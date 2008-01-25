В преддверии нового притока пациентов большое французское исследование, проведенное почти в 150 отделениях интенсивной терапии Франции, Бельгии и Швейцарии, уточняет профиль и судьбу 4200 пациентов с тяжелым течением, госпитализированных во время первой волны COVID-19. Авторы этой работы, опубликованной в журнале «Intensive Care Medicine», извлекают несколько уроков для предстоящих трудных недель.

Александр Демуль (Alexandre Demoule), реаниматолог из клиники Сорбоннского университета (Sorbonne Université), президент научного совета Европейской исследовательской сети по искусственной вентиляции (Research Network on Mechanical Ventilation — REVA), отметив улучшение показателей смертности в начале и в конце первой войны (с 42 до 25%), оценил ее на уровне других острых респираторных дистресс-синдромов, например, связанных с гриппом. Помимо улучшения ухода, другие факторы, такие как поступление пациентов с более легким течением после пика эпидемии, также могут объяснить снижение летальности в отделениях интенсивной терапии. Но цена, которую приходится платить, — это гораздо более длительное пребывание в больнице пациентов с COVID-19 (до 48 дней для 25% из них).

В исследование Covid-ICU включили более 4200 человек, госпитализированных в реанимацию с 25 февраля по 4 мая, а затем подвергавшихся наблюдению в течение 3 мес. Были включены только больные, диагноз которых был подтвержден с помощи метода полимеразной цепной реакции. «Эти пациенты не особенно уязвимые. Они довольно молоды (половина моложе 63 лет, четверть моложе 54 лет) и у них отмечают общие болезни французского населения: избыточную массу тела или ожирение (75%), артериальную гипертензию (45%), сахарный диабет (28%)», — подчеркнул доктор Матье Шмидт (Matthieu Schmidt), реаниматолог больницы Питье-Сальпетриер (Pitié–Salpêtrière Hospital) и координатор исследования.

Три четверти заболевших — мужчины. Их респираторная недостаточность очень серьезна: 80% пришлось интубировать во время пребывания, из них 63% — с первого дня. Часто выявляют осложнения: 28% пациентов, интубированных в течение первых 24 ч, потребовали диализа из-за почечной недостаточности, а у 17% отмечали тромбоэмболию, что при COVID-19 является более частым явлением, чем, например, при тяжелом гриппе. Пациенты оставались в отделении интенсивной терапии в среднем на 10 дней дольше, чем больные с острым респираторным дистресс-синдромом другой этиологии. Это объясняет, по словам доктора М. Шмидта быструю перегрузку системы здравоохранения во время этой эпидемии.

Авторы заключили, что среди более 4000 тяжелобольных пациентов с COVID-19, поступивших в отделения интенсивной терапии, 90-дневная смертность составила 31% и снизилась с 42 до 25% за период исследования. Смертность была выше у лиц пожилого возраста, пациентов с сахарным диабетом, ожирением и тяжелым острым респираторным дистресс-синдромом.

По материалам esicm.org; lefigaro.fr