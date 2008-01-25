FDA разрешило использовать при COVID-19 «коктейль» антител

Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) 21 ноября выдало «Regeneron Pharmaceuticals Inc.» разрешение на экстренное использование (emergency use authorization — EUA) сочетания моноклональных антител казиривимаба и имдевимаба для лечения COVID-19 легкой и средней степени тяжести у взрослых и детей (в возрасте от 12 лет и старше с массой тела не менее 40 кг) с положительными результатами непосредственного тестирования на вирус SARS-CoV-2 при высоком риске развития тяжелой формы COVID-19. Сюда входят лица в возрасте 65 лет и старше или с определенными хроническими заболеваниями. Казиривимаб и имдевимаб, направленные против шипового белка SARS-CoV-2, предназначены для блокирования проникновения в клетки человека данного вируса. Экспериментальный «коктейль» антител получил всемирную известность благодаря излечению от COVID-19 президента США Дональда Трампа.

В клиническом исследовании пациентов с COVID-19 было показано, что казиривимаб и имдевимаб, вводимые одновременно путем внутривенной инфузии, уменьшают количество госпитализаций, связанных с COVID-19, или посещений отделений неотложной помощи у пациентов с высоким риском прогрессирования заболевания в течение 28 дней после лечения по сравнению с плацебо. Безопасность и эффективность данной экспериментальной терапии для лечения COVID-19 продолжают оценивать.

Казиривимаб и имдевимаб не одобрены для применения у госпитализированных или нуждающихся в кислородной терапии из-за COVID-19 пациентов. Причина — отсутствие доказательств пользы казиривимаба и имдевимаба у пациентов, госпитализированных из-за COVID-19. Моноклональные антитела, такие как казиривимаб и имдевимаб, могут быть связаны с худшими клиническими исходами при введении госпитализированным пациентам с COVID-19, которым требуется высокопоточная кислородотерапия или механическая вентиляция.

Данные в поддержку данного EUA основаны на результатах рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого клинического исследования с участием 799 не госпитализированных взрослых с легкими или умеренными симптомами COVID-19. Из этих пациентов 266 получили однократную внутривенную инфузию 2400 мг казиривимаба и имдевимаба (по 1200 мг каждого), 267 — 8000 мг казиривимаба и имдевимаба (по 4000 мг каждого), а 266 — плацебо в течение 3 дней после получения положительного результата теста на SARS-CoV-2.

Предварительно установленной первичной конечной точкой исследования было средневзвешенное по времени изменение вирусной нагрузки по сравнению с исходным уровнем. На 7-й день снижение было более выраженным у пациентов, получавших казиривимаб и имдевимаб. В качестве благоприятных показателей достижения вторичной конечной точки расценены данные о частоте госпитализации и обращения в отделения неотложной помощи — произошли в среднем у 3% пациентов с высоким риском прогрессирования заболевания, получавших казиривимаб и имдевимаб, по сравнению с 9% у пациентов, которые получали плацебо. Возможные побочные эффекты казиривимаба и имдевимаба включают: анафилаксию и реакции, связанные с инфузией, лихорадку, озноб, крапивницу, зуд и приливы.

Ранее, на основании предварительных результатов исследований сочетанного применения двух моноклональных антител, компания «Regeneron» сообщала, что наибольшую пользу получали те из пациентов, чья иммунная система еще не сформировала собственные антитела. Это свидетельствует о том, что лечение может помочь больным, чья собственная иммунная система недостаточно сильна для борьбы с вирусом. Так, 45% пациентов на момент включения были серопозитивными, 41% — серонегативными, и статус еще 14% расценен как неопределенный. В сообщении компании отмечено, что пациенты с неполноценным иммунным ответом могли быть распознаны и по высокой вирусной нагрузке на исходном уровне.

Несколькими днями ранее, 19 ноября, FDA выдало «Eli Lilly and Company» EUA на применение препарата моноклональных тел барицитиниба в комбинации с ремдесивиром для лечения подозреваемого или лабораторно подтвержденного COVID-19 у госпитализированных взрослых и детей в возрасте 2 лет и старше, которым требуется кислородная терапия, инвазивная механическая вентиляция или экстракорпоральная мембранная оксигенация. Та же компания 9 ноября получила EUA исследуемого лекарственного средства бамланивимаб для лечения COVID-19 легкой и средней степени тяжести у взрослых и детей. В отличие от препарата барицитиниба, бамланивимаб не получал разрешений на маркетинг по другим показаниям. В середине октября его клинические исследования были приостановлены ради «максимальной безопасности пациентов», а затем возобновлены. Сообщали также, что компании «Vir Biotechnology, Inc.» и «GlaxoSmithKline plc» (GSK) 6 октября объявили о глобальном расширении до фазы 3 исследования COMET-ICE, в котором оценивают эффективность моноклональных антител — VIR-7831 для раннего лечения COVID-19 у пациентов, которые подвержены высокому риску госпитализации.

По материалам fda.gov; investor.regeneron.com; lilly.com