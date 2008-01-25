Управління з контролю за харчовими продуктами і лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA) схвалило 1% крем класкотерону «Winlevi» для місцевої терапії акне, забезпечуючи новий підхід до лікування цього захворювання.

Акне — це багатофакторне захворювання шкіри, на яке впливають чотири різні фактори: надмірне вироблення шкірного сала, закупорка пор (гіперкератинізація), ріст бактерій (C. acnes) та запалення. Варіанти місцевого лікування акне, які спрямовані на андрогени, досі становили значну незадоволену потребу на ринку лікарських засобів для терапії акне.

«Схвалення WINLEVI — грандіозний прорив у лікуванні акне. Цей інноваційний препарат для місцевого застосування пропонує безантибіотиковий підхід до лікування пацієнтів з акне, впливаючи на рецептори андрогенів безпосередньо на шкірі. Він заповнює давній пробіл у терапії акне», — зазначив Майкл Голд (Michael Gold), доктор медичних наук, дослідник і медичний директор «Gold Skin Care Center» та Центру клінічних досліджень Теннессі (Tennessee Clinical Research Center), США.

Класкотерон — місцевий інгібітор рецепторів андрогенів, показаний для лікування звичайних вугрів у пацієнтів віком від 12 років і старше (відповідно до маркування виробника, фармацевтичної компанії Cassiopea SpA).

Класкотерон бореться з андрогенним гормональним компонентом акне як у чоловіків, так і у жінок. Інгібітори рецепторів андрогенів обмежують вплив цих гормонів, дія яких спрямована на збільшення вироблення шкірного сала і розвиток запалення.

«Хоча точний механізм дії класкотерону невідомий, лабораторні дослідження припускають, що класкотерон конкурує з андрогенами, особливо з дигідротестостероном, за зв’язування з рецепторами андрогенів в сальних залозах і волосяних фолікулах», — йдеться в пресрелізі компанії.

За словами виробника, класкотерон з’явиться у продажу в США на початку 2021 р.

За матеріалами www.medscape.com; www.cassiopea.com