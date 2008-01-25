Группа исследователей из Университета Пенсильвании (University of Pennsylvania) установила, что применение препарата для снижения уровня холестерина в крови может снизить риск развития непролиферативной диабетической ретинопатии (НПДР) до пролиферативной диабетической ретинопатии (ПДР). В статье, опубликованной в журнале «JAMA Ophthalmology», описано когортное исследование с участием 5835 пациентов, принимавших фенофибрат, и 144 417 больных, не принимавших этот препарат. В результате исследования получена новая информация об эффективности фенофибрата в профилактике диабетического макулярного отека (ДМО), ПДР и диабетической ретинопатии, которая может привести к потере зрения.

В результате предыдущих исследований было установлено, что пациенты с сахарным диабетом, принимающие фенофибрат, менее склонны к развитию ПДР или диабетической ретинопатии, которая может привести к потере зрения, но данные были неспецифичными. На сегодня было проведено два клинических исследования для оценки эффективности фенофибрата у пациентов с сахарным диабетом. В одном из них, исследовании ACCORD-Eye, была установлена меньшая скорость прогрессирования диабетической ретинопатии, которая может привести к потере зрения, но частоту развития ПДР или ДМО не определяли. А в исследовании FIELD было установлено, что пациентам, применяющим фенофибрат, с меньшей вероятностью требовалась лазерная коррекция зрения в связи с развитием ПДР или ДМО, но в этом исследовании не оценивали темпы прогрессирования ретинопатии.

В указанном исследовании были проанализированы данные базы Medicare Advantage за период 2002–2019 гг. В базу данных включена информация о пациентах с сахарным диабетом и о состоянии их глазного дна, а также о том, получали ли они фенофибрат. В целом исследователи включили в свой анализ 150 252 пациента с НПДР в возрасте старше 18 лет, из которых 5835 принимали фенофибрат, а 144 417 — не принимали. Установлено, что у 27 325 пациентов прогрессивно развивалась диабетическая ретинопатия, которая может привести к ухудшению зрения, в том числе ПДР (4086 пациентов) и ДМО (22 750 пациентов). Применение фенофибрата способствует снижению риска прогрессирования повреждения сетчатки до диабетической ретинопатии, которая может привести к потере зрения на 8% и замедлению прогрессирования до ПДР на 24%, однако не влияет на скорость прогрессирования ДМО. Исследователи предполагают, что применение фенофибрата может обеспечить умеренное снижение темпов прогрессирования НПДР до ПДР и диабетической ретинопатии, которая может привести к снижению зрения.

По материалам www.medicalxpress.com