В недавнем исследовании показано, что у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) повышен риск развития пародонтита.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Biomedicines».

ГЭРБ — одно из наиболее часто диагностируемых заболеваний пищеварительного тракта. Наиболее частые симптомы ГЭРБ — отрыжка кислым и изжога. ГЭРБ может приводить к развитию таких осложнений, как пептические стриктуры пищевода, эзофагит и пищевод Барретта. Также у пациентов с ГЭРБ повышен риск развития аденокарциномы пищевода и заболеваний органов дыхания. По оценкам экспертов, ГЭРБ диагностируется у около 20% взрослого населения Европы и Северной Америки. В Восточной Азии ГЭРБ диагностируется у около 7,8% населения. Считается, что риск развития ГЭРБ зависит от образа и рациона питания и генетической предрасположенности.

Пародонтит является одним из наиболее распространенных хронических воспалительных заболеваний полости рта во всем мире. При пародонтите может развиваться прогрессирующая дегенерация соединительной ткани десен и зубов, периодонтальной связки и альвеолярной кости, повышен риск потери зубов. Ранее в исследованиях было показано, что хронический пародонтит чаще отмечается и имеет более тяжелое течение у взрослых американцев и европейцев, чем у взрослых жителей Восточной Азии. Пародонтит приводит к развитию системного воспаления и связан с повышенным риском ряда заболеваний, включая сердечно-сосудистые, заболевания органов дыхания, сахарный диабет, ревматоидный артрит, остеопороз, деменцию, заболевания желудочно-кишечного тракта и инфекцию Helicobacter pylori.

Ранее в исследованиях, включавших небольшую выборку участников, установлена связь между ГЭРБ и повышенным риском развития воспалительных заболеваний полости рта.

Синь Ли (Xin Li) из Китайского медицинского университета в Тайчжуне (China Medical University in Taichung), Тайвань, с коллегами проанализировали связь между диагностированной ГЭРБ и риском развития пародонтита в ретроспективном когортном исследовании.

В исследовании приняли участие 20 125 участников в возрасте 40 лет и старше с ГЭРБ и 20 125 участников соответствующего возраста без ГЭРБ.

В исследовании для анализа были использованы данные Тайваньской национальной базы данных исследований медицинского страхования (Taiwan National Health Insurance Research Database).

В нем установлено, что риск развития пародонтита был значительно повышен у пациентов с ГЭРБ по сравнению с участниками без данного заболевания. Полученные в исследовании результаты скорректированы с учётом пола, возраста и наличия сопутствующих заболеваний. Также показано, что риск развития пародонтита был выше у пациентов с тяжелым течением ГЭРБ.

Авторы исследования подчёркивают необходимость ранней диагностики пародонтита у больных с ГЭРБ. Также следует уделять внимание мерам профилактики и лечения пародонтита у больных с ГЭРБ. Так, авторы исследования объяснили, что стоматологам следует оценивать ГЭРБ как этиологический фактор развития пародонтита.

По материалам www.mdpi.com, www.medicalxpress.com