Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииГенетические доказательства реинфекции COVID-19

Генетические доказательства реинфекции COVID-19

Опубликовано  13.10.2020

Американец заразился SARS-CoV-2 дважды с интервалом в полтора месяца, и второй случай инфицирования протекал тяжелее, чем в первый раз. Это результаты исследования, опубликованные 12 октября в журнале «The Lancet Infectious Diseases». Соответственно, 25-летний мужчина из штата Невада был госпитализирован и подвергся искусственной вентиляции легких после второго случая инфицирования. При этом его анамнез не был отягощен, и каких-либо отклонений в иммунном статусе также не было.

Выявление генетических расхождений, более значимых, чем бывает при непродолжительной эволюции in vivo, свидетельствует о заражении двумя разными вариантами вируса Sars-CoV-2. В исследовании были названы четыре других случая во всем мире, в которых люди, которые уже были инфицированы коронавирусом, заразились повторно. Такие случаи были зафиксированы в Бельгии, Нидерландах, Гонконге и Эквадоре.

Пока неясно, как долго сохраняется иммунитет после первого заражения вирусом, пояснил ведущий автор исследования Марк Пандори (Mark Pandori). Но исследование показывает, что предыдущее инфицирование необязательно защищает от повторного. Это означает, что те, у кого был положительный результат теста, «должны продолжать принимать меры предосторожности», в том числе держаться на расстоянии от других людей, носить маски и регулярно мыть руки.

По материалам thelancet.com; фото: М. Пандори

Опубликовано  13.10.2020

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости