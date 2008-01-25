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Новости медицины и фармацииГенетическая диагностика: ключ к подбору индивидуальной схемы лечения пациентов с эпилепсией

Генетическая диагностика: ключ к подбору индивидуальной схемы лечения пациентов с эпилепсией

Опубликовано  23.12.2021

На ежегодном собрании Американского общества эпилепсии (American Epilepsy Society) были представлены результаты исследования, в котором изучали целесообразность проведения генетических исследований при составлении индивидуальной схемы терапии больных  эпилепсией в детском возрасте.

Ведущий автор исследования Изабель Хэвиленд (Isabel Haviland), невролог из Бостонской детской больницы (Boston Children’s Hospital)/Гарвардской медицинской школы (Harvard Medical School), сообщила, что генетические исследования значительно влияют на эффективность медицинской помощи при эпилепсии, которая диагностируется в младенческом или детском возрасте.

По данным И. Хэвиленд, причины этого заболевания не установлены в 2/3 случаев детской эпилепсии. Однако при проведении генетического исследования у некоторых пациентов можно диагностировать моногенную этиологию эпилепсии.

Исследователи изучили данные 602 пациентов в Бостонской детской больнице, которые прошли генетическое секвенирование в период 2012–2019 г. Из них, по словам И. Хэвиленд, 152 (25%), имели положительный результат, указывающий на генетическую причину эпилепсии (46% женского пола, средний возраст начала заболевания — 6 мес (2–15 мес)). Эти пациенты были включены в исследование.

Установлено, что у 72% пациентов результаты генетического обследования могут дать дополнительную информацию при подборе схемы лечения. Генетическая верификация диагноза может изменять такие направления медицинской помощи, как координация (48%), лечение (45%), консультирование относительно прогноза заболевания (28%) и в некоторых случаях — изменение ранее установленного диагноза (1%).

В качестве примеров И. Хэвиленд привела три случая:

  • у пациента выявлен вызывающий заболевание аллель гена PRRT2. Этот ген участвует в высвобождении нейромедиаторов в головном мозге. Благодаря обследованию больному была назначена терапия противосудорожным препаратом окскарбазепин, который часто эффективен при эпилепсии, ассоциированной с морбидной аллелью этого гена. Отмечался положительный эффект от назначенного лечения и позже судорожные приступы прекратились;
  • у пациента была установлена вариация (морбидный аллель) в гене SCN1A, которая вызывает различные типы эпилепсии. Во время верификации диагноза проводили клиническое исследование препарата фенфлурамина, который рекомендуется для применения у пациентов с морбидными аллелями SCN1A. Этот препарат позже был одобрен Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) для лечения больных эпилепсией, связанной с геном SCN1A;
  • в результате исследования у пациента была выявлена морбидная аллель в гене GRIN2A. Этот ген обеспечивает передачу сигнала между нейронами. Больному был назначен мемантин — препарат, который действует на конкретный биологический процесс. Это лекарственное средство не было бы назначено без предварительного проведения генетической диагностики, поскольку в настоящее время оно одобрено только для лечения пациентов с болезнью Альцгеймера.

Кроме того, исследователи установили, что генетическое обследование позволяет оптимизировать терапевтическую схему как у пациентов с ранним началом эпилепсии (в возрасте младше 2 лет), так и у больных, у которых заболевание развивается в старшем возрасте. Этот подход применим к пациентам с нормальным психоэмоциональным развитием и с его нарушениями (расстройство аутистического спектра, умственная отсталость и задержка развития).

По материалам www.medscape.com

Опубликовано  23.12.2021

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