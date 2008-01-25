Флуконазол: вопросы и ответы

Флуконазол — это противогрибковый препарат, который относится к классу триазолов. Лекарственное средство ингибирует ферменты системы цитохрома Р450, необходимые для синтеза эргостерола — структурного компонента мембраны грибковой клетки. Что важно, флуконазол намного более селективен к грибковым ферментам системы цитохрома Р450, чем к человеческим. Активен в отношении микроскопических патогенных грибов и некоторых простейших.

Какие возбудители чувствительны к флуконазолу?

Наиболее распространенным показанием к назначению флуконазола является кандидоз. Флуконазол эффективен при поражениях различными штаммами Candida spp. разной локализации (включая висцеральный кандидоз).

Кроме кандидозов, флуконазол назначается для лечения пациентов с криптококкозом (Cryptococcus neoformans, включая внутричерепные инфекции), микроспории (Microsporum spp.), трихофитией (Trichophytum spp.), бластомикозом (Blastomyces dermatitidis), кокцидиозом (Coccidioides immitis, включая внутричерепные инфекции), паракокцидиозом (Paracoccidioides brasiliensis) и гистоплазмозом (Hystoplasma capsulatum).

При каких заболеваниях применяют флуконазол?

Флуконазол применяют для лечения пациентов с:

криптококковым менингитом;

кокцидиоидомикозом;

инвазивными кандидозами;

кандидозом слизистой оболочки, включая кандидоз ротоглотки и кандидоз пищевода;

кандидурией, хроническим кандидозом кожи и слизистой оболочки;

хроническим атрофическим кандидозом (кандидоз, вызванный использованием зубных протезов) при неэффективности местных стоматологических гигиенических средств;

вагинальным кандидозом, острым или рецидивирующим, когда местная терапия является неуместной;

кандидозным баланитом, когда местной терапии недостаточно;

дерматомикозом, включая микоз стоп, микоз гладкой кожи, паховый дерматомикоз; разноцветным лишаем и кандидозными инфекциями кожи, когда системная терапия является неуместной;

дерматофитным онихомикозом, когда применение других лекарственных средств является неуместным.

Флуконазол применяют для профилактики:

рецидивов криптококкового менингита у пациентов с высоким риском его развития;

рецидивов кандидоза ротоглотки или пищевода у ВИЧ-инфицированных больных с высоким риском его развития;

рецидивов вагинального кандидоза (≥4 случая в год);

кандидозных инфекций у пациентов с длительной нейтропенией (например больные со злокачественными заболеваниями крови, которые получают химиотерапию, или при трансплантации гемопоэтических стволовых клеток).

В каких формах выпускается флуконазол?

Флуконазол выпускается в форме твердых капсул или в таблетках, покрытых оболочкой, для приема внутрь с дозой действующего вещества 50, 100, 150 или 200 мг. Существует раствор для инфузий флуконазола с концентрацией 2 мг/мл. Раствор для инфузий выпускается в объеме 50, 100 или 200 мл. Также существует гель для наружного применения, который содержит флуконазол в концентрации 5 мг/г (Фуцис гель).

Как принимать флуконазол при кандидозе горла?

При орофарингеальном кандидозе взрослым обычно назначают по 50–100 мг флуконазола 1 раз в сутки в течение 7–14 дней. У больных с выраженным угнетением иммунитета лечение, при необходимости, продолжают в течение более длительного времени. При атрофическом кандидозе слизистой оболочки полости рта, обусловленном ношением зубных протезов, препарат обычно назначают в дозе 50 мг 1 раз в сутки в течение 14 дней в сочетании с местными антисептическими средствами для обработки протеза.

Как принимать флуконазол?

Наиболее распространенный способ применения флуконазола — препарат в дозе 150 мг принимают внутрь однократно. Таблетку/капсулу глотают целиком и запивают достаточным количеством воды, независимо от приема пищи. Такой способ подходит при остром местном кандидозе. В других случаях дозу, режим введения и длительность курса лечения определяет врач.

Как принимать флуконазол детям?

Флуконазол назначают детям с рождения при кандидозах слизистых оболочек (кандидоз ротоглотки, кандидоз пищевода), инвазивных кандидозах, криптококковом менингите и для профилактики кандидозных инфекций у пациентов со сниженным иммунитетом. Препарат можно применять как поддерживающую терапию для предупреждения рецидива криптококкового менингита у детей с высоким риском его развития.

Дети в возрасте старше 12 лет. В зависимости от массы тела и пубертатного развития врачу следует оценить, какая доза (для взрослых или для детей) является оптимальной для пациента. Клинические данные свидетельствуют о том, что у детей клиренс флуконазола выше по сравнению со взрослыми. Применение доз 100; 200 и 400 мг у взрослых и доз 3; 6 и 12 мг/кг у детей приводит к достижению сопоставимой системной экспозиции.

Дети в возрасте 28 дней — 11 лет. Кандидоз слизистых оболочек: начальная доза составляет 6 мг/кг/сут, поддерживающая — 3 мг/кг/сут. Начальную дозу можно применять в 1-й день с целью более быстрого достижения равновесной концентрации.

Для точной дозировки детям младшего возраста рекомендуется вводить препарат внутривенно, а для детей старшего возраста — растворять диспергируемую таблетку в воде.

Когда проявляется эффект флуконазола?

Если речь идет об однократном применении при остром кандидозе, то препарат действует довольно быстро — уже через 0,5–1,5 ч после приема в плазме крови достигаются максимальные концентрации препарата. Период полувыведения флуконазола составляет около 30 ч. Так что после однократного приема концентрация в организме является достаточной, чтобы достичь полноценной элиминации возбудителя.

Как принимать флуконазол при молочнице?

При вагинальном кандидозе (молочница) флуконазол принимают однократно внутрь в дозе 150 мг. Для снижения частоты рецидивов заболевания препарат принимают в дозе 150 мг 1 раз в месяц. Длительность терапии определяют индивидуально; она варьирует в диапазоне 4–12 мес. При кандидозном баланите флуконазол назначают однократно в дозе 150 мг внутрь. Однако решение о применении такой дозы или выборе другого режима лечения принимает врач.

Как принимать флуконазол при инфекциях, ассоциированных с иммунодефицитом?

При криптококковом менингите и криптококковых инфекциях другой локализации в 1-й день обычно назначают 400 мг, а затем продолжают лечение в дозе 200–400 мг 1 раз в сутки. Длительность терапии при криптококковых инфекциях зависит от достигаемого клинического и микологического эффекта; при криптококковом менингите его обычно продолжают не менее 6–8 нед. Для профилактики рецидива криптококкового менинигита у больных СПИД (после завершения курса первичного лечения) терапию флуконазолом в дозе 200 мг/сут можно продолжать в течение достаточно длительного периода. При лечении детей с криптококковой инфекцией рекомендуемая доза флуконазола составляет 6–12 мг/кг/сут в зависимости от тяжести заболевания.

Как принимать флуконазол при грибковых поражениях кожи?

При инфекциях кожи, включая микозы стоп, гладкой кожи, паховой области, и кандидозных инфекциях рекомендуемая доза составляет 150 мг 1 раз в неделю или 50 мг 1 раз в сутки. Препарат назначают в форме таблеток или капсул для приема внутрь. Длительность терапии обычно составляет 2–4 нед, однако при микозе стоп может потребоваться более длительное лечение (до 6 нед). При отрубевидном лишае рекомендуемая доза составляет 300 мг 1 раз в неделю в течение 2 нед; некоторые больные нуждаются в приеме третьей дозы флуконазола — 300 мг, в то время как в ряде случаев оказывается достаточным однократный прием 300–400 мг препарата. Альтернативной схемой лечения является применение препарата по 50 мг 1 раз в сутки в течение 2–4 нед.

При онихомикозе (tinea unguium) рекомендуемая доза составляет 150 мг 1 раз в неделю. Лечение следует продолжать до полной замены пораженного ногтя здоровым. Для повторного роста ногтей на пальцах рук и ног обычно требуется 3–6 и 6–12 мес соответственно, однако скорость роста ногтей может варьировать в широких пределах у разных лиц, а также в зависимости от возраста. Установлено, что в ногтевой пластине флуконазол определяется в течение 6 мес после завершения курса лечения. После успешной терапии трудно поддающихся терапии хронических инфекций иногда наблюдается изменение формы ногтей.

Для лечения инфекций кожи также можно использовать гель с флуконазолом для местного применения. Гель наносят 1 раз в сутки и слегка втирают в пораженный участок кожи в течение 1–3 нед.

Как принимать флуконазол при других микозах?

При глубоком эндемическом микозе может потребоваться длительное (до 2 лет) применение препарата в дозе 200–400 мг/сут. Продолжительность терапии определяют индивидуально; обычно она составляет 11–24 мес при кокцидиоидомикозе, 2–17 мес — при паракокцидиоидомикозе, 1–16 мес — при споротрихозе и 3–17 мес — при гистоплазмозе.

Как применять флуконазол при приеме антибиотиков?

Если курс антибактериальной терапии не превышает 10 дней, то обычно нет необходимости дополнительно применять противогрибковые препараты. Однако если человек перенес тяжелое инфекционное заболевание и в течение курса лечения несколько раз менялась схема антибактериальной терапии, то может возникнуть необходимость в дополнительном применении флуконазола. Флуконазол применяют курсом параллельно с антибактериальной терапией либо по завершению курса принимают однократно и дополняют схему пробиотиками. Дозу и оптимальный режим лечения подбирает врач в зависимости от индивидуальной клинической картины.

Какие побочные эффекты могут наблюдаться при приеме флуконазола?

Частые побочные реакции при применении флуконазола: головная боль, боль в брюшной полости, диарея, тошнота, рвота, кожная сыпь, повышение уровня аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы и щелочной фосфатазы в крови. Редко отмечали аллергические реакции, которые являются проявлением индивидуальной непереносимости.

В каких случаях флуконазол противопоказан?

Флуконазол противопоказан в период беременности и кормления грудью. Также флуконазол не принимают одновременно с терфенадином, цизапридом, астемизолом, пимозидом, хинидином и эритромицином из-за возможных лекарственных взаимодействий.