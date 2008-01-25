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Новости медицины и фармацииГенетически обусловленная связь между дефицитом витамина D и сердечно-сосудистыми заболеваниями

Генетически обусловленная связь между дефицитом витамина D и сердечно-сосудистыми заболеваниями

Опубликовано  07.12.2021

В глобальном масштабе сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной летальных исходов. Смертность от ССЗ в мире составляет 17,9 млн в год.

Результаты исследования, опубликованные в «European Heart Journal», демонстрируют, что у людей с дефицитом витамина D с большей вероятностью диагностируют ССЗ и повышенное артериальное давление, чем у лиц с нормальным уровнем витамина D. Частота кардиальной патологии среди пациентов с дефицитом витамина D в 2 раза превышает таковую среди лиц с его нормальным уровнем.

Исследователи из Australian Center for Precision Health выявили генетические доказательства связи недостаточности витамина D с развитием ССЗ.

Недостаточность витамина D отмечается во многих регионах: данные Британского биобанка (UK Biobank) демонстрируют, что у 55% людей отмечают дефицит витамина D (<50 нмоль/л), а у 13% — выраженный дефицит (<25 нмоль/л).

Дефицит витамина D различной выраженности отмечают у около 23% жителей Австралии, 24% жителей США и 37% жителей Канады.

Главный исследователь, профессор Элина Хиппенен (Elina Hyppönen) из Университета Южной Африки (University of South Africa — UniSA) отметила, что изучение роли дефицита витамина D в развитии ССЗ может помочь спланировать профилактические мероприятия.

Выраженный дефицит витамина D выявляют относительно редко, однако он является важным фактором развития ССЗ. Это особенно актуально для лиц с ограниченными возможностями, которые редко выходят на улицу.

Также можно получать витамин D из продуктов питания, включая жирную рыбу, яйца и обогащенные продукты и напитки. При этом пища, к сожалению, является относительно недостаточным источником витамина D. Если человек не проводит достаточно времени на солнце, ему требуется ежедневно принимать соответствующие пищевые добавки.

Результаты исследования позволяют предположить, что повышение уровня витамина D может быть мерой профилактики ССЗ. По мнению исследователей, 4,4% всех случаев ССЗ можно было бы предотвратить, если повысить уровень витамина D в организме ≥50 нмоль/л.

В этом крупномасштабном исследовании использовали новый генетический подход, который позволил оценить, как повышение уровня витамина D может повлиять на риск развития ССЗ, основываясь на том, насколько высок был фактический уровень витамина D. В исследовании использовали информацию о 267 980 пациентах, что позволило команде ученых предоставить надежные статистические доказательства связи между дефицитом витамина D и ССЗ.

Э. Хиппенен отметила наличие в исследовании ограничения: неэтично привлекать людей с дефицитом витамина D к рандомизированному контролируемому исследованию и оставлять их без лечения на длительное время. Однако можно предположить, что у пациентов с самым низким исходным уровнем витамина D его коррекция будет оказывать наибольший профилактический эффект в отношении ССЗ.

По материалам www.news-medical.net

Опубликовано  07.12.2021

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