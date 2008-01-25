Флуоксетин: вопросы и ответы

Флуоксетин является мощным антидепрессантом без выраженного седативного эффекта.

Как действует на человека флуоксетин?

По химической структуре он не относится ни к трициклическим, ни к тетрациклическим антидепрессантам, а является селективным ингибитором обратного нейронального захвата серотонина. Флуоксетин проявляет выраженную антидепрессивную активность, что, видимо, связано с мощным специфическим ингибированием обратного захвата серотонина в синапсах нейронов центральной нервной системы. Флуоксетин, в отличие от трициклических антидепрессантов, является слабым антагонистом мускариновых, гистаминовых и адренергических рецепторов, слабо действует на холинергические и Н 1 -рецепторы. Способствует улучшению настроения, устраняет чувство страха и напряжение, дисфорию. При его применении не отмечаются отрицательные явления со стороны сердечно-сосудистой системы (например кардиотоксичность), а также другие нарушения, обусловленные антихолинергическим действием, характерным для трициклических антидепрессантов.

Какая форма выпуска флуоксетина?

Флуоксетин выпускают в форме таблеток или капсул, содержащих 20 мг активного вещества.

Какие показания к применению флуоксетина?

Показаниями к применению флуоксетина являются:

большие депрессивные эпизоды;

обсессивно-компульсивное расстройство;

нервная булимия — в составе комплексной психотерапии позволяет уменьшить неконтролируемое употребление пищи.

Как быстро развивается эффект от флуоксетина?

Устойчивый клинический эффект развивается через 3–4 нед постоянного приема препарата.

Как долго нужно принимать флуоксетин?

Для достижения лечебного эффекта курс лечения должен быть достаточно длительным (2–3 мес).

Как назначают флуоксетин при депрессии?

Обычная доза при депрессии — 20 мг 1 раз в сутки. При необходимости через 3–4 нед дозу повышают на 20 мг/сут. Максимальная суточная доза — 80 мг. Лицам пожилого возраста назначают в дозе, не превышающей 60 мг/сут.

Как назначают флуоксетин при булимическом неврозе и прочих психоневрологических расстройствах?

При булимическом неврозе назначают в суточной дозе 60 мг в 3 приема; при обсессивно-фобических расстройствах — 20–60 мг/сут (и разделяют на 1–3 приема в течение дня) — в зависимости от тяжести заболевания.

Кому противопоказан флуоксетин?

Флуоксетин противопоказан при:

индивидуальной непереносимости;

тяжелой печеночной и почечной недостаточности;

эпилепсии или судорожных состояниях в анамнезе;

суицидальных мыслях;

глаукоме;

атонии мочевого пузыря;

доброкачественной гиперплазии предстательной железы (особенно если отмечается нарушение оттока мочи);

одновременном применении ингибиторов моноаминооксидазы, включая линезолид. Промежуток между приемом препаратов этих групп должен составлять 14 дней;

сердечной недостаточности, если пациентам уже назначен метопролол.

Можно ли принимать флуоксетин вечером?

Если флуоксетин принимают 2 р/сут, то один из приемов препарата приходится на вечернее время. Если же флуоксетин назначен 1 р/сут, то целесообразнее принимать его с утра.

Как флуоксетин влияет на сон?

Флуоксетин не вызывает выраженного седативного эффекта, поэтому не оказывает существенного влияния на качество сна.

Что будет, если флуоксетин принимать одновременно с алкоголем?

По данным исследователей, флуоксетин не повышает уровень алкоголя в крови и не усиливает действие алкоголя. Однако одновременное применение ингибиторов обратного захвата серотонина и алкоголя не рекомендуется.

Можно ли резко прекращать прием флуоксетина?

Если лечение флуоксетином внезапно прекратить, то часто возникают симптомы отмены. Во время клинических исследований побочные реакции при прекращении приема препарата возникали примерно у 60% пациентов, причем как у принимавших флуоксетин, так и у тех, кто принимал плацебо. Риск развития симптомов отмены зависит от многих факторов, включая продолжительность лечения, дозу и уровень снижения дозы. Следует проводить титрование снижения дозы в течение 1 или 2 нед в соответствии с потребностями пациента.

Симптомы отмены: головокружение, расстройства чувствительности (включая парестезии), нарушения сна (включая бессонницу и тяжелые сновидения), астения, ажитация или возбуждение, тошнота и/или рвота, тремор и головная боль. В целом симптомы отмены умеренной или средней степени тяжести, но могут быть и тяжелой степени. Обычно возникают в течение первых дней после отмены флуоксетина. Обычно симптомы самостоятельно проходят в течение первых 2 нед, хотя в некоторых случаях могут длиться 2–3 мес и дольше. Таким образом, рекомендуется постепенно снижать дозу флуоксетина в течение как минимум 1–2 нед в соответствии с потребностями пациента.

Как флуоксетин влияет на либидо?

При приеме флуоксетина могут наблюдаться расстройства эякуляции, включая преждевременную эякуляцию и ее задержку, а также сексуальная дисфункция.

Какие у флуоксетина побочные эффекты?

Наиболее частыми побочными реакциями, о которых сообщали во время лечения флуоксетином, являются головная боль, тошнота, бессонница, усталость и диарея. Интенсивность и частота побочных реакций снижаются при дальнейшем лечении и обычно не приводят к прекращению терапии.

Можно ли применять флуоксетин у беременных?

Флуоксетин противопоказано применять в период беременности. В отдельных исследованиях указывается, что прием флуоксетина в период беременности повышает риск сердечно-сосудистых дефектов или легочной гипертензии у новорожденных.

Можно ли применять флуоксетин в период кормления грудью?

Флуоксетин противопоказан в период кормления грудью. Флуоксетин и его метаболит норфлуоксетин экскретируются в грудное молоко. Сообщалось о нежелательных реакциях у младенцев, находящихся на грудном вскармливании. Если лечение флуоксетином считается необходимым, кормление грудью следует прекратить.