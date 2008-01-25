Что такое фурункул

Фурункул — это острое, гнойно-некротическое инфекционное поражение волосяного фолликула (мешочка), вызванное золотистым стафилококком (лат. Staphylococcus aureus) (Мишинькин П.Н. и соавт., 2009).

Также возможно появление стерильных абактериальных фурункулов, например после введения с помощью инъекции лекарственных средств, чаще всего в форме растворов на маслянистой основе.

Классификация

Фурункулы подразделяются на:

единичные, когда поражены единичные волосяные фолликулы;

множественные, когда поражены множественные волосяные фолликулы. Иное название множественных фолликулов — фурункулез.

В свою очередь, фурункулез подразделяется на:

локализованный, когда поражаются волосяные фолликулы одного участка тела;

множественный, когда поражаются волосяные фолликулы или нескольких участков, или всего тела.

Почему появляются фурункулы

Основным микроорганизмом, вызывающим фурункулез, является золотистый стафилококк, включая как метициллинчувствительные (MSSA), так и метициллинрезистентные (MRSA) штаммы.

Алиментарная недостаточность (недоедание), сахарный диабет и ВИЧ-инфекция являются важными факторами развития фурункулеза.

Вместе с тем следует отметить, что в значительном числе случаев фурункулеза у здоровых молодых людей убедительного предрасполагающего фактора развития фурункулеза установить не удается.

Выделение из фурункула инфицирующих штаммов стафилококков, обычно содержащихся, например в полости носа, можно рассматривать как тяжелую и повторную инокуляцию (внедрение микроорганизма в кожу и мягкие ткани), которая довольно часто отмечается у хронического носителя стафилококковой инфекции.

Поверхностный защитный механизм кожи и нормальный баланс микрофлоры могут быть нарушены в пользу стафилококков, размножение и рост которых происходят в течение нескольких месяцев возле участков с недавно зажившими повреждениями кожи.

Из мест своих роста и размножения стафилококки с грязью через кожу рук и одежду могут распространяться и поражать волосяные фолликулы кожи на других участках тела.

Простое механическое трение воротничков и ремней, а также неаккуратное бритье могут определять направление распространения стафилококковой инфекции (Hay R.J., Morris‐Jones R., 2016).

Стадии развития фурункула

Отвечая на часто задаваемый вопрос: «Как распознать стадии развития фурункула?», следует отметить, что в процессе развития фурункула выделяют 3 стадии:

инфильтративная;

гнойно-некротическая;

заживления.

Для инфильтративной стадии фурункула характерно появление на поверхности кожи инфильтрата — плотного, на ощупь болезненного, гиперемированного (покрасневшего) участка кожи обычно размером 1–3 см в диаметре. Кожные покровы вокруг инфильтрата становятся отечными и болезненными. Иногда пациент ощущает покалывание. Характерной особенностью фурункула является образование инфильтрата вокруг волоса.

Через 3–4 сут от момента появления первых симптомов возникает гнойно-некротическая стадия. В центре инфильтрата появляется стержень из гноя и некротизированных (отмерших) тканей. Верхушка стержня слегка выступает над инфильтратом. Спустя некоторое время покрывающая фурункул истонченная кожа прорывается, и гной с некротизированными тканями выходят наружу. При этом отмечается значительное улучшение состояния пациента. Гиперемия и болезненность пораженного фурункулом участка кожи постепенно исчезают.

После отторжения гноя и некротизированных тканей происходит стадия заживления фурункула. Если фурункул был небольшим, на коже следов не останется. Если фурункул был крупным, на месте заживления происходит рубцевание, оставляя рубцы.

Чем опасен фурункул?

При локализации фурункула в области носогубного треугольника или, как его еще называют, «треугольника смерти», его течение становится особенно опасным, поскольку отток венозной крови и лимфы от данного участка происходит к угловой вене, имеющей важное клиническое значение.

Тромбофлебит (тромбоз вены и ее воспаление), являющийся осложнением фурункула верхней губы или носа, преодолев глазную вену, может переместиться в пещеристый синус (один из отделов твердой оболочки головного мозга) и стать причиной его тромбоза.

Кроме того, при фурункуле в области носогубного треугольника возможно одно из нижеперечисленных осложнений:

менингит (воспаление твердой мозговой оболочки);

менингоэнцефалит (воспаление твердой мозговой оболочки и вещества головного мозга);

сепсис (генерализованное воспаление).

Особенности фурункула у детей

Фурункулы относительно редко выявляют у детей дошкольного и младшего школьного возраста в условиях умеренного климата, за исключением детей с атопическим дерматитом. Вместе с тем следует отметить, что частота возникновения фурункулов и фурункулеза быстро повышается по мере приближения периода полового созревания. У подростков и молодых взрослых фурункулез является довольно распространенным инфекционным поражением кожи. В период полового созревания фурункулы и фурункулез чаще отмечаются у юношей, чем у девушек. Пик заболевания фурункулезом довольно часто совпадает с пиком появления угревой сыпи (acne vulgaris) (Hay R.J., Morris‐Jones R., 2016).

Возможные осложнения

Частыми осложнениями фурункулов и фурункулеза являются следующие нозологии:

лимфангит — воспаление регионарных лимфатических сосудов, по которым происходит отток лимфы от пораженных участков тела;

лимфаденит — воспаление регионарных лимфатических узлов, в которые происходит отток лимфы по лимфатическим сосудам от пораженных участков тела;

флегмоны и абсцессы — гнойные поражения подкожно-жировой клетчатки и прочих мягких тканей. Также возможно развитие флегмон и абсцессов в других органах;

сепсис (заражение крови) — системная воспалительная реакция организма в ответ на проникновение стафилококков в кровь.

При локализации фурункула на лице, особенно в области носогубного треугольника, возможны следующие осложнения:

тромбоз пещеристого синуса;

менингит — воспаление твердой мозговой оболочки головного мозга;

менингоэнцефалит — воспаление твердой мозговой оболочки и вещества головного мозга;

Также осложнениями фурункулов могут быть следующие нозологии:

со стороны сердца — эндокардит (воспаление внутренней оболочки сердца);

со стороны суставов — артриты (воспаление суставов);

со стороны почек — пиелонефрит (воспаление чашечно-лоханочного аппарата почек.

Лечение фурункула и фурункулеза

В случае возникновения проблемы, как лечить фурункулы и чем лечить фурункулез, врачи-специалисты отмечают, что самостоятельно заниматься фурункулом и его лечением, в том числе путем выдавливания, не следует, поскольку это небезопасно.

При наличии фурункула или фурункулеза за медицинской помощью следует обращаться к квалифицированному семейному врачу или хирургу.

Лечение инфильтративной стадии единичного фурункула без его рецидивирования — консервативное, с помощью фармакотерапевтических средств в форме для местного применения, например в форме растворов для наружного применения. Волосы на коже вокруг инфильтрата аккуратно состригают (не сбривают!), затем кожу над инфильтратом обрабатывают раствором антисептика (перманганата калия, 70% раствором этилового спирта, спиртовым раствором борной или салициловой кислоты). 2 раза в сутки, через равные временные интервалы, на инфильтрат накладывают салфетку или тампон с ихтиоловой мазью или линиментом бальзамическим по Вишневскому. Салфетку закрепляют на коже с помощью лейкопластыря, поскольку наложение циркулярной повязки в этом случае нежелательно.

При смене салфетки остатки мази или линимента смывают теплой водой, затем обрабатывают кожу над инфильтратом спиртовым раствором борной или салициловой кислоты от периферии инфильтрата к его центру.

Затем на инфильтрат вновь накладывают салфетку с ихтиоловой мазью или линиментом бальзамическим по Вишневскому, закрепляя ее лейкопластырем.

Ускорить процесс созревания гнойно-некротического стержня и вскрытия фурункула можно путем нанесения на верхушку фурункула спиртового раствора салициловой кислоты.

После вскрытия фурункула используют примочки со стерильным гипертоническим раствором или раствором фурациллина. Полость после вскрытия фурункула промывают раствором хлоргексидина биглюконата и затем накладывают салфетку или тампон с мазью, содержащей комбинацию хлорамфеникола и метилурацила. Замену салфетки или тампона с этой мазью производят 1–2 раза в сутки, закрепляя их края на коже с помощью лейкопластыря.

При локализации фурункула на лице больному необходимо соблюдать постельный режим, в некоторых случаях его госпитализируют.

При фурункулезе (множественных фурункулах) или хроническом течении единичного фурункула с его рецидивированием врач может назначить антибиотикотерапию с учетом данных о чувствительности золотистого стафилококка к определенным антибиотикам в регионе, если таковые имеются.

Чаще всего врач назначает антибиотики широкого спектра действия (пенициллины, цефалоспорины, макролиды, линкозамиды) как в форме для приема внутрь, например в форме таблеток, так и в инъекционной форме.

Продолжительность антибиотикотерапии часто составляет 8–10 сут. Самостоятельное, без консультации с лечащим врачом, досрочное прекращение назначенной пациенту антибиотикотерапии приводит к росту резистентных к действию антибиотиков штаммов золотистого стафилококка, а также к рецидивам фурункулеза.

При фурункулезе рекомендуется прием поливитаминно-минеральных комплексов, особенно богатых витаминами А, С, Е, PP.

Иногда при хроническом течении фурункулеза с целью усиления иммунитета пациенту назначают человеческий иммуноглобулин (антитела класса IgG) и облучение крови с помощью ультрафиолетового излучения.

Особенно часто в гнойно-некротической стадии применяют хирургическое лечение объемных фурункулов, в частности при наличии толстой кожи над его верхушкой, когда врач с помощью скальпеля производит разрез, улучшая отток гноя и некротизированных тканей. Также хирургическое лечение проводится при наличии осложнений фурункулеза.

Консервативная терапия после хирургического вскрытия полости фурункула и оттока гноя с некротизированными тканями аналогична описанной выше терапии после самостоятельного вскрытия фурункула.

Фурункулы и фурункулез: актуальность диагностики, терапии и профилактики

Учитывая крайне широкую распространенность фурункулеза, вопросы его диагностики, лечения и профилактики остаются очень актуальными для всех слоев населения, а также работников