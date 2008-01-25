Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) 25 февраля объявило о разрешении транспортировать и хранить флаконы с неразбавленной замороженной вакциной от «Pfizer»/«BioNTech» против COVID-19 при температурах обычных морозильных камер в течение периода до 2 нед. Такие условия являются альтернативой предпочтительному хранению в морозильнике со сверхнизкой температурой от -80 ºC до -60 ºC. Данное изменение отражено в обновлениях Информационного бюллетеня для поставщиков медицинских услуг, применяющих вакцины в США.

Компания «Pfizer Inc.» представила в FDA данные, демонстрирующие, что их вакцина COVID-19 остается стабильной при хранении в неразбавленном состоянии в течение до 2 нед при стандартной температуре морозильной камеры. Альтернативная температура хранения не применима к хранению размороженных флаконов перед разбавлением (могут храниться в холодильнике до 5 дней) или размороженных флаконов после разбавления (могут храниться при температуре холодильника или комнатной для использования в течение 6 ч).

Данные изменения не распространяются автоматически на требования к хранению в других странах. За пределами США до появления иных предписаний вакцину «Pfizer»/«BioNTech» следует по-прежнему хранить в морозильных камерах при температуре от -80 ºС до -60 ºС.

По материалам fda.gov; faz.net