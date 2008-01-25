Компании GlaxoSmithKline plc (GSK) и CureVac 20 июля объявили о подписании соглашения относительно стратегического сотрудничества для исследования, разработки, производства и коммерциализации вакцин (общим числом 5 или меньше) на основе мРНК и моноклональных антител (мАТ) для борьбы с инфекционными агентами. Сотрудничество дополняет разработки по мРНК, выполненные GSK, интегрированной платформой от CureVac.

Технология мРНК является быстро развивающейся, высоко инновационной платформой для разработки новых вакцин и лекарственных препаратов. Так, мРНК несет генетический код, который позволяет клеткам продуцировать соответствующие белки. Использование технологии мРНК позволяет собственным клеткам организма вырабатывать нужные белки (антигены), направляя иммунную систему человека на профилактику и борьбу с болезнями.

Лидерство немецкой CureVac в области технологий мРНК и его потенциал по производству мРНК дополняют научный опыт GSK в области вакцин, в том числе запатентованную GSK технологическую платформу самоамплифицирующихся мРНК. Дальнейшая разработка вакцин и методов лечения на основе мРНК может также сыграть решающую роль в сдерживании будущих пандемий.

В соответствии с условиями сделки GSK осуществит инвестиции в акционерный капитал CureVac в размере 130 млн фунтов стерлингов (150 млн евро), что составит около 10% акций, авансовый платеж наличными в размере 104 млн фунтов стерлингов (120 млн евро) и единовременный платеж за резервирование производственных мощностей. CureVac будет иметь право на получение определенных выплат по достижении определенных этапов разработки, а также роялти от продаж. GSK будет финансировать научно-исследовательскую деятельность CureVac, связанную с включенными в соглашение проектами. CureVac, в свою очередь, будет нести ответственность за доклинические и клинические разработки в рамках исследований І фазы этих проектов, после чего GSK будет отвечать за дальнейшую разработку и коммерциализацию. CureVac будет отвечать за производство в соответствии с требованиями надлежащей производственной практики (Good Manufacturing Practice — GMP) исследуемых продуктов и сохранит права на коммерциализацию в отдельных странах для всех препаратов-кандидатов.

В 2015 г. CureVac была профинансирована Фондом Билла и Мелинды Гейтс (Bill & Melinda Gates) на сумму 52 млн дол. США. Вскоре компания объявила об открытии филиала в Соединенных Штатах в Бостоне, штат Массачусетс. Ранее сообщали о соглашении между GSK и «Sanofi» относительно разработки и производства рекомбинантной адъювантной вакцины для профилактики COVID-19 с использованием инновационных технологий обеих компаний.

По материалам www.curevac.com; www.gsk.com; www.forbes.com; фото: здание CureVac (Тюбинген, Германия)