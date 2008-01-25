Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииFDA расширило показания к применению препарата против гриппа

FDA расширило показания к применению препарата против гриппа

Опубликовано  24.11.2020

Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) 23 ноября расширило показания к применению препарата Xofluza (балоксавир марбоксил), включив постконтактную профилактику гриппа для пациентов в возрасте 12 лет и старше после контакта с больным. Препарат, ранее доступный только в таблетках, теперь также выпускают в форме гранул для смешивания с водой. Балоксавир марбоксил был первоначально одобрен в 2018 г. для лечения неосложненного гриппа у пациентов в возрасте 12 лет и старше с продолжительностью симптомов не более 48 ч.

Безопасность и эффективность препарата для постконтактной противогриппозной профилактики подтверждены одним рандомизированным двойным слепым контролируемым исследованием, в котором 607 участников в возрасте 12 лет и старше, проконтактировавших в семье с заболевшим гриппом, получали разовую дозу балоксавира марбоксила или плацебо. Первичной конечной точкой исследования была доля участников, инфицированных вирусом гриппа, у которых отмечали лихорадку и, по крайней мере, один респираторный симптом с 1-го по 10-й день. Среди принимавших препарат 1% пациентов соответствовал этим критериям по сравнению с 13% в группе получавших плацебо.

Наиболее частые побочные эффекты препарата включают диарею, бронхит, тошноту, синусит и головную боль. Одобрение предоставлено компании «Genentech USA, Inc.».

По материалам fda.gov

Опубликовано  24.11.2020

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости