражение слизистой оболочки прямой кишки, развитие катарального проктита, кишечное кровотечение.

Каковы противопоказания к ректальному применению глицерина (суппозитории, микроклизмы)?

Глицерин в качестве слабительного препарата противопоказан при:

кишечной непроходимости;

снижении функции почек;

аппендиците;

кровотечении из желудочно-кишечного тракта;

диарее;

некоторых заболеваниях прямой кишки (трещинах, опухолях, обострении геморроя);

воспалительных заболеваниях кишечника;

синдроме «острого живота».

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