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Новости медицины и фармацииГипертрофия аденоидов: определение, стадии, причины возникновения, клиническая картина, возможные осложнения, диагностика, лечение, профилактика

Гипертрофия аденоидов: определение, стадии, причины возникновения, клиническая картина, возможные осложнения, диагностика, лечение, профилактика

Опубликовано  20.03.2023

Что такое гипертрофия аденоидов?

Гипертрофия аденоидов (глоточной миндалины) — это увеличение глоточной миндалины вследствие как острой/хронической инфекции, так и иных причин неинфекционной природы, вызывающее частичную или полную ретроназальную обструкцию (закрытие) хоан. Хоаны — это парные овальные отверстия, расположенные на задней стенке полости носа, посредством которых она соединяется с носоглоткой.

Гипертрофия аденоидов гораздо чаще наблюдается у детей, чем у взрослых. Атрофия и уменьшение объема ткани аденоидов обычно происходят естественным путем в подростковом возрасте (13–17 лет).

Распространенность гипертрофии аденоидов у детей — около 34,5%.

Классификация и стадии

Клинико-эндоскопическое стадирование гипертрофии глоточной миндалины (аденоидов) (Robb P.J., 2008)

Стадия Описание
I Ткань глоточной миндалины заполняет ⅓ вертикальной части хоан*
II Ткань глоточной миндалины заполняет от ⅓ до ⅔ вертикальной части хоан
III Ткань глоточной миндалины заполняет от ⅔ вертикальной части хоан до почти полной их обструкции
IV Полная обструкция хоан тканью глоточной миндалины

Причины возникновения гипертрофии аденоидов

Гипертрофия аденоидов может иметь как инфекционную, так и неинфекционную природу.

Инфекционные агенты, являющиеся причиной гипертрофии аденоидов, включают вирусные и бактериальные патогены.

Вирусные патогены, которые могут быть причиной гипертрофии аденоидов:

  • аденовирусы;
  • вирус парагриппа;
  • вирус Эпштейна — Барр;
  • вирусы Коксаки;
  • коронавирусы;
  • риновирусы;
  • цитомегаловирус (Proenca-Modena J.L. et al., 2014).

Бактериальные патогены, которые могут быть причиной гипертрофии аденоидов:

  • альфа-, бета- и гамма-гемолитические виды стрептококков (Streptococcus spp.);
  • гемофильная палочка (Haemophilus influenza);
  • гонококк (Neisseria gonorrhoeae);
  • дифтерийная палочка (Corynebacterium diphtheria);
  • золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus);
  • микоплазмы, в частности Mycoplasma pneumoniae;
  • моракселлы, в частности Moraxella catarrhalis;
  • пептострептококки (Peptostreptococcus spp.);
  • фузобактерии (Fusobacterium spp.);
  • хламидии, в частности Chlamydophila pneumoniae (Brook I., Shah K., 2001).

Неинфекционными причинами гипертрофии аденоидов могут быть:

  • аллергия;
  • сигаретный дым;
  • гастроэзофагеальный рефлюкс;
  • злокачественное новообразование полости носа;
  • лимфома и др.

Симптомы гипертрофии аденоидов

Выраженность симптомов при гипертрофии аденоидов у детей и взрослых зависит от степени ретроназальной обструкции хоан.

Ретроназальная обструкция хоан при гипертрофии аденоидов может спровоцировать ринорею (повышенные продукция и выделение носовой слизи), хронический кашель. В результате ретроназальной обструкции хоан могут возникнуть:

  • проблемы с дыханием через полость носа;
  • храп;
  • нарушения дыхания во время сна у детей.

Если у пациента отмечают выраженную ретроназальную обструкцию хоан, у него довольно часто диагностируют синуситы (воспалительные заболевания околоносовых пазух).

При обструкции евстахиевой трубы, соединяющей полость среднего уха с полостью носа, могут наблюдаться:

  • небольшое снижение слуха;
  • боль в ухе;
  • треск или хлопающие звуки в ухе;
  • частые рецидивы отита среднего уха (Buzatto G.P. et al., 2017).

При осмотре пациента с гипертрофией аденоидов врач-отоларинголог отмечает, что у пациента дыхание происходит преимущественно через рот, поэтому он довольно часто приоткрыт.

Также у больного наблюдается аденоидный тип лица, для которого характерны следующие признаки:

  • высокое дугообразное твердое небо;
  • увеличение высоты лица;
  • выпячивание средней части лица (Peltomäki T., 2007).

Кроме того, у пациента с гипертрофией аденоидов отмечаются характерная гнусавость голоса, как при заложенном носе, и невнятная речь.

Возможные осложнения

Осложнениями нелеченной гипертрофии аденоидов являются персистирующий выпот (накопление жидкости) в среднем ухе и нарушения дыхания.

У детей с гипертрофией аденоидов существует риск возникновения проблем с речью и обучением в результате кондуктивной тугоухости. Это патологическое состояние, вызванное нарушением проведения звуковых волн от наружного уха к внутреннему, возникающим в результате наличия персистирующего выпота в среднем ухе (Rosenfeld R.M. et al., 2013).

Также гипертрофия аденоидов может стать причиной нарушения дыхания во время сна, включая эпизоды остановки дыхания продолжительностью до нескольких десятков секунд — апноэ.

Нарушения дыхания, включая апноэ, у детей могут стать причиной энуреза (ночного недержания мочи), проблем с поведением, психических расстройств, таких как депрессия или синдром дефицита внимания с гиперактивностью, а также легочной гипертензии (повышение артериального давления в легочной артерии) (Huang Y.S., Guilleminault C., 2017).

Диагностика гипертрофии аденоидов

Для диагностирования гипертрофии аденоидов часто достаточно тщательного сбора анамнеза заболевания и физикального обследования (осмотра). Также используется гибкая фиброоптическая назофарингоскопия, во время выполнения которой производят осмотр полости носа и глотки с помощью гибкого фиброскопа.

Этот метод является оптимальным для установления диагноза (Parikh S.R. et al., 2006; Lertsburapa K. et al., 2010).

Лечение при гипертрофии аденоидов

Как лечить пациента с гипертрофией аденоидов? При гипертрофии аденоидов, вызванной острой/хронической инфекцией, первым шагом является антибиотикотерапия. В случае неосложненной острой бактериальной инфекции с гипертрофией аденоидов пациенту назначают амоксициллин. Вместе с тем следует отметить, что при рецидивирующей или хронической бактериальной инфекции часто назначают комбинированное лекарственное средство, в состав которого входят амоксициллин и клавулановая кислота.

Азитромицин, эритромицин и иные лекарственные средства группы макролидов рассматриваются в качестве альтернативной фармакотерапии у пациентов с наличием аллергических реакций на пенициллины.

При гипертрофии аденоидов детям и подросткам часто назначают мометазона фуроат в форме спрея для интраназального (в полость носа) введения. Дозу мометазона фуроата и продолжительность курса лечения врач подбирает индивидуально с учетом возраста ребенка и стадии гипертрофии аденоидов.

Аденотомия (удаление гипертрофированной ткани аденоидов) является хирургическим методом лечения при гипертрофии аденоидов. Указанное хирургическое вмешательство выполняют у пациентов с рецидивирующей или постоянной ретроназальной обструкцией хоан, вызванной гипертрофией аденоидов или рецидивами инфекций, обусловливающих гипертрофию аденоидов.

Как удаляют аденоиды? Удаление гипертрофированной ткани аденоидов выполняют с использованием различных методов и инструментов:

  • инструментальный «классический» метод — с помощью специального скальпеля — аденотома Бекмана;
  • лазерный метод — путем использования лазерного аденотома;
  • радиоволновая аденотомия — путем применения специального радиоволнового аденотома;
  • холодноплазменная аденотомия (коблация) — с помощью специального инструмента — коблатора;
  • шейверная аденотомия — с использованием специального шейверного инструмента — микродебридера (Sjogren P.P. et al.,2018).

Независимо от используемых методов и инструментов для выполнения аденотомии (удаления аденоидов) основной целью ее проведения является уменьшение объема аденоидной ткани и/или удаление бактериальной биопленки с поверхности аденоидов.

Профилактика гипертрофии аденоидов

Профилактика у взрослых и детей заключается в санации полости рта, то есть своевременном лечении зубов, предупреждении попадания в организм инфекционных и неинфекционных агентов, вызывающих гипертрофию аденоидов, то есть отказ от курения, соблюдение правил личной гигиены, ношение масок/респираторов, защищающих верхние дыхательные пути во время эпидемий/пандемий, периодические прохождения медицинских осмотров для исключения наличия злокачественных новообразований и др.

Кроме того, профилактика гипертрофии аденоидов у детей включает: закаливание организма, прогулки на свежем воздухе, нормализацию режима приема пищи, учебы и отдыха, включая сон.

Гипертрофия аденоидов — актуальное заболевание

Учитывая тот факт, что гипертрофию аденоидов вызывают многие широко распространенные инфекционные агенты и факторы неинфекционной природы, а также высокую степень заболеваемости в популяции, особенно детской, актуальность этого заболевания будет сохраняться еще в течение многих десятилетий.

Опубликовано  20.03.2023

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