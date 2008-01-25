Генетические доказательства реинфекции COVID-19

Американец заразился SARS-CoV-2 дважды с интервалом в полтора месяца, и второй случай инфицирования протекал тяжелее, чем в первый раз. Это результаты исследования, опубликованные 12 октября в журнале «The Lancet Infectious Diseases». Соответственно, 25-летний мужчина из штата Невада был госпитализирован и подвергся искусственной вентиляции легких после второго случая инфицирования. При этом его анамнез не был отягощен, и каких-либо отклонений в иммунном статусе также не было.

Выявление генетических расхождений, более значимых, чем бывает при непродолжительной эволюции in vivo, свидетельствует о заражении двумя разными вариантами вируса Sars-CoV-2. В исследовании были названы четыре других случая во всем мире, в которых люди, которые уже были инфицированы коронавирусом, заразились повторно. Такие случаи были зафиксированы в Бельгии, Нидерландах, Гонконге и Эквадоре.

Пока неясно, как долго сохраняется иммунитет после первого заражения вирусом, пояснил ведущий автор исследования Марк Пандори (Mark Pandori). Но исследование показывает, что предыдущее инфицирование необязательно защищает от повторного. Это означает, что те, у кого был положительный результат теста, «должны продолжать принимать меры предосторожности», в том числе держаться на расстоянии от других людей, носить маски и регулярно мыть руки.

По материалам thelancet.com; фото: М. Пандори