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Новости медицины и фармацииФенофибрат снижает риск развития диабетической ретинопатии (данные многоцентрового когортного исследования)

Фенофибрат снижает риск развития диабетической ретинопатии (данные многоцентрового когортного исследования)

Опубликовано  29.04.2022

Группа исследователей из Университета Пенсильвании (University of Pennsylvania) установила, что применение препарата для снижения уровня холестерина в крови может снизить риск развития непролиферативной диабетической ретинопатии (НПДР) до пролиферативной диабетической ретинопатии (ПДР). В статье, опубликованной в журнале «JAMA Ophthalmology», описано когортное исследование с участием 5835 пациентов, принимавших фенофибрат, и 144 417 больных, не принимавших этот препарат. В результате исследования получена новая информация об эффективности фенофибрата в профилактике диабетического макулярного отека (ДМО), ПДР и диабетической ретинопатии, которая может привести к потере зрения.

В результате предыдущих исследований было установлено, что пациенты с сахарным диабетом, принимающие фенофибрат, менее склонны к развитию ПДР или диабетической ретинопатии, которая может привести к потере зрения, но данные были неспецифичными. На сегодня было проведено два клинических исследования для оценки эффективности фенофибрата у пациентов с сахарным диабетом. В одном из них, исследовании ACCORD-Eye, была установлена меньшая скорость прогрессирования диабетической ретинопатии, которая может привести к потере зрения, но частоту развития ПДР или ДМО не определяли. А в исследовании FIELD было установлено, что пациентам, применяющим фенофибрат, с меньшей вероятностью требовалась лазерная коррекция зрения в связи с развитием ПДР или ДМО, но в этом исследовании не оценивали темпы прогрессирования ретинопатии.

В указанном исследовании были проанализированы данные базы Medicare Advantage за период 2002–2019 гг. В базу данных включена информация о пациентах с сахарным диабетом и о состоянии их глазного дна, а также о том, получали ли они фенофибрат. В целом исследователи включили в свой анализ 150 252 пациента с НПДР в возрасте старше 18 лет, из которых 5835 принимали фенофибрат, а 144 417 — не принимали. Установлено, что у 27 325 пациентов прогрессивно развивалась диабетическая ретинопатия, которая может привести к ухудшению зрения, в том числе ПДР (4086 пациентов) и ДМО (22 750 пациентов). Применение фенофибрата способствует снижению риска прогрессирования повреждения сетчатки до диабетической ретинопатии, которая может привести к потере зрения на 8% и замедлению прогрессирования до ПДР на 24%, однако не влияет на скорость прогрессирования ДМО. Исследователи предполагают, что применение фенофибрата может обеспечить умеренное снижение темпов прогрессирования НПДР до ПДР и диабетической ретинопатии, которая может привести к снижению зрения.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  29.04.2022

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