Глицерин: вопросы и ответы
Глицерин (глицерол, пропантриол-1,2,3, Е422) — трехатомный спирт. По физическим характеристикам представляет собой прозрачную вязкую жидкость, хорошо растворимую в воде, со сладковатым вкусом. Не токсичен. Глицерин применяется в медицине и косметологии, фармацевтической промышленности (как вспомогательное вещество, растворитель для других лекарственных средств), сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Глицерин не проникает в организм при нанесении на неповрежденную кожу, но всасывается со слизистых оболочек.
В каких формах выпускается глицерин?
Глицерин выпускается в форме:
- раствора накожного 85%;
- микроклизм;
- глицериновых суппозиториев.
Каковы показания к применению глицерина раствора накожного 85%?
Глицерин раствор накожный применяется для:
- смягчения кожи;
- обработки слизистых оболочек;
- в качестве основы для приготовления линиментов, мазей и растворов (например в качестве растворителя для борной кислоты, буры, протаргола, танина).
Какое действие проявляет глицерин при нанесении на кожу?
На кожу глицерин оказывает следующее действие:
- смягчающее;
- защитное.
Какие существуют противопоказания к накожному нанесению глицерина?
- Повышенная индивидуальная чувствительность, аллергические реакции;
- нарушения целостности кожи (раны, трещины).
Как применять глицерин раствор накожный?
Глицерин наносится только на неповрежденную кожу!
Возможно нанесение на слизистые оболочки.
Для проведения аппликаций препарат разводят водой в соотношении 1:3 и наносят на сухую кожу.
Какой эффект оказывают жидкие свечи/микроклизмы с глицерином?
Глицерин в форме жидких свечей/микроклизм применяется в качестве слабительного средства. Так, он смягчает, обволакивает затвердевшие каловые массы, раздражает слизистую оболочку кишечника и рефлекторно стимулирует таким образом моторику кишечника, способствуя его опорожнению.
Как быстро развивается слабительный эффект после применения микроклизм с глицерином?
Слабительный эффект после применения микроклизм, содержащих в качестве действующего вещества глицерол, развивается через 10–15 мин после применения.
Можно ли применять глицериновые микроклизмы при запорах у детей?
Да, глицериновые микроклизмы применяются в педиатрической практике. В зависимости от объема микроклизмы рекомендуют для применения у детей разного возраста — необходимо уточнить в инструкции перед применением. Обычно глицериновые микроклизмы рекомендуются:
- детям в возрасте старше 1 года — только по назначению и под наблюдением врача;
- детям в возрасте старше 3 лет — 1 микроклизма 1 раз в сутки.
Какие показания к применению микроклизм/жидких свечей с глицерином?
Микроклизмы/жидкие свечи с глицерином содержат 2,5; 4; 6; 7,5 и 9 мл действующего вещества.
Жидкие свечи с глицерином 2,5; 4 и 6 мл применяются в педиатрической практике:
- при запорах различного генеза;
- в случае наличия противопоказаний к применению пероральных слабительных средств;
- с профилактической целью у детей, которым противопоказано тужиться при дефекации (например в послеоперационный период).
Жидкие свечи/микроклизмы с глицерином, содержащие 7,5 и 9 мл глицерина, применяются у детей в возрасте старше 12 лет и взрослых:
- при запорах у лежачих больных;
- при запорах в послеоперационный период;
- при запорах у больных с тяжелой сопутствующей патологией (например декомпенсированными сердечно-сосудистыми заболеваниями);
- при запорах у беременных и в период лактации;
- для подготовки перед эндоскопическими исследованиями кишечника и другими диагностическими процедурами.
Как применять жидкие свечи/микроклизмы с глицерином?
Микроклизмы с глицерином применяют ректально.
Микроклизму рекомендуется вводить в положении лежа на левом боку с приведенной к животу правой ногой.
Перед введением снять защитный колпачок, держать микроклизму вертикально и, слегка надавив на нее, выдавить на кончик канюли каплю глицерина для облегчения введения. Канюлю осторожно ввести ректально и выдавить содержимое в прямую кишку. Вынимать микроклизму, не ослабляя давление на ее стенки, так как иначе часть лекарственного препарата попадет назад в микроклизму.
Как долго применять микроклизмы с глицерином?
С профилактической целью микроклизмы с глицерином применять не более 7 дней подряд.
Не рекомендуется использовать регулярно как слабительное средство. При восстановлении нормальной дефекации применение прекращают.
Если же запоры возникают регулярно, необходимо обратиться к врачу и пройти детальное обследование. Это связано с тем, что запор может быть симптомом различных заболеваний, требующих этиологического (воздействующего на причину развития симптомов) лечения. В некоторых случаях для успешной терапии при запоре в комплексе с применением слабительных средств рекомендуется диета и повышение физической активности, а также устранение различных факторов риска развития запора. Запор также может быть симптомом онкологических заболеваний кишечника, в таком случае особенно важна ранняя диагностика.
Каковы показания к применению глицерина в форме суппозиториев?
Суппозитории с глицерином показаны при запорах различного генеза, когда противопоказано применение пероральных слабительных средств.
Можно ли применять суппозитории с глицерином сочетано с другими лекарственными препаратами для ректального применения?
При необходимости ректального применения нескольких лекарственных препаратов, одним из которых являются суппозитории с глицерином, следует учитывать, что эти суппозитории могут снизить эффективность других вводимых ректально средств.
Рекомендуется применять суппозитории с глицерином и другие вводимые ректально препараты с интервалом в несколько часов.
Как применяются суппозитории с глицерином?
- Суппозитории вводятся в прямую кишку;
- после введения суппозитория необходимо задержать позыв к дефекации как минимум на 5 мин;
- суппозитории вводятся 1 раз в сутки, при необходимости — максимальная доза для взрослых пациентов — 2 суппозитория 2,63 г в сутки.
Можно ли применять суппозитории с глицерином при запорах у детей?
Да, суппозитории с глицерином можно применять у детей:
- в возрасте старше 5 лет применяют суппозитории, содержащие 2,63 г глицерина 1 раз в сутки;
- в возрасте младше 5 лет применяются суппозитории, содержащие 0,88 г глицерина 1 раз в сутки.
Какие побочные эффекты возможны при применении глицерина ректально (в форме суппозиториев, микроклизм)?
При ректальном введении глицерин всасывается в небольших количествах и практически не оказывает системных побочных эффектов.
Так, возможно развитие аллергических реакций, тошноты, рвоты, боли в области живота. При длительном применении возможно раздражение слизистой оболочки прямой кишки, развитие катарального проктита, кишечное кровотечение.
Каковы противопоказания к ректальному применению глицерина (суппозитории, микроклизмы)?
Глицерин в качестве слабительного препарата противопоказан при:
- кишечной непроходимости;
- снижении функции почек;
- аппендиците;
- кровотечении из желудочно-кишечного тракта;
- диарее;
- некоторых заболеваниях прямой кишки (трещинах, опухолях, обострении геморроя);
- воспалительных заболеваниях кишечника;
- синдроме «острого живота».
Интересные факты про глицерин
- Глицерин входит в состав некоторых электронных сигарет и может вызывать у лиц, их использующих, раздражение слизистой оболочки ротовой полости, горла и сухой кашель;
- глицерин применяется в сельском хозяйстве в качестве добавки к рациону (5–8% суточного рациона в пересчете на сухое вещество). Введение глицерина в рацион коров повышает уровень глюкозы в плазме крови и снижает уровень кетоновых тел. Глицерин очень быстро сбраживается в рубце до пропионата и бутирата, способствует лучшей усвояемости питательных веществ из корма и, по данным некоторых исследований, способствует повышению надоев;
- отек головного мозга является основной причиной летальных исходов в ранний постинсультный период. 10% раствор глицерина является гиперосмолярным средством. В исследованиях показано, что 10% раствор глицерина способствует уменьшению выраженности отека головного мозга у больных в ранний постинсультный период и снижает риск летального исхода. Необходимы дальнейшие исследования для подтверждения или опровержения эффективности применения глицерина в терапии пациентов с инсультом.
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