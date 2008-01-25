Фуросемид: вопросы и ответы

Что такое фуросемид?

Фуросемид — препарат с выраженным мочегонным (салуретическим) действием, который эффективен как при приеме внутрь, так и при парентеральном применении.

Как действует фуросемид?

Фуросемид является петлевым диуретиком быстрого действия, который проявляет относительно сильный и кратковременный диуретический эффект. Фуросемид блокирует Na+K+2Cl-котранспортер, расположенный в базальных мембранах клеток толстого сегмента восходящей части петли Генле. Диуретический эффект возникает в результате ингибирования реабсорбции натрия хлорида в этом сегменте петли Генле. В результате фракционная экскреция натрия может достигать 35% клубочковой фильтрации натрия. Вторичные эффекты повышенной экскреции натрия заключаются в увеличении выведения мочи (благодаря осмотически связанной воде) и дистальной канальцевой секреции калия. Также повышается экскреция ионов кальция и магния. Фуросемид вызывает дозозависимую стимуляцию ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. При сердечной недостаточности фуросемид приводит к острому снижению сердечной преднагрузки (путем сужения емкостных венозных сосудов). Этот ранний сосудистый эффект является простагландин-опосредованным и предполагает адекватную функцию почек с активацией ренин-ангиотензиновой системы и нормальным синтезом простагландинов. Кроме того, благодаря присущему ему натрийуретическому эффекту фуросемид снижает реактивность сосудов относительно катехоламинов, которая увеличена у пациентов с артериальной гипертензией. Антигипертензивная эффективность фуросемида объясняется увеличенной экскрецией натрия, уменьшенным объемом крови и уменьшенным ответом гладких мышц сосудов на стимуляцию вазоконстрикторами или сосудосуживающими средствами. Дозозависимое увеличение диуреза и натрийуреза наблюдалось у здоровых добровольцев, получавших фуросемид в дозе 10–100 мг. Продолжительность действия у здоровых добровольцев составляет около 3 ч после внутривенного введения 20 мг фуросемида.

В каких формах выпускается фуросемид?

Фуросемид для приема внутрь выпускают в таблетках по 40 мг. Фуросемид для парентерального введения (внутримышечного и внутривенного) выпускают в форме готового раствора для инъекций 20 мг (10 мл/мл, в ампуле 2 мл).

Когда назначают фуросемид?

Фуросемид назначают при наличии таких показаний:

отеки при хронической застойной сердечной недостаточности (если необходимо лечение с применением диуретиков);

отеки при острой застойной сердечной недостаточности;

отеки при хронической почечной недостаточности;

острая почечная недостаточность, в том числе у беременных или во время родов;

эклампсия;

отек легких;

отек головного мозга;

отеки при заболеваниях печени (в случае необходимости, для дополнения лечения с применением антагонистов альдостерона);

гипертонический криз (в составе комплексной терапии);

индукция форсированного диуреза;

отравление барбитуратами.

Как принимать таблетки фуросемида при отеках?

Фуросемид в таблетках принимают внутрь. Обычно таблетку 40 мг принимают до еды 1 раз в сутки утром. Если эффект недостаточный, дозу допустимо повысить до 80–160 мг в сутки. В таком случае дозу делят на 2–3 приема и принимают с интервалом 6 ч. После достижения достаточного мочегонного эффекта (уменьшение отеков) делают перерыв в приеме препарата 1–2 дня и в дальнейшем назначают в более низкой суточной дозе.

Как применять фуросемид в форме раствора для инъекций?

Внутривенная инъекция/инфузия: фуросемид следует назначать в виде медленной инъекции или инфузии со скоростью не более 4 мг в минуту. Пациентам с выраженными нарушениями функции печени (креатинин сыворотки крови >5 мг/дл) рекомендуется вводить инфузии со скоростью не более 2,5 мг в минуту. Внутримышечная инъекция: назначение препарата в форме внутримышечной инъекции следует ограничивать только исключительными случаями, когда нецелесообразен прием внутрь и внутривенное введение. Следует принять во внимание, что способ введения лекарственного средства в форме внутримышечной инъекции не показан при острых состояниях, таких как отек легких.

Как применять фуросемид при сердечной недостаточности?

При отеках вследствие хронической застойной сердечной недостаточности рекомендованная начальная доза лекарственного средства для перорального приема составляет 20–50 мг в сутки. В случае необходимости можно регулировать дозу в соответствии с терапевтическим ответом пациента. Рекомендуется принимать суточную дозу, распределенную на 2 или 3 приема. Если отеки развиваются вследствие острой застойной сердечной недостаточности, рекомендованная начальная доза лекарственного средства составляет 20–40 мг, назначать в форме болюсной инъекции. В случае необходимости можно регулировать дозу в соответствии с терапевтическим ответом пациента.

Как применять фуросемид при отеках, связанных с заболеваниями печени?

Фуросемид назначают как дополнение к терапии антагонистами альдостерона в случаях, когда применение только антагонистов альдостерона недостаточно. Для предотвращения осложнений, таких как ортостатическая гипотензия или нарушения электролитного и кислотно-щелочного баланса, дозу следует осторожно титровать, чтобы обеспечить постепенную начальную потерю жидкости. Для взрослых пациентов это означает, что введение такой дозы приводит к суточному уменьшению массы тела примерно на 0,5 кг. Если внутривенное введение является абсолютно необходимым, начальная разовая доза составляет 20–40 мг.

Как применять фуросемид при гипертоническом кризе?

Рекомендованную начальную дозу 20–40 мг назначать в виде болюсной инъекции. В случае необходимости можно регулировать дозу в зависимости от терапевтического ответа пациента.

Как применять фуросемид при отравлениях?

Фуросемид для поддержки форсированного диуреза применяют внутривенно, дополнительно к введению инфузий электролитных растворов. Доза зависит от терапевтического ответа на фуросемид. Потерю жидкости и электролитов следует регулировать во время лечения. В случае отравления кислотными или щелочными веществами выведение жидкости можно ускорить путем ощелачивания или окисления мочи соответственно. Рекомендованная начальная доза составляет 20–40 мг, назначать внутривенно.

Какое влияние оказывает фуросемид на почки?

Фуросемид повышает выведение натрия и хлора почками. Эти два макроэлемента повышают осмотическое давление мочи, а значит, способствуют более активному вторичному выведению мочи из организма. Таким образом, фуросемид непосредственно увеличивает объем выделяемой мочи.

Можно ли принимать фуросемид при почечной недостаточности?

Натрийуретическое действие фуросемида зависит от определенных факторов, включая степень тяжести почечной недостаточности и баланс натрия. В целом существуют такие принципы применения фуросемида у пациентов с почечной недостаточностью:

пациентам с хронической почечной недостаточностью следует с осторожностью титровать дозу для достижения необходимой интенсивности диуреза;

для взрослых пациентов достаточная терапевтическая доза должна способствовать уменьшению массы тела примерно на 2 кг в сутки (примерно 280 ммоль Na + );

); при острой почечной недостаточности перед тем, как начать применение фуросемида, следует компенсировать гиповолемию, артериальную гипотензию и значительный электролитный и кислотно-щелочной дисбаланс;

рекомендуется как можно быстрее переводить пациента с внутривенного введения фуросемида на пероральный прием;

рекомендованная начальная доза составляет 40 мг, назначать в форме внутривенной инъекции. Если после введения разовой дозы не достигнута желаемая интенсивность выведения жидкости, фуросемид можно назначать в форме непрерывной инфузии в дозе 50–100 мг/ч.

Можно ли применять фуросемид при гемодиализе?

Если у пациента анурия (полное отсутствие выделения мочи), то фуросемид такому больному противопоказан. При тяжелой степени почечной недостаточности следует руководствоваться реакцией на разовое введение фуросемида — если диурез не усилился, то дальнейшее введение препарата не показано. Для пациентов, находящихся на гемодиализе (если сохраняется остаточная выделительная функция почек), общая суточная пероральная доза составляет 250–1500 мг.

Как принимать фуросемид с Аспаркамом?

Фуросемид способствует интенсивному выведению калия и магния из организма. Поэтому при длительном применении фуросемида показано восполнение пула калия и магния. Однако оптимальный режим приема этих препаратов определяет врач.

Как принимать фуросемид для уменьшения массы тела?

Фуросемид не является препаратом, влияющим на жировой или углеводный обмен, а значит, он не снижает содержание жировой ткани в организме. Фуросемид только способствует ускоренному выведению жидкости. Такой эффект может вызвать субъективное уменьшение массы тела, однако бесконтрольное применение фуросемида опасно для жизни.

Как долго можно принимать фуросемид?

В случае острых заболеваний фуросемид назначается однократно или коротким курсом до достижения лечебного эффекта. Если же задержка жидкости в организме связана с декомпенсированным хроническим заболеванием, возможен длительный (или пожизненный) прием препарата. Однако при длительном применении фуросемида необходимо контролировать уровни калия и магния в плазме крови и при необходимости восполнять их дефицит.