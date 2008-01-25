Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииFDA разрешило использовать при COVID-19 «коктейль» антител

FDA разрешило использовать при COVID-19 «коктейль» антител

Опубликовано  23.11.2020

Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) 21 ноября выдало «Regeneron Pharmaceuticals Inc.» разрешение на экстренное использование (emergency use authorization — EUA) сочетания моноклональных антител казиривимаба и имдевимаба для лечения COVID-19 легкой и средней степени тяжести у взрослых и детей (в возрасте от 12 лет и старше с массой тела не менее 40 кг) с положительными результатами непосредственного тестирования на вирус SARS-CoV-2 при высоком риске развития тяжелой формы COVID-19. Сюда входят лица в возрасте 65 лет и старше или с определенными хроническими заболеваниями. Казиривимаб и имдевимаб, направленные против шипового белка SARS-CoV-2, предназначены для блокирования проникновения в клетки человека данного вируса. Экспериментальный «коктейль» антител получил всемирную известность благодаря излечению от COVID-19 президента США Дональда Трампа.

В клиническом исследовании пациентов с COVID-19 было показано, что казиривимаб и имдевимаб, вводимые одновременно путем внутривенной инфузии, уменьшают количество госпитализаций, связанных с COVID-19, или посещений отделений неотложной помощи у пациентов с высоким риском прогрессирования заболевания в течение 28 дней после лечения по сравнению с плацебо. Безопасность и эффективность данной экспериментальной терапии для лечения COVID-19 продолжают оценивать.

Казиривимаб и имдевимаб не одобрены для применения у госпитализированных или нуждающихся в кислородной терапии из-за COVID-19 пациентов. Причина — отсутствие доказательств пользы казиривимаба и имдевимаба у пациентов, госпитализированных из-за COVID-19. Моноклональные антитела, такие как казиривимаб и имдевимаб, могут быть связаны с худшими клиническими исходами при введении госпитализированным пациентам с COVID-19, которым требуется высокопоточная кислородотерапия или механическая вентиляция.

Данные в поддержку данного EUA основаны на результатах рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого клинического исследования с участием 799 не госпитализированных взрослых с легкими или умеренными симптомами COVID-19. Из этих пациентов 266 получили однократную внутривенную инфузию 2400 мг казиривимаба и имдевимаба (по 1200 мг каждого), 267 — 8000 мг казиривимаба и имдевимаба (по 4000 мг каждого), а 266 — плацебо в течение 3 дней после получения положительного результата теста на SARS-CoV-2.

Предварительно установленной первичной конечной точкой исследования было средневзвешенное по времени изменение вирусной нагрузки по сравнению с исходным уровнем. На 7-й день снижение было более выраженным у пациентов, получавших казиривимаб и имдевимаб. В качестве благоприятных показателей достижения вторичной конечной точки расценены данные о частоте госпитализации и обращения в отделения неотложной помощи — произошли в среднем у 3% пациентов с высоким риском прогрессирования заболевания, получавших казиривимаб и имдевимаб, по сравнению с 9% у пациентов, которые получали плацебо. Возможные побочные эффекты казиривимаба и имдевимаба включают: анафилаксию и реакции, связанные с инфузией, лихорадку, озноб, крапивницу, зуд и приливы.

Ранее, на основании предварительных результатов исследований сочетанного применения двух моноклональных антител, компания «Regeneron» сообщала, что наибольшую пользу получали те из пациентов, чья иммунная система еще не сформировала собственные антитела. Это свидетельствует о том, что лечение может помочь больным, чья собственная иммунная система недостаточно сильна для борьбы с вирусом. Так, 45% пациентов на момент включения были серопозитивными, 41% — серонегативными, и статус еще 14% расценен как неопределенный. В сообщении компании отмечено, что пациенты с неполноценным иммунным ответом могли быть распознаны и по высокой вирусной нагрузке на исходном уровне.

Несколькими днями ранее, 19 ноября, FDA выдало «Eli Lilly and Company» EUA на применение препарата моноклональных тел барицитиниба в комбинации с ремдесивиром для лечения подозреваемого или лабораторно подтвержденного COVID-19 у госпитализированных взрослых и детей в возрасте 2 лет и старше, которым требуется кислородная терапия, инвазивная механическая вентиляция или экстракорпоральная мембранная оксигенация. Та же компания 9 ноября получила EUA исследуемого лекарственного средства бамланивимаб для лечения COVID-19 легкой и средней степени тяжести у взрослых и детей. В отличие от препарата барицитиниба, бамланивимаб не получал разрешений на маркетинг по другим показаниям. В середине октября его клинические исследования были приостановлены ради «максимальной безопасности пациентов», а затем возобновлены. Сообщали также, что компании «Vir Biotechnology, Inc.» и «GlaxoSmithKline plc» (GSK) 6 октября объявили о глобальном расширении до фазы 3 исследования COMET-ICE, в котором оценивают эффективность моноклональных антител — VIR-7831 для раннего лечения COVID-19 у пациентов, которые подвержены высокому риску госпитализации.

По материалам fda.gov; investor.regeneron.com; lilly.com

Опубликовано  23.11.2020

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости