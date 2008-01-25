Гидрокортизон: вопросы и ответы

Гидрокортизон относится к стероидным гормонам надпочечников глюкокортикостероидам (ГКС). ГКС бывают как естественного происхождения (гормоны, вырабатываемые корой надпочечников), так и синтетическими, которые легко всасываются из желудочно-кишечного тракта. ГКС природного происхождения (гидрокортизон и кортизон), которые обладают свойством задерживать в организме соли (в частности натрий), применяют как заместительную терапию при состояниях, связанных с недостаточностью функции надпочечников. Кроме того, эти гормоны применяют в связи с тем, что они оказывают мощное противовоспалительное действие при различных патологических процессах.

Какое действие оказывает гидрокортизон?

Гидрокортизон:

влияет на белковый и углеводный обмен;

повышает уровень глюкозы в крови, оказывает катаболическое действие, вызывает перераспределение жировой ткани;

проявляет минералокортикоидную активность, способствует задержке натрия и воды в организме, выведению из организма кальция;

оказывает иммунодепрессивное действие, обусловленное влиянием на стволовые клетки, миграцию В-лимфоцитов и взаимодействие Т- и В-лимфоцитов, а также проявляет противовоспалительную, десенсибилизирующую, противоаллергическую, противошоковую и антитоксическую активность;

угнетает выделение медиаторов воспаления, тормозит метаболизм арахидоновой кислоты.

При каких заболеваниях/состояниях применяют гидрокортизон?

Показаниями к применению гидрокортизона являются:

эндокринные заболевания — первичная или вторичная недостаточность коры надпочечников (препарат выбора), негнойный тиреоидит, гиперкальциемия вследствие опухолевого заболевания;

воспалительно-дегенеративные и обменные заболевания суставов — псориатический артрит, ревматоидный артрит, ювенильный ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилоартрит, острый и подострый бурсит, острый и неспецифический тендосиновит, острый подагрический артрит, посттравматический остеоартроз, синовит при остеоартрозе, эпикондилит;

системные заболевания соединительной ткани (в период обострения или в качестве поддерживающей терапии) — системная красная волчанка, системный дерматомиозит, острый ревмокардит. При ревматических заболеваниях препарат применяют кратковременно в качестве вспомогательной терапии в период обострения;

кожные болезни, такие как пузырчатка, буллезный герпетиформный и эксфолиативный дерматит, тяжелая форма мультиформной эритемы, грибовидный микоз, тяжелая форма псориаза, тяжелая форма себорейного дерматита;

аллергические состояния, не поддающиеся терапии другими средствами — сезонный или хронический аллергический ринит, сывороточная болезнь, бронхиальная астма, лекарственная аллергия, контактный или атопический дерматит, трансфузионные реакции, острый неинфекционный отек гортани;

офтальмологические заболевания (тяжелые острые и хронические процессы), в частности аллергические краевые язвы роговицы, Herpes zoster, воспаление переднего сегмента, диффузный задний увеит и хориоидит, симпатическая офтальмия, аллергический конъюнктивит, кератит, хориоретинит, неврит зрительного нерва, ирит и иридоциклит;

болезни органов дыхания — саркоидоз, синдром Леффлера, бериллиоз, аспирационный пневмонит;

гематологические заболевания — идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура у взрослых (препарат вводят только внутривенно (в/в)), вторичная тромбоцитопения у взрослых, аутоиммунная гемолитическая анемия, врожденная гипопластическая анемия, лейкоз и лимфома у взрослых (в составе комбинированной терапии), острый лейкоз у детей (в составе комбинированной терапии);

язвенный колит, регионарный энтерит (в составе системной терапии в острый период заболевания);

шок различной этиологии;

трихинеллез с поражением нервной системы или миокарда;

воспалительные и аллергические заболевания кожи немикробной этиологии, например аллергический и контактный дерматит, экзема, нейродермит, токсикодермия (в составе комплексной терапии);

для повышения диуреза при нефротическом синдроме;

для снижения внутричерепного давления при туберкулезном менингите с субарахноидальным блоком или при угрозе блока (при одновременном проведении противотуберкулезной терапии).

В каких формах выпускается гидрокортизон?

Гидрокортизон — препарат, который применяют как системно, так и местно. Для системного применения предназначены такие формы выпуска гидрокортизона, как таблетки, порошок для раствора для инъекций/инфузий 100 мг, суспензия для инъекций 2,5%.

Для местного применения гидрокортизон выпускают в форме мази глазной (1, 2,5 и 0,5%), мази — (0,1-1%), крема (0,1%), эмульсии накожной (0,1%), липокрема (0,1%).

Как правильно разводить порошок гидрокортизона для приготовления раствора для инъекций?

Для в/в инфузии сначала необходимо приготовить раствор, добавив во флакон с порошком гидрокортизона не более 2 мл бактериостатической воды для инъекций. Потом этот р-р следует добавить во флакон 5% р-ра декстрозы или 0,9% р-ра натрия хлорида для инъекций (объем флакона — 100–1000 мл).

Если планируется в/в инъекция (одномоментное введение всей дозы) препарата, то можно растворенный порошок гидрокортизона не разводить во флаконе с раствором для инфузий.

Можно ли вводить гидрокортизон внутримышечно?

Порошок для инъекций гидрокортизона предназначен как для в/в, так и для внутримышечного введения. Важно учитывать, что препарат в форме готовой суспензии гидрокортизона не предназначен для системного введения! Суспензия гидрокортизона — это форма выпуска, предназначенная для местного введения в мягкие ткани, суставы и сухожильные влагалища.

Как правильно вводить суспензию гидрокортизона в полость сустава?

Для взрослых и детей в возрасте старше 14 лет разовая доза зависит от размера сустава и тяжести заболевания — 5–50 мг гидрокортизона внутрисуставно и периартикулярно. На протяжении 24 ч взрослым можно проводить инъекции не более чем в 3 сустава.

Для детей в возрасте младше 14 лет разовая доза гидрокортизона зависит от размера сустава и от тяжести заболевания — 5–30 мг внутрисуставно и периартикулярно.

Пациенты пожилого возраста: стероиды следует применять с осторожностью из-за усиления побочных эффектов.

Лечебный эффект при внутрисуставном введении лекарственного средства наступает на протяжении 6–24 ч и сохраняется в период от нескольких суток до нескольких недель. Повторное введение препарата возможно через 3 нед. Препарат не следует вводить непосредственно в сухожилие, поэтому при тендините его вводят в сухожильное влагалище.

При каких заболеваниях применяют мазь с гидрокортизоном?

Показаниями к местному применению являются поверхностные неинфицированные дерматозы, при которых показаны местные кортикостероиды (экзема, аллергический и контактный дерматит, нейродермит, псориаз). Топические ГКС применяют также для продолжения лечения или поддерживающей терапии при дерматозах, при которых в прошлом назначали более сильные кортикостероиды.

Как правильно применять мазь с гидрокортизоном?

Гидрокортизон в форме мази или крема следует наносить равномерным тонким слоем на пораженные участки кожи. Препарат можно осторожно втирать в кожу для ускорения его проникновения. Для обеспечения лучшего терапевтического эффекта можно накладывать окклюзионную повязку.

Можно ли мазь с гидрокортизоном наносить на лицо?

С осторожностью следует наносить препарат на кожу лица, гениталий и волосистую часть головы, кожа которых наиболее чувствительна к кортикостероидам. Применение препарата в области лица, сгибателей и на других участках тонкой кожи может привести к атрофии кожи и повышению всасывания препарата.

Как долго можно применять гидрокортизоновую мазь?

Если возможно, то следует избегать длительной терапии. Период непрерывного лечения должен длиться максимум 7 дней. При необходимости более длительной терапии продолжительность курса и режим применения определяет врач.

Можно ли применять гидрокортизоновую мазь при герпесе?

Герпес в острой фазе является противопоказанием к применению форм гидрокортизона для местного применения.

При каких заболеваниях применяют гидрокортизоновую глазную мазь?

Показаниями к применению гидрокортизоновой мази в офтальмологии являются:

аллергический конъюнктивит;

острый и хронический ирит, иридоциклит, увеит, хориоретинит;

симпатическая офтальмия, послеоперационное раздражение;

восстановление прозрачности роговицы после перенесенного кератита, ожога (в том числе химического);

угнетение неоваскуляризации.

В течение какого периода времени гидрокортизон выводится из организма?

Введенная в/в или в/м доза гидрокортизона в форме раствора для инъекций почти полностью выводится из организма в течение 12 ч, поэтому для поддержания высоких концентраций препарата в крови необходимо вводить его системно или каждые 4–6 ч.

Какие могут быть нежелательные побочные эффекты при применении гидрокортизона?

Нежелательные реакции при применении высоких доз ГКС в течение короткого периода развиваются редко, но возможно возникновение пептических язв. Гидрокортизон может маскировать симптомы инфекции, во время терапии этими препаратами могут развиваться новые инфекционные процессы. При применении ГКС может снижаться сопротивляемость организма и его способность локализовать инфекционный процесс. Введение гидрокортизона в средних и высоких дозах может привести к повышению артериального давления, задержке солей и воды в организме и к повышенному выведению калия. Также могут отмечаться эндокринные нарушения:

нарушения менструального цикла;

развитие синдрома Кушинга;

угнетение гипофизарно-надпочечниковой оси;

снижение толерантности к углеводам;

манифестация латентного сахарного диабета;

повышение потребности в инсулине или в пероральных гипогликемических препаратах, применяемых при сахарном диабете;

угнетение роста у детей.

В каких ситуациях назначают гидрокортизон в таблетках?

Гидрокортизон в форме таблеток для приема внутрь применяют в качестве заместительной терапии при первичной, вторичной или острой адренокортикальной недостаточности. Также таблетированный гидрокортизон допустимо применять перед хирургическим вмешательством и при серьезной травме или заболевании у пациентов с известной адренокортикальной недостаточностью или сомнительным резервом надпочечников.